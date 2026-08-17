Закат, Финский залив и панорамы современного Петербурга — отличный сценарий для летнего вечера. На двухпалубном теплоходе вы пройдёте по Неве и выйдете в залив, увидите Лахта Центр, Газпром Арену и другие знаковые сооружения, а на борту сможете заказать ужин и послушать живую музыку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Что вас ждёт

Круиз по Неве и Финскому заливу. Теплоход отправится из центра Петербурга и пройдёт мимо Эрмитажа, Стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.

Современный Петербург. По мере выхода в Финский залив перед вами откроются новые городские доминанты: Газпром Арена, Лахта Центр, вантовый мост ЗСД и мост Бетанкура.

Закат над заливом. На открытой палубе можно полюбоваться вечерними красками, сделать фотографии и просто насладиться атмосферой.

Организационные детали