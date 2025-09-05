Показать всёПрогулки на теплоходе с Петроградской стороныПо рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
Водная прогулка
Город в лучах дня и огнях вечера: увлекательная теплоходная прогулка
Начало: Кронверкский мост (100м)
Расписание: ежедневно:12:00,12:30,13:30,14:00,15:00,15:30,16:30,17:00,18:00,18:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
700 ₽ за человека
-
8%
Водная прогулка
От Авроры до Лахты: речная прогулка по Неве к Финскому заливу
Начало: Петровская наб., 6
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 ₽
600 ₽ за человека
Водная прогулка
Елагин остров с видом на Финский залив на теплоходе
Начало: Наб. реки Карповки, угол д. Льва Толстого, 6-8Д, 5...
Завтра в 15:30
8 сен в 14:00
1150 ₽ за человека
-
25%
Водная прогулка
Водное такси - От Карповки до Фонтанки
Начало: Петропавловская улица, 6-8Д
Расписание: Каждый день в 15:00 и 15:45
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
525 ₽
700 ₽ за человека
