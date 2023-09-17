Петергоф без очередей: Входной ваучер с аудиогидом из Санкт-Петербурга
Фонтаны и дворцы Петергофа считаются жемчужиной Петербурга. Сюда со всего мира приезжают туристы, чтобы полюбоваться красотой «русского Версаля». Попадите в Петергоф без очередей и томительного ожидания.
Формат визита зависит только от ваших предпочтений — вы можете приобрести входной билет индивидуально, поехать в Петергоф в составе экскурсионной группы на автобусе или метеоре либо скачать специальное приложение и отправиться на экскурсию с аудиогидом. Оформляйте билет онлайн и не переживайте о том, будут ли билеты в кассах Петергофа.
Формат визита зависит только от ваших предпочтений — вы можете приобрести входной билет индивидуально, поехать в Петергоф в составе экскурсионной группы на автобусе или метеоре либо скачать специальное приложение и отправиться на экскурсию с аудиогидом. Оформляйте билет онлайн и не переживайте о том, будут ли билеты в кассах Петергофа.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Петергоф
- Нижний парк
- Большой петергофский дворец
- Большой каскад
- Каскад «Шахматная гора»
- Каскад «Золотая гора»
- Фонтаны-шутихи
- Фонтан Самсон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Вы попадете в Нижний парк Петергофа, который создавался по образцу версальских садов одними из лучших французских архитекторов. Планировку парка определяют две системы аллей, расходящихся от Большого дворца и дворца Марли. Здесь вы найдете знаменитые каскады — «Большой» (в центральной части, у подножия парадного дворца), «Шахматную гору» (в восточной части), «Золотую гору» (в западной части) и «Львиный» каскад. Промокнете под фонтанами-шутихами и увидите знаменитого Самсона, разрывающего пасть льву.
Билет действителен весь день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проход в парк
- Что не входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- г. Петергоф, Разводная ул. , 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Билет действителен весь деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
17 сен 2023
Дорого и плохо
Н
Наталья
26 авг 2023
И
Инна
25 авг 2023
А
Александр
24 авг 2023
Еле нашли провайдера
D
Dorji
15 авг 2023
С
Сергей
13 авг 2023
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