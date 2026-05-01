Мои заказы

По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей с проживанием в спа-отеле

Посетить «Дворец Конгрессов» в Стрельне, заглянуть в Стеклярусный кабинет и увидеть Финский залив
За один тур успеем максимум: полюбуемся роскошными сооружениями Петергофа, Ораниембаума и Стрельны.

Вы побываете в залах Екатерининского корпуса, где проводились придворные балы, приёмы и банкеты, узнаете секреты фонтанов-шутих и посетите Фермерский
читать дальшеуменьшить

дворец Александра II.

В стоимость тура мы включили не только комфортабельное проживание и завтраки, но и посещение аквацентра в отеле каждое утро. Один день оставим свободным.

Вы сможете погулять самостоятельно, покататься на велосипеде, расслабиться в спа или посетить Кронштадт.

По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей с проживанием в спа-отеле
По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей с проживанием в спа-отеле
По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей с проживанием в спа-отеле

Описание тура

Организационные детали

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.

Программа тура по дням

1 день

Большой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаны

Встретим вас на Московском вокзале в 11:00 и поедем в Петергоф. По дороге вы увидите образцы дворцово-парковых ансамблей 17-18 веков, ощутите атмосферу роскоши «золотого века» Екатерины II.

В 13:00 пообедаем в ресторане, а после трапезы начнём экскурсионную программу с посещения Большого Петергофского дворца. Посетим недавно открытый после реставрации Екатерининский корпус, где проводились балы, приёмы и роскошные банкеты. Затем пройдёмся по Нижнему парку и посмотрим на знаменитые фонтаны-шутихи. Далее заглянем в музей «Гроты Большого каскада», где вы узнаете, как работают фонтаны и даже попадёте в самый центр фантастического водяного действа – работы Большого каскада.

Завершим экскурсию в 18:00. Заселение в гостиницу — самостоятельно.

Большой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаныБольшой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаны
2 день

Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

После завтрака, в 11:30, на автобусе поедем в Стрельну, расположенную на берегу Финского залива. По легенде, именно здесь начали высаживать картофель, привезённый Петром I. Заглянем в Константиновский дворец. Вы увидите парадные залы, услышите удивительную историю сооружения и посетите официальные апартаменты Президента и залы для встреч в неформальной обстановке.

Вернёмся в гостиницу в 15:30.

Если во дворце будут проводится представительские мероприятия, и он будет закрыт, мы устроим экскурсию в Александровский дворец в музее-заповеднике «Царское Село» с 11:30 до 16:30.

Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворецЭкскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
3 день

Свободный день или экскурсии на выбор

После завтрака — утреннее посещение аквацентра отеля: бассейн, хамам, аромасауна и финская сауна (с 7:30 до 23:00, перерыв 11:00–12:00). Далее вас ждёт свободное время — этот день вы можете провести по своему вкусу, не покидая Петергоф.

Что посмотреть в шаговой доступности:

Музеи:

  • Музей игральных карт — единственный в стране, оформленный как музей-спектакль с элементами шоу.
  • Музей коллекционеров — живопись, предметы быта, фарфор, книги и открытки.
  • «Государевы потехи» — мультимедийная выставка о придворных праздниках Петергофа.
  • Большой Петергофский дворец — резиденция на уступе с видом на Нижний парк и Финский залив. В 2025 году — выставка к 80-летию Победы.

Парки:

  • Луговой парк — для прогулок, пикников и купания. У дворца Бельведер можно использовать AR-приложение и «оживить» скульптуру.
  • Парк «Сергиевка»— дворец Лейхтенбергских, Каменная голова и дача Бенуа.
  • Знаменка и Михайловка — старинные парки вдоль Нижней дороги, ранее принадлежавшие детям Николая I.

Дополнительно, за плату:

Релакс:

  • Повторное посещение аквацентра — 700 ₽, без ограничения по времени.
  • Процедуры в Академии SPA: массаж, TermoSpa, стоунтерапия, ароматерапия (по предварительной записи, бренд Sothys).

Активности:

  • Велоэкскурсия «Фонтанный водовод» — 3 часа, около 15 км через Английский, Луговой и Колонистский парки. Минимум 5 человек.

Экскурсия для любознательных:

  • Автобусная поездка в Кронштадт с посещением Морского собора (при наборе от 12 человек).
Свободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выбор
4 день

Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»

После завтрака посетим аквацентр, а в 11:00 встретимся в холле гостиницы и отправимся на пешеходную экскурсию по парку «Александрия». По пути осмотрим старинные сооружения Петергофа: здания в псевдоготическом стиле, стрельчатые арки и заострённые башни.

После прогулки среди дубов и лугов неподалёку от залива устроим экскурсию в Фермерский дворец. Его возвели накануне свадьбы императора Александра II, а затем здесь жила вся его семья.

Следующая локация — дворец «Коттедж». Этот уникальный памятник романтизма дошёл до нас без изменений: его никогда не перестраивали. Внутри сохранились роскошные интерьеры и подлинные вещи императорской семьи.

У вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, выйти к Финскому заливу или побывать в других музеях. Например, осмотреть экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом и Дворцовую телеграфную станцию.

Вечером можем за доплату организовать автобусную экскурсию «Ночной Петербург». Увидим разводку мостов и полюбуемся подсветкой набережных и площадей. Экскурсия пройдёт с 23:00 до 03:00, минимальное количество участников — 12 человек.

Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»
5 день

Китайский дворец в Ораниенбауме

День начнём с аквацентра, а после завтрака выселимся из гостиницы, заберём вещи и в 10:00 начнём автобусную экскурсию в Ораниенбаум. Посетим Китайский дворец, некоторые интерьеры которого отделаны в модном в 18 веке стиле шинуазри. А ещё здесь есть уникальный Стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку 1760-х годов.

Погуляем по парку — образцу садово-паркового искусства. Дальше поедем в Санкт-Петербург. Завершим наш тур в 15:00-16:00 на Московском вокзале. По запросу доставим вас в аэропорт Пулково.

Китайский дворец в ОраниенбаумеКитайский дворец в ОраниенбаумеКитайский дворец в ОраниенбаумеКитайский дворец в Ораниенбауме

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный стандарт (за одного)38 700 ₽
Без проживания и питания21 500 ₽
1-местное размещение51 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Посещение аквазоны отеля
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги аккредитованного гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • 1-местное размещение
  • Вы можете приобрести тур без проживания и питания со скидкой. Стоимость тура зависит от дат: может отличаться на 1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 11:00
Завершение: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей с проживанием в спа-отеле»

Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
На автобусе
2 дня
5 отзывов
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 7:30; станция ме...
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
17 500 ₽ за человека
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
На машине
2 дня
1 отзыв
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
Погрузиться в атмосферу Средневековья, погулять по парку «Монрепо» и увидеть усадьбу Ильи Репина
Начало: Санкт-Петербург, точное место - по договорённости,...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
39 500 ₽ за всё до 4 чел.
Петербургская коллекция. Летний тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 40 800 ₽ за человека
В Петербург на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
В Петербург на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 7600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
38 700 ₽ за человека