Прогулка по рекам и каналам Петербурга.
Вы увидите с воды визитные карточки города: Зимний дворец, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Чижика-Пыжика, Инженерный замок и многочисленные мосты. Уникальная экскурсия, записанная лучшими городскими гидами. Классическая и джазовая музыка в перерывах. Потрясающие виды города, незабываемые впечатления и отличные фотографии!
Описание экскурсии
Увлекательная теплоходная экскурсия, во время которой вы увидите тихие и уютные уголки города, пройдете под удивительными мостами, переброшенными через воды рек Фонтанки и Мойки, Невы. Маршрут: Петропавловская крепость (Пристань "Кронверкский мост") - Кронверкский пролив - большой круг по Неве - р. Фонтанка – р. Мойка - Зимняя канавка - р. Нева - Петропавловская крепость (Пристань "Кронверкский мост") Внимание! Маршрут может быть сокращён или изменен в связи с высоким уровнем воды в каналах! Для посещения экскурсии не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона). При покупке льготного билета необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу, при посадке на корабль. Регистрация на рейс за 30 минут до времени отправления. Просим приходить на причал заранее!!
В связи с запретом Рос
Потреб
Надзора ПЛЕДЫ на теплоходах НЕ выдаются. На всех теплоходах есть закрытый отапливаемый салон, где можно укрыться в случае дождя/плохой погоды. В случае повышения уровня воды в каналах, маршрут и причал отправления может быть изменен. Экскурсия может быть также отменена организатором в связи с погодными условиями по соображениям безопасности — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зимний Дворец (Эрмитаж)
- Стрелка В. О., Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- Летний дворец Петра I
- Чижик-Пыжик
- Инженерный замок
- Здание Биржи
- Университет
- Адмиралтейство
- Медный всадник
- Здания Сената и Синода
- Дворец Меншикова
- Фрегат Благодать
- Мраморный дворец
- Спуск со львами
- Павильон Росси, Михайловский сад
- Императорские конюшни
- Потрясающая Зимняя канавка
Что включено
- Круиз на теплоходе
- Экскурсионное обслуживание (коллективный аудиогид из колонок)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронверкский мост (100м)
Завершение: Причал у Кронверкского моста (100м)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно:12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 2970 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
9 ноя 2025
Отличная экскурсия, с прекрасными видами на любимый город. Сделала заказ, перед приездом мне подтвердили, что прогулка состоится (захватили последний день навигации!). Оплатили перед посадкой, все хорошо. Прогулка длится час, хороший рассказ аудио гида. Вечерний Санкт -Петербург прекрасен!
Ирина
3 ноя 2025
Земцов
31 окт 2025
Елена
29 окт 2025
Интересная поездка, разнообразные виды, все понравилось!
Николай
27 окт 2025
Нам понравилось
Анастасия
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, всё рассказывается по порядку, громко, понятно. Замечательная экскурсия, нам очень повезло с погодой. Спасибо большое!!!
Вера
25 окт 2025
Все понравилось! Экскурсовод все очень интересно рассказывала. Спасибо!
Александр
24 окт 2025
Татьяна
21 окт 2025
Плавали в 7 часов, темно и холодно. Пледов нет. Сидения снаружи ледяные. Внутри тепло, но плохой обзор т. к. темно, возможно в светлое время суток было бы больше вречатлений.
Ирина
20 окт 2025
Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно вела рассказ экскурсовод. Рекомендую! Спасибо
Татьяна
18 окт 2025
Алёна
16 окт 2025
Экскурсовод Ирина Ивановна супер! Все понравилось! Спасибо большое!
Никита
16 окт 2025
Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга оставила незабываемые впечатления! Город открылся совершенно с другой стороны: изящные мосты, величественные дворцы и живописные набережные проплыли мимо, создавая ощущение погружения в
Ольга
12 окт 2025
Вот это вид на Питер! Обзорная экскурсия на катере — это самый лучший и романтичный способ увидеть город. Просекали по каналам и Неве, любовались дворцами и мостами с необычного ракурса. Шикарные фото, уютная атмосфера и море восторга! Все главные красоты Петербурга за одну поездку. Получили нереальное удовольствие! Обязательно повторим.
Нина
10 окт 2025
Оперативно, интересно, точно по времени
