Карелия удивляет даже самых искушённых путешественников! Всего за один день вы увидите легендарную крепость Корела, погуляете по эко-тропе вдоль водопада, встретите хаски и оленей. А также полюбуетесь дикими ладожскими шхерами, попробуете местные настойки, посетите музей деревянных скульптур в руинах кирхи и первый в России музей иван-чая.

Описание экскурсии

07:15 — начало путешествия

10:00–10:30 — крепость Корела

Вы осмотрите крепостные стены и полюбуетесь видами, ставшими декорациями для отечественных фильмов. Отличное место для атмосферных снимков.

11:30–13:10 — эко-комплекс «Долина водопадов»

Вы прогуляетесь по живописной тропе вдоль водопада и старинной мельницы. Сможете пообщаться с хаски, покормить оленей, понаблюдать за лосями и лисами, заглянуть в кузницу.

13:30–14:00 — обед в кафе

15:00–16:00 — ладожские шхеры

С борта катера (оснащён спасательными жилетами) вы увидите дикие скалистые острова Ладоги. Сделаете высадку на одном из них и подниметесь на видовую скалу.

16:40–17:20 — дегустация настоек и бальзамов по карельским рецептам

17:40–18:20 — кирха Яккима и музей «Город ангелов»

Фотопауза у стен старинной лютеранской кирхи в форме креста. В руинах кирхи расположен музей деревянных скульптур.

17:50–18:20 — Музей иван-чая

Вы узнаете историю копорского чая, освоите процесс его приготовления и примете участие в дегустации напитка с ароматными карельскими вареньями.

18:20–18:40 — магазин форелевого хозяйства

Здесь предлагают свежую и копчёную рыбу, икру и другие деликатесы.

22:00–22:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Остановимся у метро «Проспект Просвещения» и у Казанского собора.

Организационные детали