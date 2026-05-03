Возвращение в старый Петербург

Приглашаем вас на экскурсию по исторической части города и парадной Неве. Вас ждёт увлекательное путешествие по каналу Грибоедова.
5
1 отзыв
Возвращение в старый Петербург

Описание экскурсии

Путешествие по Неве Наш маршрут: р. Нева — р. Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова—р. Мойка — Зимняя канавка — р. Нева. Присоединяйтесь к уникальному путешествию по каналу Грибоедова, через который переброшен 21 мост. Вы увидите:
  • Летний дворец Петра I • Аничков дворец • Шереметевский дворец • Дворец Белосельских-Белозерских • Троице-Измайловский собор • Никольский Морской собор • Николо-Богоявленский и Казанский соборы • храма Спаса-на-Крови • Дом Книги • Большой драматический театр им. Товстоногова • Михайловский дворец Важная информация:.
  • Важно прибыть на посадку за 30 минут до отправления рейса.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чижик-пыжик
  • Летний дворец Петра I
  • Аничков дворец
  • Шереметевский дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Троице-Измайловский собор
  • Никольский Морской собор
  • Николо-Богоявленский и Казанский соборы
  • Храма Спаса-на-Крови
  • Дом Книги
  • Большой драматический театр им. Товстоногова
  • Михайловский дворец
  • Музей Фаберже в особняке Нарышкиных (снаружи)
  • Музей-квартира А.С. Пушкина (снаружи)
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адмиралтейская набережная д. 2
Завершение: Адмиралтейская набережная, д. 2
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Важно прибыть на посадку за 30 минут до отправления рейса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

M
Всё супер, мы в восторге!!!
-10%
1200 ₽
1080 ₽ за человека