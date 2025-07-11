Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Метеоры в Петергоф от Дворцовой набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 6200 до 8800. Туристы уже оставили гидам 2609 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5