Святые Гатчинской земли: к Серафиму Вырицкому и к Марии Гатчинской на авто

Святые Гатчинской земли
Приглашаем отправиться в чудесные святые места и поговорить о судьбах связанных с ними людей, прославивших своими подвигами Гатчинскую землю.

В этой поездке у вас будет редкая возможность не только полюбоваться красивыми парками и пасторальными пейзажами, но и прикоснуться к святости, побывать в храмах где молились великие русские святые.
5
2 отзыва
Святые Гатчинской земли: к Серафиму Вырицкому и к Марии Гатчинской на авто
Святые Гатчинской земли: к Серафиму Вырицкому и к Марии Гатчинской на авто
Святые Гатчинской земли: к Серафиму Вырицкому и к Марии Гатчинской на авто
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

В нашем рассказе вы встретите удивительных личностей, таких как Серафим Вырицкий — купец, который выбрал путь монашества, променяв дорогие одежды на скромную мантию, и Мария Гатчинская — некогда красавица, принявшая тяжелую болезнь как волю Божию и ставшая святой. Мы также посетим святыни этих мест.

Вырица

Первым пунктом нашего путешествия станет Вырица — святое место, где преподобный Серафим Вырицкий в течение двух десятилетий смиренно нес подвиги поста, бдения и молитвы, помогая всем, кто обращался к нему за поддержкой. Это место, возникшее еще при Петре I, в конце XIX века стало настоящим убежищем для горожан, ищущих покоя и уединения.

Здесь Серафим Вырицкий пережил Великую Отечественную Войну. Мы проедем по уютным улочкам Вырицы, полным колорита, и увидим изящные деревянные дома с башенками и резными наличниками, созданные на рубеже прошлых веков. Не упустим возможность полюбоваться рекой Оредеж и отдохнуть от городской суеты.

Мы также коснемся духовной жизни Вырицы, где расположены несколько мест, достойных нашего внимания. В первую очередь, это церковь Казанской иконы Божьей Матери и камень, на котором батюшка Серафим молился на коленях в годы войны. На территории храма находится святой источник и трапезная, где можно пообедать.

Гатчина

Следующим пунктом нашего путешествия станет Гатчина, где преподобномученица Мария Гатчинская приняла монашеский постриг. Здесь она провела свои последние годы, молилась и утешала страждущих, прежде чем была арестована и отправлена на свою «Голгофу» — в тюремные застенки.

В Гатчине вы сможете насладиться уютной атмосферой Старой Гатчины, прогулявшись по улицам с деревянными домиками, украшенными резными наличниками, балконами и крылечками. Не забудьте посетить кафедральный собор Святого Павла, выполненный в русском византийском стиле.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вырица
  • Церковь Казанской иконы Божьей Матери
  • Река Оредеж
  • Гатчина
  • Кафедральный собор Святого Павла
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид подъедет за вами в условленное место (в пределах исторического центра Петербурга или по договоренности с гидом, если живете далеко). Возможна встреча в аэропорту, на вокзале. После экскурсии гид также отвезет вас в заранее согласованное место
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем / кофе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
С
18 фев 2025
Огромная благодарность нашему гиду - Наталье.
Все было очень информативно, доступно и полезно. Наталья не только терпеливо отвечала на все наши вопросы, она окружила нас своим вниманием и заботой. Начну с
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того что нас встретили на перроне, показали достопримечательности вокзала и рассказали много полезных лайфхаков. После первого знакомства Наталья быстро поняла наши интересы и немного скорректировала маршрут, украсив его новыми для нас открытиями. Экскурсия продлилась дольше чем было запланировано, но на цену услуги это не повлияло. Расстались мы у входа в нашу гостиницу, куда Наталья нас любезно доставила после путешествия.
С удовольствием рекомендую всем экскурсию и экскурсовода.

Е
9 дек 2024
Спасибо за поездку к Серафиму Вырицкому, Марии Гатчинской, Матрёне Босоножке. Сопровождавший нас Леонид рассказал нам много интересного, он эрудированный, знающий, увлечённый человек.

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