Один билет и море впечатлений.



Вас ждет крупнейшая в мире коллекция шедевров искусства от каменного века до наших дней и обзор самых знаковых достопримечательностей северной столицы с борта теплохода.



Без очередей и ограничений по времени.



На теплоходную прогулку вы можете отправиться как в день посещения Эрмитажа, так и в течение всего следующего дня.



Покупая единый билет вы экономите время и деньги, ведь оптом всегда дешевле.