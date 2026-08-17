Закат, Финский залив и панорамы современного Петербурга — отличный сценарий для летнего вечера.
На двухпалубном теплоходе вы пройдёте по Неве и выйдете в залив, увидите Лахта Центр, Газпром Арену и другие знаковые сооружения, а на борту сможете заказать ужин и послушать живую музыку.
На двухпалубном теплоходе вы пройдёте по Неве и выйдете в залив, увидите Лахта Центр, Газпром Арену и другие знаковые сооружения, а на борту сможете заказать ужин и послушать живую музыку.
Описание экскурсии
Что вас ждёт
Круиз по Неве и Финскому заливу. Теплоход отправится из центра Петербурга и пройдёт мимо Эрмитажа, Стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.
Современный Петербург. По мере выхода в Финский залив перед вами откроются новые городские доминанты: Газпром Арена, Лахта Центр, вантовый мост ЗСД и мост Бетанкура.
Закат над заливом. На открытой палубе можно полюбоваться вечерними красками, сделать фотографии и просто насладиться атмосферой.
Организационные детали
- На борту теплохода: ресторан, бар, живая музыка, открытая прогулочная палуба, панорамный салон, бокал шампанского каждому гостю (18+) и спасжилеты
- За дополнительную плату доступны:
— выбор конкретных мест
— билеты в VIP-зону (включают бутылку шампанского и фруктовую тарелку)
— предварительный заказ блюд
— напитки по барной карте
- Маршрут и расписание могут быть изменены из-за погодных условий
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набежной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
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Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
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