Поездка в Токсово поможет вам задышать с природой в унисон.
За полтора часа в седле вы увидите красоты природного парка, услышите невесёлый рассказ о влиянии человека на экосистему, сможете подружиться с лошадкой и даже с кем-то покрупнее…
За полтора часа в седле вы увидите красоты природного парка, услышите невесёлый рассказ о влиянии человека на экосистему, сможете подружиться с лошадкой и даже с кем-то покрупнее…
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
В сопровождении опытного инструктора и гида вы проедете по Токсовскому природному парку на лошадях, проведаете Бабу Ягу и увидите Чёртов мост. Спешитесь возле питомника зубробизонов, чтобы пообщаться с этими флегматичными гигантами. А самые бесстрашные путешественники могут даже угостить животных морковкой.
Инструктор подстрахует неуверенных всадников, а гид расскажет об особенностях экологии Карельского перешейка, о том, как люди влияют на природу и почему исчезают биологические виды. А также:
- почему нашествие городов страшнее ледникового периода
- почему зубров удалось вернуть в природу, а тарпанов нет
- кто такая Баба Яга
- как правильно вести себя в лесу и кто разбудил медведя-шатуна
- почему нельзя клонировать мамонта
и многое другое
Организационные детали
Как пройдёт экскурсия
- К месту встречи можно добраться на автомобиле (20 километров от КАД) или на электричке от Финляндского вокзала до станции Токсово, а оттуда 5 минут на такси
- Приезжайте за 10–15 минут до начала прогулки на инструктаж по технике безопасности
- Для прогулки не нужен навык верховой езды: лошади идут по знакомому маршруту шагом, вас страхует пеший инструктор
Дополнительно
- Вы можете взять с собой угощение для лошадок — морковь, яблоки или сушки
- Конная прогулка подходит детям от 10 лет
- Важно: обучение верховой езде не проводится!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Токсово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 95 туристов
Я работаю гидом со студенческих лет. Люблю свою семью, природу, собак и лошадей. У меня есть собственное агентство экскурсий по городу и команда классных гидов, но экскурсии на лошадях я стараюсь проводить сама. Это — моё удовольствие, моё общение с лошадьми, интеллектуальная прогулка в небольшой компании единомышленников. Надеюсь, вы получите такое же удовольствие от экскурсии, как и я. Присоединяйтесь!Задать вопрос
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