Исторический парк «Бастионъ» – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Исторический парк «Бастионъ»» в Санкт-Петербурге, цены от 10 850 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации
На автобусе
2 дня
Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации
Увидеть Мраморный каньон, погулять по Сортавале, отведать чая и настоек, посетить парк «Бастионъ»
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
10 850 ₽ за человека
В Карелию на выходные: музеи, дегустации и знаковые места
На автобусе
2 дня
В Карелию на выходные: музеи, дегустации и знаковые места
Увидеть знаменитый Мраморный каньон, прокатиться на драккаре, побывать там, где снимали фильм «Брат»
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Автоб...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
11 450 ₽ за человека
Экспресс-тур по Карелии на автобусе: парк «Рускеала», Ладожское озеро, Валаам и викинги
На автобусе
На катере
2 дня
Экспресс-тур по Карелии на автобусе: парк «Рускеала», Ладожское озеро, Валаам и викинги
Отправиться в вояж на катере, покататься на драккаре, осмотреть монастыри и Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
16 450 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Исторический парк «Бастионъ»" можно забронировать 3 тура от 10 850 до 16 450.
