Входной билет в Эрмитаж и прогулка на теплоходе «Северная Венеция»

Один билет и море впечатлений

5
10 отзывов
Один билет и море впечатлений.

Вас ждет крупнейшая в мире коллекция шедевров искусства от каменного века до наших дней и обзор самых знаковых достопримечательностей северной столицы с борта теплохода.

Без очередей и ограничений по времени.

На теплоходную прогулку вы можете отправиться как в день посещения Эрмитажа, так и в течение всего следующего дня.

Покупая единый билет вы экономите время и деньги, ведь оптом всегда дешевле.
Входной билет в Эрмитаж и прогулка на теплоходе «Северная Венеция»
Входной билет в Эрмитаж и прогулка на теплоходе «Северная Венеция»
Входной билет в Эрмитаж и прогулка на теплоходе «Северная Венеция»
Входной билет в Эрмитаж и прогулка на теплоходе «Северная Венеция»
Входной билет в Эрмитаж и прогулка на теплоходе «Северная Венеция»
Входной билет в Эрмитаж и прогулка на теплоходе «Северная Венеция»

Что вы увидите 🤩

  • Зимний дворец (отдельный билет)
  • Главный штаб (отдельный билет)
  • Зимний Дворец (Эрмитаж)
  • Стрелка В. О., Ростральные колонны
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Летний дворец Петра I
  • Чижик-Пыжик
  • Инженерный замок
  • Крейсер Аврора
  • Здание Биржи
  • Университет
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Здания Сената и Синода
  • Дворец Меншикова
  • Фрегат Благодать
  • Мраморный дворец
  • Спуск со львами
  • Павильон Росси, Михайловский сад
  • Императорские конюшни
  • Потрясающая Зимняя канавка

Покупка ваучера для входа заранее:

  • Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в музей. Не ждите несколько часов: вместо этого вы успеете осмотреть экспонаты и интерьеры Зимнего дворца и у вас останется время на Главный Штаб.
  • Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.
  • К одному стандартному ваучеру можно приобрести не более двух льготных.
  • По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами.

Часы работы:

  • Учтите, что каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях – выходные дни.
  • Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00.
  • В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00.

Важно знать:

  • Зимний дворец поражает своим размахом и великолепием убранства, но не забудьте посетить Главный штаб, так как ваучер действует только в течение одного дня.
  • Не забудьте о возможности экскурсии внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе.
  • Возможно, вам захочется приобрести сувениры или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее.
  • На один взрослый билет можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе.

Пункты проката аудиогидов:

    -в Главной галерее (сразу за контролем),
    -на верхней площадке Иорданской лестницы,
    -на входе через Шуваловский проезд(сразу за контролем),
    -в здании Главного штаба(напротив касс).
    Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-100 человек
    Входной билет в Эрмитаж и прогулка по рекам и каналам
    1 200 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Входной ваучер в музей (без очереди). Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
    • Прогулка по рекам и каналам. Действителен в день посещения Эрмитажа и в течение всего следующего дня.
    Что не входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
    Место начала и завершения
    Дворцовая площадь, 2
    Важная информация
    • Обратите внимание, что данное письмо НЕ ЯВЛЯЕТСЯ билетом для посещения музея! Вы найдете электронный ваучер со штрих-кодом в приложении к письму.
    • Чтобы пройти на экспозицию, необходимо приложить штрих-код на распечатанном ваучере к сканеру на турникете.
    • Если у вас нет возможности распечатать ваучер или в вашем заказе присутствуют льготные ваучеры, вы можете получить оплаченные ваучеры в Интернет-кассе, расположенной в вестибюле Малого Эрмитажа. Посетитель должен назвать номер ваучера со штрих-кодом или предоставить его в электронном виде, предъявить удостоверение личности посетителя, на которого оформлен заказ, а также предъявить документ, подтверждающий льготу.
    • Для получения бесплатных ваучеров в Главном штабе необходимо обратиться к администратору или кассиру Главного Штаба. Посетитель должен предъявить ваучер и документ, подтверждающий льготу. Наличие ваучера дает возможность посетителю получить бесплатные ваучеры без очереди в кассу.
    • Время работы музеев:
    • Вторник, четверг, суббота, воскресенье: с 10.30 до 18.00 Среда, Пятница: с 10.30 до 21.00. Понедельник — выходной день.
    • Пожалуйста, предъявите ваучер сотруднику службы безопасности музея, и вас пропустят внутрь к турникетам.
    • На прогулку по рекам и каналам вы можете отправиться в день посещения Эрмитажа, а также в течение всего следующего дня.
    • Рейсы: Ежедневно. Каждые 30 минут с 12:00 до 18:30.
    • Посадка на теплоход выполняется по номеру заказа (указан выше).
    Когда и сколько длится?
    Когда: Согласно расписанию в календаре
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • при отмене клиентом: - 0% возврат
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    Согласно расписанию в календаре

    Спутник Э.
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