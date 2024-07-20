Два дворца

В городе Пушкине находится не только известный Екатерининский дворец с прекрасными интерьерами и Янтарной комнатой в стиле барокко, но и уютное семейное гнездышко последнего императора России — Александровский дворец. Оба дворца построены в XVIII веке, но в разном стиле, так как мода менялась со сменой императриц на троне. В уютной небольшой группе не более 15 человек вы можете не только их сравнить,но и насладиться прогулкой в Екатерининском парке с нашим гидом. Во дворцах экскурсию проводят музейные сотрудники. Экскурсия начнется со знакомства с бывшей хозяйкой Екатерининского дворца — мы соберемся у памятника Екатерине II. Путевая информация затронет центр города, Московский проспект и далее уже отправимся в город Пушкин. По пути вы узнаете, как назывались дорога и город, куда мы направляемся, а также подробности из личной жизни семьи Романовых. В Екатерининском дворце Вас ожидает посещение Золотой анфилады и Янтарной комнаты, а в Александровском дворце — личных покоев последней императорской семьи. В Екатерининском парке гид из нашей команды проведет вас по самому оптимальному маршруту, который позволит увидеть настоящие шедевры садового искусства. Важно знать• Для посещения музейного комплекса в городе Пушкин требуется взять документы.

Одежда и обувь по погоде.