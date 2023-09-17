Посещение Петергофа (Нижний парк и фонтаны)

Петергоф без очередей: Входной ваучер с аудиогидом из Санкт-Петербурга

4.4
6 отзывов
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Фонтаны и дворцы Петергофа считаются жемчужиной Петербурга. Сюда со всего мира приезжают туристы, чтобы полюбоваться красотой «русского Версаля». Попадите в Петергоф без очередей и томительного ожидания.

Формат визита зависит только от ваших предпочтений — вы можете приобрести входной билет индивидуально, поехать в Петергоф в составе экскурсионной группы на автобусе или метеоре либо скачать специальное приложение и отправиться на экскурсию с аудиогидом. Оформляйте билет онлайн и не переживайте о том, будут ли билеты в кассах Петергофа.
Посещение Петергофа (Нижний парк и фонтаны)
Посещение Петергофа (Нижний парк и фонтаны)
Посещение Петергофа (Нижний парк и фонтаны)
Посещение Петергофа (Нижний парк и фонтаны)
Посещение Петергофа (Нижний парк и фонтаны)
Посещение Петергофа (Нижний парк и фонтаны)
Посещение Петергофа (Нижний парк и фонтаны)
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Петергоф
  • Нижний парк
  • Большой петергофский дворец
  • Большой каскад
  • Каскад «Шахматная гора»
  • Каскад «Золотая гора»
  • Фонтаны-шутихи
  • Фонтан Самсон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы попадете в Нижний парк Петергофа, который создавался по образцу версальских садов одними из лучших французских архитекторов. Планировку парка определяют две системы аллей, расходящихся от Большого дворца и дворца Марли. Здесь вы найдете знаменитые каскады — «Большой» (в центральной части, у подножия парадного дворца), «Шахматную гору» (в восточной части), «Золотую гору» (в западной части) и «Львиный» каскад. Промокнете под фонтанами-шутихами и увидите знаменитого Самсона, разрывающего пасть льву.

Билет действителен весь день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход в парк
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
г. Петергоф, Разводная ул. , 2
Когда и сколько длится?
Когда: Билет действителен весь день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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17 сен 2023
Дорого и плохо
Н
26 авг 2023
И
25 авг 2023
А
24 авг 2023
Еле нашли провайдера
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15 авг 2023
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13 авг 2023

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