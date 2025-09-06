Автобусный тур в Карелию на выходные: «Рускеала», водопады, викинги и дегустации
Увидеть Мраморный каньон, погулять по Сортавале, отведать чая и настоек, посетить парк «Бастионъ»
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
10 850 ₽ за человека
В Карелию на выходные: музеи, дегустации и знаковые места
Увидеть знаменитый Мраморный каньон, прокатиться на драккаре, побывать там, где снимали фильм «Брат»
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Автоб...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
11 450 ₽ за человека
Экспресс-тур по Карелии на автобусе: парк «Рускеала», Ладожское озеро, Валаам и викинги
Отправиться в вояж на катере, покататься на драккаре, осмотреть монастыри и Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
16 450 ₽ за человека
