Увлекательная теплоходная экскурсия, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки, Невы. Маршрут: Петропавловская крепость (Пристань "Кронверкский мост") - Кронверкский пролив - большой круг по Неве - р. Фонтанка – р. Мойка - Зимняя канавка - р. Нева - Петропавловская крепость (Пристань "Кронверкский мост") Внимание! Маршрут может быть сокращён или изменен в связи с высоким уровнем воды в каналах! Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!

В связи с запретом Рос

Потреб

Надзора ПЛЕДЫ на теплоходах НЕ выдаются. На всех теплоходах есть закрытый отапливаемый салон, где можно укрыться в случае дождя/плохой погоды. В случае повышения уровня воды в каналах, маршрут и причал отправления может быть изменен. Экскурсия может быть также отменена организатором в связи с погодными условиями по соображениям безопасности — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет. Важная информация: