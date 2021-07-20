Главные места Петербурга

7 главных мест, которые стоит посетить в Петербурге

Список 7 основных мест, рекомендуемых для посещения в Санкт-Петербурге и пригородах. Вы просто не сможете обойти стороной данные достопримечательности 🏛️, иначе зачем вообще тогда ехать в Питер 😉
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Санкт-Петербург не соревнуется с Москвой за звание культурного центра России. Он очарователен абсолютно по-своему. 200-летняя история столицы Российской империи запечатлелась здесь во множестве величественных зданий. А белые ночи придают этому красивейшему европейскому городу нотку мистики и загадочности.

Если ваша поездка ограничена всего несколькими днями, то нужно успеть осмотреть самые ценные жемчужины северной столицы. Представляем ТОП-7 must see достопримечательностей Санкт-Петербурга.

1. Эрмитаж

Эрмитаж
Эрмитаж
Эрмитаж
Эрмитаж
Эрмитаж
Эрмитаж

На почетном первом месте - музей с одним из крупнейших собраний картин в мире. Эрмитаж разместился в шести разных зданиях, из которых наиболее узнаваемым является Зимний дворец. Музей расположен в одном из знаковых районов города, на набережной Невы, возле здания Адмиралтейства.

2. Дворцовая площадь

Дворцовая площадь
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь

Монументальное открытое пространство Санкт-Петербурга получило свое название благодаря тому, что расположилась напротив Зимнего дворца. Летом здесь проходят концерты и культурные мероприятия, которые привлекают тысячи петербуржцев и туристов. Центральный акцент площади - Александровская колонна, построенная в честь славной победы России над войсками Наполеона.

3. Петергоф

Петергоф
Петергоф

Петергоф, также называемый «русским Версалем», был первым загородным императорским дворцом. Дворцово-парковый ансамбль выходит на Финский залив и всемирно известен своими фонтанами. Большой дворец когда-то был основной летней резиденцией российских царей.

Летом здесь собираются огромные толпы туристов. Если хотите осмотреть Петергоф без очередей, обратитесь в одно из ведущих экскурсионных бюро Петербурга - “Парус”. На сайте https://parus-peterburg.ru можно заказать экскурсии по всем местам, описанным в статье.

4. Храм Спаса на Крови

Храм Спаса на Крови
Храм Спаса на Крови

Несомненно, это самая «русская» церковь во всей северной столице. Она вызывает визуальные ассоциации с собором Василия Блаженного. Роскошные купола (позолоченные, луковичные, спиралевидные) делают храм Спаса на Крови аутентичным памятником русского зодчества. Также он известен как собор Воскресения Христова. Возведен он был именно там, где от рук террористов погиб царь Александр II.

5. Исаакиевский собор

Исаакиевский собор
Исаакиевский собор

Гигантский позолоченный купол Исаакия виден из многих мест в центре Санкт-Петербурга. Интерьеры Исаакиевского собора украшены различными видами мрамора, лазуритом и другими редкими камнями. Вы можете осмотреть его интерьеры, либо подняться по лестнице из 262 ступеней и попасть на колоннаду, с которой открываются впечатляющие панорамные виды на Санкт-Петербург.

6. Петропавловская крепость

Петропавловская крепость
Петропавловская крепость

Петропавловка сооружена в 1703 году, в том же году, когда Петром I был основан город. Она была построена для защиты «окна России на Запад» от шведских захватчиков. Первоначальное строение было просто деревянным, но позже оно было перестроено в прочную каменно-кирпичную крепость с золотым шпилем.

7. Мосты Санкт-Петербурга

Мосты Санкт-Петербурга
Мосты Санкт-Петербурга

Несколько водных артерий пересекают Санкт-Петербург, давая городу право называться Северной Венецией. Прогулка на теплоходе - один из альтернативных способов полюбоваться неповторимой архитектурой города и романтичными разводными мостами.

Мистической цифрой «7» вовсе не ограничивается число мест, достойных вашего внимания. Санкт-Петербург – это удивительная вселенная, которую можно исследовать на протяжении всей жизни.

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