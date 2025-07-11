Показать всёМетеоры в Петергоф от Дворцовой набережнойПо рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
Водная прогулка
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6450 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборМегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за человека
Водная прогулка
В Петергоф по воде: метеор + фонтаны в мини-группе
Начало: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь д. 2, Фонтан Зи...
Расписание: Тур проводится каждый день с 11.00 до 17.00
Завтра в 11:00
22 июл в 11:00
6200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия11 июля 2025Прекрасная экскурсия! Гид отлично все провела (Анастасия). Повезло с погодой. Смогли погулять по парку и сделать много фото)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеоры в Петергоф от Дворцовой набережной»
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
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