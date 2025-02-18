В этой поездке у вас будет редкая возможность не только полюбоваться красивыми парками и пасторальными пейзажами, но и прикоснуться к святости, побывать в храмах где молились великие русские святые.
Описание экскурсии
В нашем рассказе вы встретите удивительных личностей, таких как Серафим Вырицкий — купец, который выбрал путь монашества, променяв дорогие одежды на скромную мантию, и Мария Гатчинская — некогда красавица, принявшая тяжелую болезнь как волю Божию и ставшая святой. Мы также посетим святыни этих мест.
Вырица
Первым пунктом нашего путешествия станет Вырица — святое место, где преподобный Серафим Вырицкий в течение двух десятилетий смиренно нес подвиги поста, бдения и молитвы, помогая всем, кто обращался к нему за поддержкой. Это место, возникшее еще при Петре I, в конце XIX века стало настоящим убежищем для горожан, ищущих покоя и уединения.
Здесь Серафим Вырицкий пережил Великую Отечественную Войну. Мы проедем по уютным улочкам Вырицы, полным колорита, и увидим изящные деревянные дома с башенками и резными наличниками, созданные на рубеже прошлых веков. Не упустим возможность полюбоваться рекой Оредеж и отдохнуть от городской суеты.
Мы также коснемся духовной жизни Вырицы, где расположены несколько мест, достойных нашего внимания. В первую очередь, это церковь Казанской иконы Божьей Матери и камень, на котором батюшка Серафим молился на коленях в годы войны. На территории храма находится святой источник и трапезная, где можно пообедать.
Гатчина
Следующим пунктом нашего путешествия станет Гатчина, где преподобномученица Мария Гатчинская приняла монашеский постриг. Здесь она провела свои последние годы, молилась и утешала страждущих, прежде чем была арестована и отправлена на свою «Голгофу» — в тюремные застенки.
В Гатчине вы сможете насладиться уютной атмосферой Старой Гатчины, прогулявшись по улицам с деревянными домиками, украшенными резными наличниками, балконами и крылечками. Не забудьте посетить кафедральный собор Святого Павла, выполненный в русском византийском стиле.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вырица
- Церковь Казанской иконы Божьей Матери
- Река Оредеж
- Гатчина
- Кафедральный собор Святого Павла
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Гид подъедет за вами в условленное место (в пределах исторического центра Петербурга или по договоренности с гидом, если живете далеко). Возможна встреча в аэропорту, на вокзале. После экскурсии гид также отвезет вас в заранее согласованное место
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем / кофе
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