Прогулки на теплоходе с Петроградской стороны – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Прогулки на теплоходе с Петроградской стороны» в Санкт-Петербурге, цены от 525 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Город в лучах дня и огнях вечера: увлекательная теплоходная прогулка
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час 15 минут
2747 отзывов
Водная прогулка
Город в лучах дня и огнях вечера: увлекательная теплоходная прогулка
Начало: Кронверкский мост (100м)
Расписание: ежедневно:12:00,12:30,13:30,14:00,15:00,15:30,16:30,17:00,18:00,18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
700 ₽ за человека
От Авроры до Лахты: речная прогулка по Неве к Финскому заливу
На теплоходе
1 час 45 минут 36 секунд
-
8%
305 отзывов
Водная прогулка
От Авроры до Лахты: речная прогулка по Неве к Финскому заливу
Начало: Петровская наб., 6
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 ₽600 ₽ за человека
Елагин остров с видом на Финский залив на теплоходе
На теплоходе
1 час 24 минуты
Водная прогулка
Елагин остров с видом на Финский залив на теплоходе
Начало: Наб. реки Карповки, угол д. Льва Толстого, 6-8Д, 5...
Завтра в 15:30
8 сен в 14:00
1150 ₽ за человека
Водное такси - От Карповки до Фонтанки
На катере
30 минут
-
25%
Водная прогулка
Водное такси - От Карповки до Фонтанки
Начало: Петропавловская улица, 6-8Д
Расписание: Каждый день в 15:00 и 15:45
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
525 ₽700 ₽ за человека

