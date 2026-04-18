Сокровища Карелии: четыре водопада и Ладожские шхеры (из Петербурга)
Увидеть старинную крепость, пройти на катере среди заповедных островов и попробовать копорский чай
Карелия удивляет даже самых искушённых путешественников! Всего за один день вы увидите легендарную крепость Корела, погуляете по эко-тропе вдоль водопада, встретите хаски и оленей.
А также полюбуетесь дикими ладожскими шхерами, попробуете местные настойки, посетите музей деревянных скульптур в руинах кирхи и первый в России музей иван-чая.
Описание экскурсии
07:15 — начало путешествия
10:00–10:30 — крепость Корела
Вы осмотрите крепостные стены и полюбуетесь видами, ставшими декорациями для отечественных фильмов. Отличное место для атмосферных снимков.
11:30–13:10 — эко-комплекс «Долина водопадов»
Вы прогуляетесь по живописной тропе вдоль водопада и старинной мельницы. Сможете пообщаться с хаски, покормить оленей, понаблюдать за лосями и лисами, заглянуть в кузницу.
13:30–14:00 — обед в кафе
15:00–16:00 — ладожские шхеры
С борта катера (оснащён спасательными жилетами) вы увидите дикие скалистые острова Ладоги. Сделаете высадку на одном из них и подниметесь на видовую скалу.
16:40–17:20 — дегустация настоек и бальзамов по карельским рецептам
17:40–18:20 — кирха Яккима и музей «Город ангелов»
Фотопауза у стен старинной лютеранской кирхи в форме креста. В руинах кирхи расположен музей деревянных скульптур.
17:50–18:20 — Музей иван-чая
Вы узнаете историю копорского чая, освоите процесс его приготовления и примете участие в дегустации напитка с ароматными карельскими вареньями.
18:20–18:40 — магазин форелевого хозяйства
Здесь предлагают свежую и копчёную рыбу, икру и другие деликатесы.
22:00–22:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Остановимся у метро «Проспект Просвещения» и у Казанского собора.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Golden Dragon, Yutong, Jintong или Kinlong. Действует свободная рассадка
Отправление от Казанского собора. Есть возможность сесть у метро «Проспект Просвещения»
Дегустация настоек и чая входит в стоимость экскурсии
Обед оплачивается отдельно (по желанию) — 450 ₽ за чел. Можно купить расстегаи с форелью и другие деликатесы — от 150 ₽
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
4350 ₽
Дети до 7 лет
4250 ₽
Пенсионеры
4250 ₽
Школьники
4250 ₽
Студенты
4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос организатору до бронирования.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1400 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот.
Более 300 000 путешественников уже отправились с нами.
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением.
Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах.
Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища.
Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!
