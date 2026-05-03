Приглашаем вас на экскурсию по исторической части города и парадной Неве. Вас ждёт увлекательное путешествие по каналу Грибоедова.
Описание экскурсииПутешествие по Неве Наш маршрут: р. Нева — р. Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова—р. Мойка — Зимняя канавка — р. Нева. Присоединяйтесь к уникальному путешествию по каналу Грибоедова, через который переброшен 21 мост. Вы увидите:
- Летний дворец Петра I • Аничков дворец • Шереметевский дворец • Дворец Белосельских-Белозерских • Троице-Измайловский собор • Никольский Морской собор • Николо-Богоявленский и Казанский соборы • храма Спаса-на-Крови • Дом Книги • Большой драматический театр им. Товстоногова • Михайловский дворец
- Важно прибыть на посадку за 30 минут до отправления рейса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чижик-пыжик
- Летний дворец Петра I
- Аничков дворец
- Шереметевский дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Троице-Измайловский собор
- Никольский Морской собор
- Николо-Богоявленский и Казанский соборы
- Храма Спаса-на-Крови
- Дом Книги
- Большой драматический театр им. Товстоногова
- Михайловский дворец
- Музей Фаберже в особняке Нарышкиных (снаружи)
- Музей-квартира А.С. Пушкина (снаружи)
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адмиралтейская набережная д. 2
Завершение: Адмиралтейская набережная, д. 2
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Всё супер, мы в восторге!!!
Вам был полезен этот отзыв?
