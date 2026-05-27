Мои заказы

Знакомство с Карелией за 2 дня: Рускеала и Петрозаводск

Мраморный каньон, водопады, хаски и карельский Дед Мороз ТалвиУкко - из Петербурга
Нет лучшего способа отдохнуть, чем насыщенное путешествие на север! За два дня вы увидите всю многогранность Карелии: от суровых ладожских скал до уютных набережных Петрозаводска.

Вас ждёт полный природный дзен на экотропах, мощь равнинных водопадов и встреча с самыми дружелюбными обитателями края — ездовыми собаками и северными оленями.
Знакомство с Карелией за 2 дня: Рускеала и Петрозаводск
Знакомство с Карелией за 2 дня: Рускеала и Петрозаводск
Знакомство с Карелией за 2 дня: Рускеала и Петрозаводск

Описание экскурсии

День 1: крепости, водопады и мраморное величие

  • Крепость Корела. Начнём с осмотра древнего форпоста в Приозёрске, который за века успел побывать и новгородским, и шведским, и финским
  • Сортавала и Ахвенкоски. Вы прогуляетесь по городу с финским характером и увидите водопады, где снимали легендарный фильм «А зори здесь тихие…»
  • Горный парк «Рускеала». Главная точка дня — Мраморный каньон. Вас ждёт экскурсия с местным гидом и свободное время, чтобы пройтись по Итальянскому карьеру, увидеть штольни или испытать адреналин на троллее над бездной. Вечером (в холодный сезон) скалы окрасятся художественной подсветкой

День 2: Петрозаводск и карельская сказка

  • Онежская набережная. Утро начнётся в столице Карелии. Мы прогуляемся у воды, осмотрим необычные скульптуры — подарки городов-побратимов и загадаем желание у Дерева желаний
  • Водопад Кивач. Вы увидите один из крупнейших равнинных водопадов Европы, который не замерзает даже в сильные морозы, и посетите музей природы в одноимённом заповеднике
  • Вотчина ТалвиУкко. Вас ждёт встреча с карельским Дедом Морозом, визит в самый большой в России питомник хаски и на ферму северных оленей. Вы сможете заглянуть в саамскую деревню и увидеть гранд-макет «Карелия»
  • Александро-Свирский монастырь. Финальной точкой станет белокаменный монастырский ансамбль 16 века — один из самых красивых и почитаемых в стране

Тайминг программы

День 1

6:30 — выезд из Санкт-Петербурга
9:00 — крепость Корела (внешний осмотр)
12:00 — Сортавала, обед и водопады Ахвенкоски
14:30 — горный парк «Рускеала»
21:00 — прибытие в Петрозаводск и заселение в отель

День 2

9:00 — прогулка по Онежской набережной
11:00 — заповедник и водопад Кивач
13:00 — вотчина ТалвиУкко (питомник хаски, олени, обед)
18:00 — Александро-Свирский монастырь
23:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе, проживание (1 ночь), завтрак, входные билеты в горный парк «Рускеала», в парк «Вотчина ТалвиУкко» и заповедник «Кивач»
  • Дополнительно (по желанию): обеды — 800–1200 ₽, экотропа у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽
  • Можно с детьми от 5 лет. Пожалуйста, возьмите с собой привычный для ребёнка бустер. Дети путешествуют только в сопровождении взрослых
  • Часть пути можно проехать на «Рускеальском экспрессе» — билеты вы покупаете самостоятельно по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые13 300 ₽
Дети до 7 лет12 450 ₽
Школьники12 800 ₽
Студенты12 850 ₽
Люди 60+ лет12 950 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды12 950 ₽
Одноместное размещение16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро "Площадь Восстания" или "Озерки"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальшеуменьшить

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Знакомство с Карелией за 2 дня: Рускеала и Петрозаводск»

Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
На автобусе
В «Рускеалу» на ретропоезде
13 часов
674 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
Залюбоваться природой Карелии, потрогать мрамор и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
7500 ₽ за человека
В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
На автобусе
13 часов
498 отзывов
Групповая
до 18 чел.
В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
5490 ₽ за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Пешая
На автобусе
17 часов
-
36%
145 отзывов
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
30 мая в 07:00
31 мая в 07:00
2890 ₽4490 ₽ за человека
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»
На автобусе
13 часов
16 отзывов
Групповая
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»
Откройте для себя Карелию с её мраморными каньонами и средневековыми крепостями. Узнайте историю региона и насладитесь природой на экскурсии
Начало: За Казанским собором
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
29 мая в 06:45
4650 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
13 300 ₽ за человека