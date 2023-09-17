Фонтаны и дворцы Петергофа считаются жемчужиной Петербурга. Сюда со всего мира приезжают туристы, чтобы полюбоваться красотой «русского Версаля». Попадите в Петергоф без очередей и томительного ожидания.



Формат визита зависит только от ваших предпочтений — вы можете приобрести входной билет индивидуально, поехать в Петергоф в составе экскурсионной группы на автобусе или метеоре либо скачать специальное приложение и отправиться на экскурсию с аудиогидом. Оформляйте билет онлайн и не переживайте о том, будут ли билеты в кассах Петергофа.