Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего волшебства! Вы увидите самые яркие и праздничные места Северной столицы. Узнаете множество интересных фактов о Петербурге и его традициях. И конечно, получите незабываемые впечатления от встречи Нового года в центре одного из самых красивых городов России.

Описание экскурсии

20:00 — начало путешествия

Вы увидите улицы и дома в новогоднем убранстве

Насладитесь огнями центральных проспектов

Погрузитесь в атмосферу исторического центра

21:30 — Михайловский замок

Вы сделаете фото с рождественскими украшениями

И рассмотрите уникальную архитектуру замка

22:00 — Семимостье

Вы загадаете желание в легендарном месте

И оцените сказочные виды ночного города

22:30 — остановка у сфинксов

Вы посмотрите на новогоднее оформление Университетской набережной

И на древнеегипетские памятники возрастом более 3500 лет

23:45-1:00 — Исаакиевская площадь

1 января у величественного собора в праздничном убранстве мы встретим новый, 2026 год. А в остальные дни — полюбуемся красотой украшений.

1:45 — Смольный собор

У шедевра русского барокко вы погрузитесь в рождественские традиции Санкт-Петербурга.

2:30–3:00 — завершение поездки

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автобусе

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи

С вами буду я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено