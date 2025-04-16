Этот тур прекрасно подойдёт для ценителей культуры, искусства и истории, а также для тех, кто желает окунуться в красоту Санкт-Петербурга.
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Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия в Особняке А.А. Половцева. Концерт «В-СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Половцова»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Размещение в гостинице с 15:00.
Свободное время до отправления на программу.
С 17:00 до 18:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.
18:00 Отъезд из гостиницы на вечернее мероприятие на микроавтобусе.
19:20 Экскурсия в Особняке А. А. Половцева.
Он расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора и сейчас известен в городе как Дом архитектора.
Здание поражает контрастом между простым классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях.
Несмотря на непростой XX век, дом в основном сохранил своё историческое убранство.
20:00 Концерт «В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Половцова».
Билеты категории А (3-5 ряд партера).
Цикл событий #В_СВЕЧАХ превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования.
Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковского, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинова и др.
Дресс-код: коктейль.
22:00 Возвращение в гостиницу.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~22:00).
Экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». Автобусная новогодняя экскурсия по городу
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отъезд из гостиницы на микроавтобусе.
Экскурсия «Сокровища императорского Петербурга».
Это встреча с блеском и роскошью императорского Санкт-Петербурга, прекрасное воспоминание о том времени, когда город на Неве был блистательной столицей России. Вы окажитесь на главной площади города – Дворцовой.
Здесь в Зимнем дворце располагается знаменитая Галерея драгоценностей. Это музей внутри музея, где хранятся ценные предметы, принадлежащие императорской семье.
Экскурсия в Бриллиантовую кладовую Эрмитажа.
В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия фирмы Фаберже.
14:30 Обед в ресторане «Большой грузинский».
Ресторан расположился на 2 этаже старинной библиотеки.
Панорамные окна с видом на Невский проспект и Большую Конюшенную позволяют вознестись над городской суетой. Здесь грузинская, мегрельская, сванская и аджарская кухни уживаются в гармонии друг с другом.
Меню обеда:
- салат с баклажанами 150 г;
- борщ по-грузински 250 г;
- люля из курицы с гарниром картофель запеченный с соусом Сацибели 100:100/30 г;
- шоти (хлеб) 1/70 г;
- мини-пирожное Наполеон 1/50 г;
- брусничный морс/чай/вода с лимоном.
Автобусная новогодняя экскурсия по городу.
Огни и гирлянды повсюду!
Вы проедете по набережным, центральным улицам и проспектам и сделаете несколько фото-остановок – на Стрелке Васильевского острова и у Исаакиевского собора.
17:00 Возвращение в гостиницу.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~17:00).
Новогодний банкет в ресторане отеля (за доп. плату).
Экскурсия в Юсуповский дворец. Прогулка по острову «Новая Голландия»
Поздний завтрак «шведский стол» в гостинице.
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отъезд из гостиницы на микроавтобусе.
Сегодня Вас ждет самая полная «интерьерная» экскурсия по Юсуповскому дворцу.
Вы увидите все отреставрированные на данный момент залы: парадные покои и театр на втором этаже, «жилые покои» родителей и «покои молодых» на первом этаже, а также уникальные «будуары княгини».
Экскурсия в Юсуповский дворец.
Юсуповский дворец на Мойке – это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых в Санкт-Петербурге.
Особняк часто называют «энциклопедией аристократического интерьера»: его внутренняя отделка, почти полностью сохранившаяся с дореволюционных времен, отражает безупречный вкус и неограниченные финансовые возможности прежних владельцев. Здесь все создавалось для уютной семейной жизни и блистательных балов, которыми так славилась Северная столица.
В ходе экскурсии вы увидите залы и внутренние помещения дворца, выполненные в разных стилях: парадную лестницу, создающую впечатление античной роскоши, протяженную анфиладу гостиных, включая Мавританскую и Гобеленовую, дубовый кабинет князя и очаровательно камерную спальню княгини.
Особой барочной роскошью вас поразит домашний театр Юсуповых, великолепная сцена которого сохранилась в своем первозданном облике с середины XIX столетия. Сейчас там, как и раньше, кипит сценическая жизнь.
После экскурсии по дворцу приглашаем вас на прогулку по острову «Новая Голландия».
Прогулка по острову «Новая Голландия».
Это современное модное городское пространство, где традиционно откроется новогодний базар.
Вас ждут пушистая елка, украшенная сотнями огней и игрушек, киоски с подарками и угощениями на любой вкус.
16:30 Поздний обед в ресторане Glad.
Ресторан распложен в самом центре города – Манежной площади, всего в двух минутах ходьбы от главных достопримечательностей. Приглашаем вас отдохнуть и набраться сил, насладиться стильным и продуманным интерьером, авторскими блюдами с акцентом на локальные и сезонные продукты, ведь впереди – великолепное продолжение вечера!
Меню обеда:
- салат с рикоттой и свеклой;
- уха сливочная из форели и трески;
- фермерское утиное филе с луковым муссом и маринованной вишней;
- ганаш из белого шоколада с тартаром из банана;
- чай/кофе/вода с лимоном.
Возвращение в гостиницу.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание в ~18:00).
Экскурсия в Талион Клуб "В гостях у Елисеева". Посещение балета "Щелкунчик" в Александринском театре. Завершение тура
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.
10:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отъезд из гостиницы на микроавтобусе.
10:30 Экскурсия в Талион Клуб «В гостях у Елисеева».
Особняк знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки.
Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств.
Особняк, поистине, уникален – мало в каком другом особняке сохранилось такое количество подлинных исторических интерьеров и предметов декора. Все кругом наполнено духом ушедшего века, посетителей этих стен не покидает ощущение восторга и восхищения, а главное причастности к судьбе архитектурного шедевра.
12:00 Обед в ресторане.
14:00 Посещение балета «Щелкунчик» в Александринском театре (2 часа 40 минут с двумя антрактами).
Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге восхищает и завораживает своей зрелищностью.
История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля, — не просто красивая сказка.
Это взволнованный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.
Блестящая хореография, точность исполнения, красочные декорации и костюмы — все это и есть рождественская история «Щелкунчик», которая пользуется огромной популярностью и является одним из самых красочных представлений в новогоднем Петербурге.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7,5 часов (окончание в ~17:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах отеля Рэдиссон Соня Отель 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Рэдиссон Соня Отель****
|стандартный
|30.12.2024
|02.01.2025
|53520
|53520
|-
|-
|64720
|улучшенный
|30.12.2024
|02.01.2025
|54520
|54520
|53520
|53520
|66720
Варианты проживания
Рэдиссон Соня Отель***
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Билет в театр (места в партере)
- Билет на концерт (партер 3-5 ряд)
- Микроавтобус бизнес-класса по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Питание, не указанное в программе тура
- Новогодний ужин в ресторане отеля
- Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Новогодний банкет. Гостиница «Radisson Sonya». Новогодняя ночь 2025 Вечеринка в стиле Великого Гэтсби
Стоимость:
Взрослые и детские (от 10 лет) - 12 000 руб.
Детские (от 7 до 9 лет) - 6 000 руб.
Детские (до 6 лет) - бесплатно.
Приглашаем вас отпраздновать Новый Год на вечеринке у Великого Гэтсби!
Программа:
Сбор гостей с 20:30.
- Приветственный бокал игристого вина и закуски от шеф-повара.
- Новогодний ужин в формате шведский стол с 21:00 до 02:00.
- Новогодняя программа с ведущим и Новогодняя дискотека с 21:00 до 02:00.
- Праздничная лотерея и сладкие подарки для детей.
Меню:
Холодные закуски и салаты.
- Оливье с перепелкой и говяжьим языком с соусом Прованс.
- Теплый салат с говядиной с картофелем стоун и кенийской фасолью.
- Салат с баклажаном, соусом Айоли и томатами Конкасе.
- Премиальная нарезка свежих овощей: огурцы, томаты, паприка, редис, зелень.
- Мясные деликатесы: лонганиза, пастрами, ветчина из индейки.
- Рыбное ассорти: слабосолёная форель, масляная рыба, форель холодного копчения.
- Тарталетка с форелью гравлакс на молодом сыре с щучьей икрой.
- Сырное Плато: горгонзола, чеддер, пармезан, страчателла.
Горячее блюдо на выбор гостя:
- Глазированное куриное филе с прованскими травами.
- Стейк флэт Айрон.
- Форель Су-вид с кремино из молодого сыра.
- Цукини c песто.
- Карамелизированный батоннет.
- Гратен Дофинуа с грибами.
Хлебная станция:
Пшеничный, гречишный, ржаной, гриссини и парижский багет со взбитым зеленым маслом.
Десерты:
- Сезонные фрукты.
- Французская тарталетка с ягодами.
Напитки:
Игристое вино (от двух гостей бутылка игристого включена в пакет).
Ассортимент безалкогольных напитков: вода, яблочный сок, апельсиновый сок, ананасовый сок, ягодный сок, кофе и чай.