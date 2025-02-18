Приглашаем отправиться в чудесные святые места и поговорить о судьбах связанных с ними людей, прославивших своими подвигами Гатчинскую землю. В этой поездке у вас будет редкая возможность не только полюбоваться красивыми парками и пасторальными пейзажами, но и прикоснуться к святости, побывать в храмах где молились великие русские святые.

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Описание экскурсии

В нашем рассказе вы встретите удивительных личностей, таких как Серафим Вырицкий — купец, который выбрал путь монашества, променяв дорогие одежды на скромную мантию, и Мария Гатчинская — некогда красавица, принявшая тяжелую болезнь как волю Божию и ставшая святой. Мы также посетим святыни этих мест.

Вырица

Первым пунктом нашего путешествия станет Вырица — святое место, где преподобный Серафим Вырицкий в течение двух десятилетий смиренно нес подвиги поста, бдения и молитвы, помогая всем, кто обращался к нему за поддержкой. Это место, возникшее еще при Петре I, в конце XIX века стало настоящим убежищем для горожан, ищущих покоя и уединения.

Здесь Серафим Вырицкий пережил Великую Отечественную Войну. Мы проедем по уютным улочкам Вырицы, полным колорита, и увидим изящные деревянные дома с башенками и резными наличниками, созданные на рубеже прошлых веков. Не упустим возможность полюбоваться рекой Оредеж и отдохнуть от городской суеты.

Мы также коснемся духовной жизни Вырицы, где расположены несколько мест, достойных нашего внимания. В первую очередь, это церковь Казанской иконы Божьей Матери и камень, на котором батюшка Серафим молился на коленях в годы войны. На территории храма находится святой источник и трапезная, где можно пообедать.

Гатчина

Следующим пунктом нашего путешествия станет Гатчина, где преподобномученица Мария Гатчинская приняла монашеский постриг. Здесь она провела свои последние годы, молилась и утешала страждущих, прежде чем была арестована и отправлена на свою «Голгофу» — в тюремные застенки.

В Гатчине вы сможете насладиться уютной атмосферой Старой Гатчины, прогулявшись по улицам с деревянными домиками, украшенными резными наличниками, балконами и крылечками. Не забудьте посетить кафедральный собор Святого Павла, выполненный в русском византийском стиле.