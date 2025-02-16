Поездка в Токсово поможет вам задышать с природой в унисон. За полтора часа в седле вы увидите красоты природного парка, услышите невесёлый рассказ о влиянии человека на экосистему, сможете подружиться с лошадкой и даже с кем-то покрупнее…

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Описание экскурсии

В сопровождении опытного инструктора и гида вы проедете по Токсовскому природному парку на лошадях, проведаете Бабу Ягу и увидите Чёртов мост. Спешитесь возле питомника зубробизонов, чтобы пообщаться с этими флегматичными гигантами. А самые бесстрашные путешественники могут даже угостить животных морковкой.

Инструктор подстрахует неуверенных всадников, а гид расскажет об особенностях экологии Карельского перешейка, о том, как люди влияют на природу и почему исчезают биологические виды. А также:

почему нашествие городов страшнее ледникового периода

почему зубров удалось вернуть в природу, а тарпанов нет

кто такая Баба Яга

как правильно вести себя в лесу и кто разбудил медведя-шатуна

почему нельзя клонировать мамонта

и многое другое

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

К месту встречи можно добраться на автомобиле (20 километров от КАД) или на электричке от Финляндского вокзала до станции Токсово, а оттуда 5 минут на такси

Приезжайте за 10–15 минут до начала прогулки на инструктаж по технике безопасности

Для прогулки не нужен навык верховой езды: лошади идут по знакомому маршруту шагом, вас страхует пеший инструктор

Дополнительно