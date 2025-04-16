1 день

Приезд. Экскурсия в Особняке А.А. Половцева. Концерт «В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Половцова»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Размещение в гостинице с 15:00.

Свободное время до отправления на программу.

С 17:00 до 18:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

18:00 Отъезд из гостиницы на вечернее мероприятие на микроавтобусе.

19:20 Экскурсия в Особняке А. А. Половцева.

Он расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора и сейчас известен в городе как Дом архитектора.

Здание поражает контрастом между простым классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях.

Несмотря на непростой XX век, дом в основном сохранил своё историческое убранство.

20:00 Концерт «В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Половцова».

Билеты категории А (3-5 ряд партера).

Цикл событий #В_СВЕЧАХ превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования.

Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковского, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинова и др.

Дресс-код: коктейль.

22:00 Возвращение в гостиницу.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~22:00).