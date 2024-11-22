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Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «Зимние праздники»
06:30 Сбор группы на стоянке отеля «Космос», ст. м. ВДНХ.
07:00 Отправление в Санкт-Петербург по скоростной трассе М11.
- 08:00 Возможна посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) (по предварительной договоренности).
- 08:30 Возможна посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) (по предварительной договоренности).
- 10:00 Возможна посадка в г. Твери (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) (по предварительной договоренности).
Прибытие в Петербург.
15:30 Обед в кафе города.
Автобусная экскурсия «Зимние праздники».
Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
Размещение в отеле "Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel" 4*.
Свободное время.
Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»
Завтрак в отеле шведский стол.
Переезд в Выборг.
Путевая экскурсия «По пути в средневековый Выборг».
Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).
Размещение в отеле.
Обед.
Интерактивная программа «Рождество в усадьбе» (проводит веселый Йоулупукки – финский Дед Мороз).
Программа включает в себя:
- рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
- рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
- дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глёга – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
- средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).
Свободное время для подготовки к Новому году.
Дополнительно (доп. плата):
Новогодний банкет в отеле (доп. плата).
Новый год «Под северным небом» (доп. плата).
Экскурсия по пейзажному парку Монрепо. Экскурсия с дегустацией в музее шоколада
Завтрак в отеле шведский стол.
Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.
Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пения птиц и дыхание каменных валунов вписанных в воду, на секунду присев на скамью возле столетней березы, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море, — и тогда, кто не поэт становится поэтом…
Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.
Обед в кафе.
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия с дегустацией в музее шоколада.
Хранительница музей расскажет вам:
- историю появления шоколада;
- из чего же состоит настоящий шоколад;
- сколько какао-бобов необходимо для изготовления одной шоколадной плитки;
- какие бывают виды и как правильно хранить шоколад;
- как отличить настоящий шоколад от подделки!
Вы услышите легенды и необычные истории о шоколаде, а также сможете продегустировать все виды шоколада, которые используются для создания продукции музея, которую тоже можно приобрести в подарок.
Свободное время
Экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Музей Фаберже. Отъезд
Завтрак в отеле шведский стол.
Выезд с вещами.
Переезд в Петербург.
Тематическая экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества».
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века.
Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.
Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.
И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
Экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отъезд в Москву.
Ориентировочное время прибытия в Москву к ст. м. ВДНХ примерно 23:30-24:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в руб:
|Отель Космос Прибалтийская 4*, Дружба 3*
|2-местный стандартный
|31 500
|1-местный стандартный
|38 400
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|30 600
Возможно трехместное размещение в номерах повышенной комфортности с тремя полноценными спальными местами (под запрос).
Варианты проживания
Отель Pribaltiyskaya (Cosmos)
Из отеля «Park Inn by Radisson (Cosmos) Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.
К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
В ванных комнатах имеется фен.
В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Отель Дружба 3
Отель расположен в центральной части города на живописном берегу залива, из окон открывается потрясающий панорамный вид на город и многие исторические достопримечательности.
К услугам гостей: сауна с бассейном, 2 ресторана, банкетный зал, лобби бар.
Бесплатный WI-FI на всей территории отеля.
Все удобства в номере.
Рестораны «Зеленая аллея» и «Балтик парк» предлагают разнообразные блюда русской и европейской кухни, можно сделать заказ в номер или заказать столик и поужинать в сопровождении живого оркестра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Космос Прибалтийская 4* - 1 ночь, Дружба 3* - 2 ночи
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда
- Экскурсионное обслуживание согласно программе тура (включая услуги гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего по маршруту
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Москва и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Новогодний банкет по желанию
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Могу ли я приобрести дополнительные экскурсии?
Опционально после окончания основной экскурсии Вы можете отправиться на дополнительные экскурсии, предложенные в программе. Они не являются обязательными и приобретаются на месте у гида за доплату.
Какая важная информация есть в туре?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы.
Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Новогодний банкет в отеле «Дружба»
Встречаем Новый год в ресторане отеля «Дружба».
Мы подготовили незабываемую развлекательную программу празднования Нового года, успевайте забронировать места, пока они еще остались.
Встретить Новый год в отеле в Выборге – отличный вариант праздника.
Мы приглашаем вас на новогодний иммерсивный, музыкальный спектакль «Тетушка Чарли», в котором и вы сами примете участие. Вместе с героями спектакля вы окунетесь в атмосферу 20-30 годов прошлого столетия (костюмы приветствуются), роскошной жизни, любовных страстей, юмора и прекрасного настроения!
Как страшно упустить любовь и в нужный момент не найти подходящие слова, чтобы выразить чувства. Через некоторое время боль проходит, но навсегда ли? Если жизнь через долгие годы вновь сведет вас с тем, кому должно было принадлежать сердце 20 лет назад, не пожалеете ли вы, что упустили дорогого человека? Возможно — так суждено, и роковая встреча должна была случиться спустя много лет.
Вы точно знаете историю Тетки Чарли по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!». Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идёт по плану, пока не приезжает настоящая Донна Люция…
- волшебная атмосфера новогодней ночи;
- праздничный банкет от шеф-повара с фирменными и традиционными праздничными блюдами;
- иммерсивный новогодний музыкальный спектакль «Тётушка Чарли».
Стоимость Новогоднего банкета:
- Взрослый билет – 14 000 рублей.
- Детский билет (с 3 до 12 лет) – 7 000 рублей.
- Дето до 3 лет – бесплатно (без места).
Начало мероприятия: 23:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. Уже на этапе оформления договора вы подходили индивидуально к пожеланиям Заказчика, а не настаивали на подписании типового договора. Все правки со стороны Заказчика были