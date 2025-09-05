Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Прогулки на теплоходе с Петроградской стороны" можно забронировать 4 экскурсии от 525 до 1150 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3052 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5