Наш путь лежит в город Пушкин, где находится не только знаменитый Екатерининский дворец с его роскошными интерьерами и Янтарной комнатой, но также Александровский дворец — семейное гнездышко последнего императора России.
Вы не только побываете в двух дворцах, но также прогуляетесь с гидом по Екатерининскому парку и увидите настоящие шедевры садового искусства.
Вы не только побываете в двух дворцах, но также прогуляетесь с гидом по Екатерининскому парку и увидите настоящие шедевры садового искусства.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Два дворца
В городе Пушкине находится не только известный Екатерининский дворец с прекрасными интерьерами и Янтарной комнатой в стиле барокко, но и уютное семейное гнездышко последнего императора России — Александровский дворец. Оба дворца построены в XVIII веке, но в разном стиле, так как мода менялась со сменой императриц на троне. В уютной небольшой группе не более 15 человек вы можете не только их сравнить,но и насладиться прогулкой в Екатерининском парке с нашим гидом. Во дворцах экскурсию проводят музейные сотрудники. Экскурсия начнется со знакомства с бывшей хозяйкой Екатерининского дворца — мы соберемся у памятника Екатерине II. Путевая информация затронет центр города, Московский проспект и далее уже отправимся в город Пушкин. По пути вы узнаете, как назывались дорога и город, куда мы направляемся, а также подробности из личной жизни семьи Романовых. В Екатерининском дворце Вас ожидает посещение Золотой анфилады и Янтарной комнаты, а в Александровском дворце — личных покоев последней императорской семьи. В Екатерининском парке гид из нашей команды проведет вас по самому оптимальному маршруту, который позволит увидеть настоящие шедевры садового искусства. Важно знать• Для посещения музейного комплекса в городе Пушкин требуется взять документы.
Одежда и обувь по погоде.
Четверг, суббота в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|2 500 ₽
|Детский (до 13 лет)
|2 200 ₽
|Пенсионный
|2 300 ₽
|Детский (от 14 лет)
|2 300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец
- Александровский дворец
- Памятник А.С. Пушкину
- Царскосельский лицей
- Камеронова галерея
- Грот
- Эрмитаж
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты во дворцы и парк: взрослые - 1800 руб., учащиеся от 14 лет и пенсионеры - 1000 руб., дети до 13 лет включительно - 600 руб
Место начала и завершения?
Пл. Островского, памятник Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Для посещения музейного комплекса в городе Пушкин требуется взять документы. Одежда и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
20 июл 2024
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