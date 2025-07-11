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Метеоры в Петергоф от Дворцовой набережной – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Метеоры в Петергоф от Дворцовой набережной» в Санкт-Петербурге, цены от 6200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Императорский вояж: в Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
На метеоре
6 часов
2466 отзывов
Водная прогулка
Императорский вояж: в Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6450 ₽ за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
На метеоре
9 часов
141 отзыв
Водная прогулка
Лучший выбор
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за человека
В Петергоф по воде: метеор + фонтаны в мини-группе
На метеоре
На микроавтобусе
6 часов
2 отзыва
Водная прогулка
В Петергоф по воде: метеор + фонтаны в мини-группе
Начало: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь д. 2, Фонтан Зи...
Расписание: Тур проводится каждый день с 11.00 до 17.00
Завтра в 11:00
22 июл в 11:00
6200 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеоры в Петергоф от Дворцовой набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Императорский вояж: в Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
  2. Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
  3. В Петергоф по воде: метеор + фонтаны в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Спас на Крови
  10. Финский Залив
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Метеоры в Петергоф от Дворцовой набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 6200 до 8800. Туристы уже оставили гидам 2609 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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