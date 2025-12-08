Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга — города, где переплелись культуры Швеции, Финляндии и России! Вы прогуляетесь по старинным улочкам и Рыночной площади, познакомитесь с архитектурным наследием разных эпох и насладитесь красотой парка Монрепо. Эта экскурсия — настоящее путешествие во времени!
Описание экскурсии
8:45–9:00 — сбор группы у метро «Площадь Восстания»
9:00–11:30 — дорога в Выборг (около 2 часов)
По пути гид расскажет истории о зарождении города и первых легендах, связанных с этими землями.
11:30–13:00 — прогулка по территории Выборгского замка
Башню Святого Олафа и другие музеи можно посетить по желанию и за дополнительную плату.
13:00–14:00 — обед в одном из местных кафе (оплачивается отдельно)
14:00–15:00 — Рыночная площадь
- круглая башня 16 века — памятник ганзейской архитектуры
- здание рынка в стиле северного модерна
- сувенирные лавки с изделиями местных мастеров
15:00–16:30 — исторический центр
- памятник Торгильсу Кнутссону — основателю Выборга
- финский сельхозбанк — образец северного модерна
- памятник лосю — символ города
- выборгская ратуша (1643 г.) — яркий пример средневековой архитектуры
16:30–18:00 — парк Монрепо
- гранитные скалы и живописные экотропы
- усадьба баронов фон Штакельбергов
- природные пейзажи с мистической атмосферой
18:00–19:30 — возвращение в Петербург
Во время экскурсии вы узнаете:
- почему шведские рыцари выбрали именно это место для строительства крепости и какие легенды связаны с первым камнем замка
- почему главная башня замка стала символом города и какие исторические события здесь происходили
- как работал городской рынок и как жили простые горожане в эпоху ганзейского могущества
- как в Выборге переплетаются шведские, финские и русские архитектурные традиции и почему город называют маленьким европейским чудом
- какие тайны хранят древние скалы парка Монрепо и как жила аристократия в усадьбе Штакельбергов
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- В стоимость включены входные билеты в парк Монрепо
- Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|3000 ₽
|Школьники
|2800 ₽
|Студенты
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 656 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
