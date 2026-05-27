Нет лучшего способа отдохнуть, чем насыщенное путешествие на север! За два дня вы увидите всю многогранность Карелии: от суровых ладожских скал до уютных набережных Петрозаводска.
Вас ждёт полный природный дзен на экотропах, мощь равнинных водопадов и встреча с самыми дружелюбными обитателями края — ездовыми собаками и северными оленями.
Описание экскурсии
День 1: крепости, водопады и мраморное величие
- Крепость Корела. Начнём с осмотра древнего форпоста в Приозёрске, который за века успел побывать и новгородским, и шведским, и финским
- Сортавала и Ахвенкоски. Вы прогуляетесь по городу с финским характером и увидите водопады, где снимали легендарный фильм «А зори здесь тихие…»
- Горный парк «Рускеала». Главная точка дня — Мраморный каньон. Вас ждёт экскурсия с местным гидом и свободное время, чтобы пройтись по Итальянскому карьеру, увидеть штольни или испытать адреналин на троллее над бездной. Вечером (в холодный сезон) скалы окрасятся художественной подсветкой
День 2: Петрозаводск и карельская сказка
- Онежская набережная. Утро начнётся в столице Карелии. Мы прогуляемся у воды, осмотрим необычные скульптуры — подарки городов-побратимов и загадаем желание у Дерева желаний
- Водопад Кивач. Вы увидите один из крупнейших равнинных водопадов Европы, который не замерзает даже в сильные морозы, и посетите музей природы в одноимённом заповеднике
- Вотчина ТалвиУкко. Вас ждёт встреча с карельским Дедом Морозом, визит в самый большой в России питомник хаски и на ферму северных оленей. Вы сможете заглянуть в саамскую деревню и увидеть гранд-макет «Карелия»
- Александро-Свирский монастырь. Финальной точкой станет белокаменный монастырский ансамбль 16 века — один из самых красивых и почитаемых в стране
Тайминг программы
День 1
6:30 — выезд из Санкт-Петербурга
9:00 — крепость Корела (внешний осмотр)
12:00 — Сортавала, обед и водопады Ахвенкоски
14:30 — горный парк «Рускеала»
21:00 — прибытие в Петрозаводск и заселение в отель
День 2
9:00 — прогулка по Онежской набережной
11:00 — заповедник и водопад Кивач
13:00 — вотчина ТалвиУкко (питомник хаски, олени, обед)
18:00 — Александро-Свирский монастырь
23:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе, проживание (1 ночь), завтрак, входные билеты в горный парк «Рускеала», в парк «Вотчина ТалвиУкко» и заповедник «Кивач»
- Дополнительно (по желанию): обеды — 800–1200 ₽, экотропа у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽
- Можно с детьми от 5 лет. Пожалуйста, возьмите с собой привычный для ребёнка бустер. Дети путешествуют только в сопровождении взрослых
- Часть пути можно проехать на «Рускеальском экспрессе» — билеты вы покупаете самостоятельно по желанию
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|13 300 ₽
|Дети до 7 лет
|12 450 ₽
|Школьники
|12 800 ₽
|Студенты
|12 850 ₽
|Люди 60+ лет
|12 950 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|12 950 ₽
|Одноместное размещение
|16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро "Площадь Восстания" или "Озерки"
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
