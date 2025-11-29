Мои заказы

Волшебный Петербург: Новый год 2026

Встретить праздник в сердце Северной столицы
Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего волшебства! Вы увидите самые яркие и праздничные места Северной столицы. Узнаете множество интересных фактов о Петербурге и его традициях.

И конечно, получите незабываемые впечатления от встречи Нового года в центре одного из самых красивых городов России.
Описание экскурсии

20:00 — начало путешествия

  • Вы увидите улицы и дома в новогоднем убранстве
  • Насладитесь огнями центральных проспектов
  • Погрузитесь в атмосферу исторического центра

21:30 — Михайловский замок

  • Вы сделаете фото с рождественскими украшениями
  • И рассмотрите уникальную архитектуру замка

22:00 — Семимостье

  • Вы загадаете желание в легендарном месте
  • И оцените сказочные виды ночного города

22:30 — остановка у сфинксов

  • Вы посмотрите на новогоднее оформление Университетской набережной
  • И на древнеегипетские памятники возрастом более 3500 лет

23:45-1:00 — Исаакиевская площадь

1 января у величественного собора в праздничном убранстве мы встретим новый, 2026 год. А в остальные дни — полюбуемся красотой украшений.

1:45 — Смольный собор

У шедевра русского барокко вы погрузитесь в рождественские традиции Санкт-Петербурга.

2:30–3:00 — завершение поездки

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено

  • Бокал шампанского
  • Мандарины
  • Сладкий подарок
  • Фотосъёмка на память с Дедом Морозом и Снегурочкой

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2346 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

