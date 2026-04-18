Сокровища Карелии: четыре водопада и Ладожские шхеры (из Петербурга)

Увидеть старинную крепость, пройти на катере среди заповедных островов и попробовать копорский чай
Карелия удивляет даже самых искушённых путешественников! Всего за один день вы увидите легендарную крепость Корела, погуляете по эко-тропе вдоль водопада, встретите хаски и оленей.

А также полюбуетесь дикими ладожскими шхерами, попробуете местные настойки, посетите музей деревянных скульптур в руинах кирхи и первый в России музей иван-чая.
Сокровища Карелии: четыре водопада и Ладожские шхеры (из Петербурга)
Сокровища Карелии: четыре водопада и Ладожские шхеры (из Петербурга)
Сокровища Карелии: четыре водопада и Ладожские шхеры (из Петербурга)

Описание экскурсии

07:15 — начало путешествия

10:00–10:30 — крепость Корела

Вы осмотрите крепостные стены и полюбуетесь видами, ставшими декорациями для отечественных фильмов. Отличное место для атмосферных снимков.

11:30–13:10 — эко-комплекс «Долина водопадов»

Вы прогуляетесь по живописной тропе вдоль водопада и старинной мельницы. Сможете пообщаться с хаски, покормить оленей, понаблюдать за лосями и лисами, заглянуть в кузницу.

13:30–14:00 — обед в кафе

15:00–16:00 — ладожские шхеры

С борта катера (оснащён спасательными жилетами) вы увидите дикие скалистые острова Ладоги. Сделаете высадку на одном из них и подниметесь на видовую скалу.

16:40–17:20 — дегустация настоек и бальзамов по карельским рецептам

17:40–18:20 — кирха Яккима и музей «Город ангелов»

Фотопауза у стен старинной лютеранской кирхи в форме креста. В руинах кирхи расположен музей деревянных скульптур.

17:50–18:20 — Музей иван-чая

Вы узнаете историю копорского чая, освоите процесс его приготовления и примете участие в дегустации напитка с ароматными карельскими вареньями.

18:20–18:40 — магазин форелевого хозяйства

Здесь предлагают свежую и копчёную рыбу, икру и другие деликатесы.

22:00–22:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Остановимся у метро «Проспект Просвещения» и у Казанского собора.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Golden Dragon, Yutong, Jintong или Kinlong. Действует свободная рассадка
  • Отправление от Казанского собора. Есть возможность сесть у метро «Проспект Просвещения»
  • Дегустация настоек и чая входит в стоимость экскурсии
  • Обед оплачивается отдельно (по желанию) — 450 ₽ за чел. Можно купить расстегаи с форелью и другие деликатесы — от 150 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4350 ₽
Дети до 7 лет4250 ₽
Пенсионеры4250 ₽
Школьники4250 ₽
Студенты4250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1400 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Похожие экскурсии на «Сокровища Карелии: четыре водопада и Ладожские шхеры (из Петербурга)»

Лучшие места Карелии за 1 день: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
На автобусе
13 часов
182 отзыва
Групповая
Лучшие места Карелии за 1 день: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
Побывать в «Рускеале», восхититься водопадами Карелии и увидеть древнюю крепость
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
20 апр в 06:45
3290 ₽ за человека
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
На автобусе
В «Рускеалу» на ретропоезде
13 часов
648 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
Залюбоваться природой Карелии, потрогать мрамор и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 апр в 08:00
7500 ₽ за человека
Два дня в Ладожской Карелии: тур из Петербурга
На машине
13 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Ладожской Карелии: тур из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
Завтра в 08:00
20 апр в 08:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
На автобусе
На катере
18 часов
313 отзывов
Групповая
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
4750 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге