Мои заказы

Экспресс-путешествие по Карелии: «Рускеала», Сортавала и хаски

Поучастовать в чайном мастер-классе, осмотреть купеческие особняки и попробовать карельские бальзамы
Программа тура сочетает в себе посещение природных и исторических локаций, музеев и питомника хаски.

Вы осмотрите древние стены крепости Корела и руины кирхи Яккимаа, узнаете историю русского чая и попробуете ароматный
читать дальше

напиток.

Полюбуетесь живописными водопадами Ахвенкоски и прогуляетесь по подвесным мостам среди карельских лесов.

Величественный Мраморный каньон в горном парке впечатлит своей красотой, а в Сортавале вы сможете прочувствовать атмосферу старинного города и послушать легенды «Калевалы».

Вас также ждёт встреча с дружелюбными хаски, дегустации карельских бальзамов и деликатесов и возможность увезти с собой сувениры из шунгита и лакомства из форелевого хозяйства.

Экспресс-путешествие по Карелии: «Рускеала», Сортавала и хаски
Экспресс-путешествие по Карелии: «Рускеала», Сортавала и хаски
Экспресс-путешествие по Карелии: «Рускеала», Сортавала и хаски

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок и время посещения объектов, количество объектов сохраняется.
При планировании поездки нужно предусмотреть запас времени 3 часа после окончания тура (возможны задержки).
С собой нужно взять паспорт и льготный документ (при наличии).
Рекомендуется иметь наличные на дополнительные расходы.
Желательно надевать удобную одежду и обувь, учитывать погоду.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, кирха Яккимаа, чайные мастер-класс и дегустация, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»

Встречаемся и отправляемся в путешествие. Первую короткую остановку сделаем в 10:00 в Приозерске. Можно выпить кофе, перекусить и пофотографировать город, живописно расположенный на берегу Ладожского озера. Далее на 40 минут остановимся в крепости Корела (Кексгольм), где снимались сцены культового фильма «Брат». Вы осмотрите старинные бастионы, которые помнят сражения разных эпох.

Продолжим фотопаузой у руин лютеранской кирхи Яккимаа: сохранившиеся стены из красного кирпича в форме креста напоминают о многовековой истории этого места. Осмотрим и «Город ангелов» — экспозицию деревянных скульптур внутри.

12:50–13:10 — дегустация в музее Иван-чая. Вас ждут знакомство с историей русского чая, мастер-класс по приготовлению и чаепитие с карельскими сладостями.

Пообедав, прогуляемся по оборудованным тропам вдоль бурных потоков водопада Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала», где проведём около 3 часов. Вы увидите знаменитый Мраморный каньон с изумрудной водой, окружённый отвесными скалами, и проведёте время по своему усмотрению.

К 20:30 прибудем в отель. Размещение, отдых.

Крепость Корела, кирха Яккимаа, чайные мастер-класс и дегустация, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Корела, кирха Яккимаа, чайные мастер-класс и дегустация, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Корела, кирха Яккимаа, чайные мастер-класс и дегустация, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»Крепость Корела, кирха Яккимаа, чайные мастер-класс и дегустация, водопад Ахвенкоски и парк «Рускеала»
2 день

Питомник хаски, знакомство с городом Сортавала, центр шунгита, дегустации

После завтрака у вас будет время на самостоятельную прогулку по Сортавале или участие в дополнительных экскурсиях. К 11:00 прибудем в питомник хаски, где вас ждёт встреча с дружелюбными северными собаками и другими животными — оленями, енотами, лисами. Можно фотографироваться без ограничений.

Затем до обеда у вас будет 2 часа на продолжение исследования интересных мест Сортавалы, а пообедав, отправимся знакомиться с главными архитектурными памятниками города: памятником Вяйнямёйнену, купеческими особняками, пожарным депо и другими знаковыми объектами. Экскурсовод расскажет легенды из «Калевалы».

16:40–17:20 — посещение центра шунгита и музея минералов. Вы познакомитесь с уникальными свойствами карельского минерала и увидите богатую коллекцию камней региона.

С 17:30 до 18:00 запланирована дегустация карельских бальзамов: вы продегустируете напитки на основе местных трав и ягод, а также узнаете секреты их изготовления.

Ещё через полтора часа пути остановимся в магазине форелевого хозяйства, где вы сможете попробовать рыбу и деликатесы и, при желании, приобрести их.

23:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00 к метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 — к Казанскому собору.

Питомник хаски, знакомство с городом Сортавала, центр шунгита, дегустацииПитомник хаски, знакомство с городом Сортавала, центр шунгита, дегустацииПитомник хаски, знакомство с городом Сортавала, центр шунгита, дегустацииПитомник хаски, знакомство с городом Сортавала, центр шунгита, дегустации

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер до туристических объектов и обратно
  • Трассовая экскурсия в автобусе по пути в Приозерск
  • Трассовая экскурсия по Карелии
  • Посещение крепости Корела-Кексгольм
  • Дегустация Иван-чая с карельскими вареньями
  • Посещение водопадов Ахвенкоски
  • Пешеходная экскурсия по Сортавале (исторический центр, памятники, старинные здания)
  • Экскурсия в центр шунгита
  • Посещение музея минералов
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Визит в питомник хаски «Белая руна»
  • Фирменный магазин форелевого хозяйства (с дегустацией)
Что не входит в цену
  • Обед - 650 ₽/чел
  • Ужин - 800 ₽/чел
  • Экотропа:
  • Взрослые - 500 ₽
  • Пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+):
  • Взрослые - 2200 ₽
  • Студенты - 1250 ₽
  • Школьники - 900 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Посещение водопадов Ахвенкоски - 500 ₽
  • Парк «Рускеала» и Мраморный каньон:
  • Взрослые - 650 ₽
  • Пенсионеры и студенты - 450 ₽
  • Школьники 7+ - 400 ₽
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Внимание: при бронировании тура за 30 и более дней до старта его стоимость составит 9950 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Автобус будет подан за 15 минут до отправления. Дополнительная посадка предусмотрена у станции метро «Проспект Просвещения» в 8:40. Накануне, с 19:00 до 21:00, вы получите SMS с номером автобуса и контактом гида
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, ориентировочно в 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

«Затерянная Карелия за 2 дня» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
На автобусе
1 день 18 часов
-
34%
40 отзывов
«Затерянная Карелия за 2 дня» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
10 450 ₽15 900 ₽ за человека
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
Полюбоваться водопадами Ахвенкоски, попробовать настойки и иван-чай, осмотреть крепость Карела
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
9450 ₽ за человека
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
На автобусе
На катере
1.5 день
66 отзывов
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Завтра в 06:30
29 ноя в 06:30
17 350 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга