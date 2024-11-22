Новый год в средневековом Выборге. Автобусный тур от Москвы

Новый год в средневековом Выборге
Узкие мощёные булыжником улочки, настоящий рыцарский замок, дома средневековых бюргеров, пейзажный скальный парк и суровые северные скалы, архитектурные шедевры разных эпох – все это ожидает нас в Выборге, самом необычном
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и европейском городе России. А ещё крендели, глёг и Йоулупукки – финский Дед мороз.

А в Петербурге нас встретит великолепный, сверкающий музей Фаберже и порадует не только редчайшими экспонатами, но и эксклюзивным десертом – яйцом Фаберже.

Приглашаем встретить Новый 2025 год в Выборге! На данный тур возможен выезд из городов Химки, Солнечногорск, Клин, Тверь.

5
3 отзыва
Новый год в средневековом Выборге. Автобусный тур от Москвы
Новый год в средневековом Выборге. Автобусный тур от Москвы
Новый год в средневековом Выборге. Автобусный тур от Москвы
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия «Зимние праздники»

06:30 Сбор группы на стоянке отеля «Космос», ст. м. ВДНХ.

07:00 Отправление в Санкт-Петербург по скоростной трассе М11.

  • 08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) (по предварительной договоренности).
  • 08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) (по предварительной договоренности).
  • 10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) (по предварительной договоренности).

Прибытие в Петербург.

15:30 Обед в кафе города.

Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Размещение в отеле "Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel" 4*.

Свободное время.

Автобусная экскурсия «Зимние праздники»Автобусная экскурсия «Зимние праздники»Автобусная экскурсия «Зимние праздники»Автобусная экскурсия «Зимние праздники»
2 день

Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»

Завтрак в отеле шведский стол.

Переезд в Выборг.

Путевая экскурсия «По пути в средневековый Выборг».

Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).

Размещение в отеле.

Обед.

Интерактивная программа «Рождество в усадьбе» (проводит веселый Йоулупукки – финский Дед Мороз).

Программа включает в себя:

  • рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
  • рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
  • дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глёга – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
  • средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

Свободное время для подготовки к Новому году.

Дополнительно (доп. плата):

Новогодний банкет в отеле (доп. плата).

Новый год «Под северным небом» (доп. плата).

Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»
3 день

Экскурсия по пейзажному парку Монрепо. Экскурсия с дегустацией в музее шоколада

Завтрак в отеле шведский стол.

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.

Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пения птиц и дыхание каменных валунов вписанных в воду, на секунду присев на скамью возле столетней березы, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море, — и тогда, кто не поэт становится поэтом…

Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.

Обед в кафе.

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия с дегустацией в музее шоколада.

Хранительница музей расскажет вам:

  • историю появления шоколада;
  • из чего же состоит настоящий шоколад;
  • сколько какао-бобов необходимо для изготовления одной шоколадной плитки;
  • какие бывают виды и как правильно хранить шоколад;
  • как отличить настоящий шоколад от подделки!

Вы услышите легенды и необычные истории о шоколаде, а также сможете продегустировать все виды шоколада, которые используются для создания продукции музея, которую тоже можно приобрести в подарок.

Свободное время

Экскурсия по пейзажному парку Монрепо. Экскурсия с дегустацией в музее шоколадаЭкскурсия по пейзажному парку Монрепо. Экскурсия с дегустацией в музее шоколадаЭкскурсия по пейзажному парку Монрепо. Экскурсия с дегустацией в музее шоколадаЭкскурсия по пейзажному парку Монрепо. Экскурсия с дегустацией в музее шоколадаЭкскурсия по пейзажному парку Монрепо. Экскурсия с дегустацией в музее шоколада
4 день

Экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже. Отъезд

Завтрак в отеле шведский стол.

Выезд с вещами.

Переезд в Петербург.

Тематическая экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».

Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.

Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.

Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.

И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.

Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.

Экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отъезд в Москву.

Ориентировочное время прибытия в Москву к ст. м. ВДНХ примерно 23:30-24:00.

Экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже. ОтъездЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже. ОтъездЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже. ОтъездЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже. ОтъездЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже. ОтъездЭкскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Отель Космос Прибалтийская 4*, Дружба 3*
2-местный стандартный31 500
1-местный стандартный38 400
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)30 600

Возможно трехместное размещение в номерах повышенной комфортности с тремя полноценными спальными местами (под запрос).

Варианты проживания

Отель Pribaltiyskaya (Cosmos)

1 ночь

Из отеля «Park Inn by Radisson (Cosmos) Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.

К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

В ванных комнатах имеется фен.

В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель Pribaltiyskaya (Cosmos)Отель Pribaltiyskaya (Cosmos)Отель Pribaltiyskaya (Cosmos)Отель Pribaltiyskaya (Cosmos)Отель Pribaltiyskaya (Cosmos)

Отель Дружба 3

2 ночи

Отель расположен в центральной части города на живописном берегу залива, из окон открывается потрясающий панорамный вид на город и многие исторические достопримечательности.

К услугам гостей: сауна с бассейном, 2 ресторана, банкетный зал, лобби бар.

Бесплатный WI-FI на всей территории отеля.

Все удобства в номере.

Рестораны «Зеленая аллея» и «Балтик парк» предлагают разнообразные блюда русской и европейской кухни, можно сделать заказ в номер или заказать столик и поужинать в сопровождении живого оркестра.

Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* - 1 ночь, Дружба 3* - 2 ночи
  • Питание: 3 завтрака, 4 обеда
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Москва и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Новогодний банкет по желанию
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, метро ВДНХ
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я приобрести дополнительные экскурсии?

Опционально после окончания основной экскурсии Вы можете отправиться на дополнительные экскурсии, предложенные в программе. Они не являются обязательными и приобретаются на месте у гида за доплату.

Какая важная информация есть в туре?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.

Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Новогодний банкет в отеле «Дружба»

Встречаем Новый год в ресторане отеля «Дружба».

Мы подготовили незабываемую развлекательную программу празднования Нового года, успевайте забронировать места, пока они еще остались.

Встретить Новый год в отеле в Выборге – отличный вариант праздника.

Мы приглашаем вас на новогодний иммерсивный, музыкальный спектакль «Тетушка Чарли», в котором и вы сами примете участие. Вместе с героями спектакля вы окунетесь в атмосферу 20-30 годов прошлого столетия (костюмы приветствуются), роскошной жизни, любовных страстей, юмора и прекрасного настроения!

Как страшно упустить любовь и в нужный момент не найти подходящие слова, чтобы выразить чувства. Через некоторое время боль проходит, но навсегда ли? Если жизнь через долгие годы вновь сведет вас с тем, кому должно было принадлежать сердце 20 лет назад, не пожалеете ли вы, что упустили дорогого человека? Возможно — так суждено, и роковая встреча должна была случиться спустя много лет.

Вы точно знаете историю Тетки Чарли по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!». Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идёт по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция…

  • волшебная атмосфера новогодней ночи;
  • праздничный банкет от шеф-повара с фирменными и традиционными праздничными блюдами;
  • иммерсивный новогодний музыкальный спектакль «Тётушка Чарли».

Стоимость Новогоднего банкета:

  • Взрослый билет – 14 000 рублей.
  • Детский билет (с 3 до 12 лет) – 7 000 рублей.
  • Дето до 3 лет – бесплатно (без места).

Начало мероприятия: 23:00.

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Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
22 ноя 2024
Все было организовано в срок, хорошо проведённые обзорные экскурсии, очень понравилось чтение стихов, замечательный организатор!
Х
15 ноя 2024
Никаких нареканий к организатору тура нет.
Е
7 ноя 2024
Сотрудничество с вами доставило большое удовольствие!
1. Уже на этапе оформления договора вы подходили индивидуально к пожеланиям Заказчика, а не настаивали на подписании типового договора. Все правки со стороны Заказчика были
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вами рассмотрены и согласованы!
2. При формировании тура также применялся индивидуальный подход, были пересмотрены все возможные и оптимальные по стоимости и возрастным характеристикам экскурсии, в том числе и те, что Заказчик хотел посетить самостоятельно, трансфер был и для них организован. Питание, проживание, всё тоже узнавалось и прорабатывалось под предпочтения Заказчика.
Результатом такой детальной и скрупулезной проработки всех нюансов было комфортное и безопасное проживание нашей группы учеников по прибытию. Гостиница, завтраки, обеды, экскурсии - всё было на высшем уровне и не за "бешенную" стоимость.
Отдельно надо выделить работу гида Лукьяновой Любови Сергеевны, которая сопровождала нашу группу и была на связи 24/7 от встречи на вокзале до прощания на вокзале. Дети и сопровождающий от неё просто в восторге. Любая свободная минута между мероприятиями и ожиданиями была занята познавательными историями и разнообразными играми.
Так что сотрудничество с "Большой Страной" нам принесло большое удовольствие и море положительных впечатлений. Спасибо вам за вашу работу!

Сотрудничество с вами доставило большое удовольствие!

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