Средневековый Выборг - из Петербурга

Главное в городе за один день: от бастионов замка до гранитных троп парка Монрепо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга — города, где переплелись культуры Швеции, Финляндии и России! Вы прогуляетесь по старинным улочкам и Рыночной площади, познакомитесь с архитектурным наследием разных эпох и насладитесь красотой парка Монрепо. Эта экскурсия — настоящее путешествие во времени!
Описание экскурсии

8:45–9:00 — сбор группы у метро «Площадь Восстания»

9:00–11:30 — дорога в Выборг (около 2 часов)

По пути гид расскажет истории о зарождении города и первых легендах, связанных с этими землями.

11:30–13:00 — прогулка по территории Выборгского замка

Башню Святого Олафа и другие музеи можно посетить по желанию и за дополнительную плату.

13:00–14:00 — обед в одном из местных кафе (оплачивается отдельно)

14:00–15:00 — Рыночная площадь

  • круглая башня 16 века — памятник ганзейской архитектуры
  • здание рынка в стиле северного модерна
  • сувенирные лавки с изделиями местных мастеров

15:00–16:30 — исторический центр

  • памятник Торгильсу Кнутссону — основателю Выборга
  • финский сельхозбанк — образец северного модерна
  • памятник лосю — символ города
  • выборгская ратуша (1643 г.) — яркий пример средневековой архитектуры

16:30–18:00 — парк Монрепо

  • гранитные скалы и живописные экотропы
  • усадьба баронов фон Штакельбергов
  • природные пейзажи с мистической атмосферой

18:00–19:30 — возвращение в Петербург

Во время экскурсии вы узнаете:

  • почему шведские рыцари выбрали именно это место для строительства крепости и какие легенды связаны с первым камнем замка
  • почему главная башня замка стала символом города и какие исторические события здесь происходили
  • как работал городской рынок и как жили простые горожане в эпоху ганзейского могущества
  • как в Выборге переплетаются шведские, финские и русские архитектурные традиции и почему город называют маленьким европейским чудом
  • какие тайны хранят древние скалы парка Монрепо и как жила аристократия в усадьбе Штакельбергов

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе
  • В стоимость включены входные билеты в парк Монрепо
  • Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3300 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Школьники2800 ₽
Студенты3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 656 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
читать дальше

влюбиться в этот прекрасный город. Наши ключевые направления работы — исторические экскурсии по центру, культурные маршруты с посещением музеев, современные городские прогулки и тематические экскурсии. Все наши гиды имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Гарантируем безопасность и комфорт во время экскурсий.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

