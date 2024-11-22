3 день

Экскурсия по пейзажному парку Монрепо. Экскурсия с дегустацией в музее шоколада

Завтрак в отеле шведский стол.

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя.

Прогуливаясь по парковым аллеям, вдоль искристой воды Выборгского залива, слушая пения птиц и дыхание каменных валунов вписанных в воду, на секунду присев на скамью возле столетней березы, видно как взору открываются заманчивые дали, ведущие в Балтийское море, — и тогда, кто не поэт становится поэтом…

Вот так, описывают действия этого удивительно красивого места посетившие его люди.

Обед в кафе.

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия с дегустацией в музее шоколада.

Хранительница музей расскажет вам:

историю появления шоколада;

из чего же состоит настоящий шоколад;

сколько какао-бобов необходимо для изготовления одной шоколадной плитки;

какие бывают виды и как правильно хранить шоколад;

как отличить настоящий шоколад от подделки!

Вы услышите легенды и необычные истории о шоколаде, а также сможете продегустировать все виды шоколада, которые используются для создания продукции музея, которую тоже можно приобрести в подарок.

Свободное время