Покупка ваучера для входа заранее:
- Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в музей. Не ждите несколько часов: вместо этого вы успеете осмотреть экспонаты и интерьеры Зимнего дворца и у вас останется время на Главный Штаб.
- Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.
- К одному стандартному ваучеру можно приобрести не более двух льготных.
- По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами.
Часы работы:
- Учтите, что каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни.
- Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00.
- В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00.
Важно знать:
- Зимний дворец поражает своим размахом и великолепием убранства, но не забудьте посетить Главный штаб, так как ваучер действует только в течение одного дня.
- Не забудьте о возможности экскурсии внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе.
- Возможно, вам захочется приобрести сувениры или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее.
- На один взрослый билет можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе.
Пункты проката аудиогидов:
-в Главной галерее (сразу за контролем),
-на верхней площадке Иорданской лестницы,
-на входе через Шуваловский проезд(сразу за контролем),
-в здании Главного штаба(напротив касс).
Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.