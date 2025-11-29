Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего волшебства! Вы увидите самые яркие и праздничные места Северной столицы. Узнаете множество интересных фактов о Петербурге и его традициях.
И конечно, получите незабываемые впечатления от встречи Нового года в центре одного из самых красивых городов России.
Описание экскурсии
20:00 — начало путешествия
- Вы увидите улицы и дома в новогоднем убранстве
- Насладитесь огнями центральных проспектов
- Погрузитесь в атмосферу исторического центра
21:30 — Михайловский замок
- Вы сделаете фото с рождественскими украшениями
- И рассмотрите уникальную архитектуру замка
22:00 — Семимостье
- Вы загадаете желание в легендарном месте
- И оцените сказочные виды ночного города
22:30 — остановка у сфинксов
- Вы посмотрите на новогоднее оформление Университетской набережной
- И на древнеегипетские памятники возрастом более 3500 лет
23:45-1:00 — Исаакиевская площадь
1 января у величественного собора в праздничном убранстве мы встретим новый, 2026 год. А в остальные дни — полюбуемся красотой украшений.
1:45 — Смольный собор
У шедевра русского барокко вы погрузитесь в рождественские традиции Санкт-Петербурга.
2:30–3:00 — завершение поездки
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено
- Бокал шампанского
- Мандарины
- Сладкий подарок
- Фотосъёмка на память с Дедом Морозом и Снегурочкой
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2346 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
