Описание тура
Организационные детали
За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.
Программа тура по дням
Большой петергофский дворец, Екатерининский корпус и фонтаны
Встретим вас на Московском вокзале в 11:00 и поедем в Петергоф. По дороге вы увидите образцы дворцово-парковых ансамблей 17-18 веков, ощутите атмосферу роскоши «золотого века» Екатерины II.
В 13:00 пообедаем в ресторане, а после трапезы начнём экскурсионную программу с посещения Большого Петергофского дворца. Посетим недавно открытый после реставрации Екатерининский корпус, где проводились балы, приёмы и роскошные банкеты. Затем пройдёмся по Нижнему парку и посмотрим на знаменитые фонтаны-шутихи. Далее заглянем в музей «Гроты Большого каскада», где вы узнаете, как работают фонтаны и даже попадёте в самый центр фантастического водяного действа – работы Большого каскада.
Завершим экскурсию в 18:00. Заселение в гостиницу — самостоятельно.
Экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
После завтрака, в 11:30, на автобусе поедем в Стрельну, расположенную на берегу Финского залива. По легенде, именно здесь начали высаживать картофель, привезённый Петром I. Заглянем в Константиновский дворец. Вы увидите парадные залы, услышите удивительную историю сооружения и посетите официальные апартаменты Президента и залы для встреч в неформальной обстановке.
Вернёмся в гостиницу в 15:30.
Если во дворце будут проводится представительские мероприятия, и он будет закрыт, мы устроим экскурсию в Александровский дворец в музее-заповеднике «Царское Село» с 11:30 до 16:30.
Свободный день или экскурсии на выбор
После завтрака — утреннее посещение аквацентра отеля: бассейн, хамам, аромасауна и финская сауна (с 7:30 до 23:00, перерыв 11:00–12:00). Далее вас ждёт свободное время — этот день вы можете провести по своему вкусу, не покидая Петергоф.
Что посмотреть в шаговой доступности:
Музеи:
- Музей игральных карт — единственный в стране, оформленный как музей-спектакль с элементами шоу.
- Музей коллекционеров — живопись, предметы быта, фарфор, книги и открытки.
- «Государевы потехи» — мультимедийная выставка о придворных праздниках Петергофа.
- Большой Петергофский дворец — резиденция на уступе с видом на Нижний парк и Финский залив. В 2025 году — выставка к 80-летию Победы.
Парки:
- Луговой парк — для прогулок, пикников и купания. У дворца Бельведер можно использовать AR-приложение и «оживить» скульптуру.
- Парк «Сергиевка»— дворец Лейхтенбергских, Каменная голова и дача Бенуа.
- Знаменка и Михайловка — старинные парки вдоль Нижней дороги, ранее принадлежавшие детям Николая I.
Дополнительно, за плату:
Релакс:
- Повторное посещение аквацентра — 700 ₽, без ограничения по времени.
- Процедуры в Академии SPA: массаж, TermoSpa, стоунтерапия, ароматерапия (по предварительной записи, бренд Sothys).
Активности:
- Велоэкскурсия «Фонтанный водовод» — 3 часа, около 15 км через Английский, Луговой и Колонистский парки. Минимум 5 человек.
Экскурсия для любознательных:
- Автобусная поездка в Кронштадт с посещением Морского собора (при наборе от 12 человек).
Старинные памятники Петергофа, Фермерский дворец и «Коттедж»
После завтрака посетим аквацентр, а в 11:00 встретимся в холле гостиницы и отправимся на пешеходную экскурсию по парку «Александрия». По пути осмотрим старинные сооружения Петергофа: здания в псевдоготическом стиле, стрельчатые арки и заострённые башни.
После прогулки среди дубов и лугов неподалёку от залива устроим экскурсию в Фермерский дворец. Его возвели накануне свадьбы императора Александра II, а затем здесь жила вся его семья.
Следующая локация — дворец «Коттедж». Этот уникальный памятник романтизма дошёл до нас без изменений: его никогда не перестраивали. Внутри сохранились роскошные интерьеры и подлинные вещи императорской семьи.
У вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, выйти к Финскому заливу или побывать в других музеях. Например, осмотреть экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом и Дворцовую телеграфную станцию.
Вечером можем за доплату организовать автобусную экскурсию «Ночной Петербург». Увидим разводку мостов и полюбуемся подсветкой набережных и площадей. Экскурсия пройдёт с 23:00 до 03:00, минимальное количество участников — 12 человек.
Китайский дворец в Ораниенбауме
День начнём с аквацентра, а после завтрака выселимся из гостиницы, заберём вещи и в 10:00 начнём автобусную экскурсию в Ораниенбаум. Посетим Китайский дворец, некоторые интерьеры которого отделаны в модном в 18 веке стиле шинуазри. А ещё здесь есть уникальный Стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку 1760-х годов.
Погуляем по парку — образцу садово-паркового искусства. Дальше поедем в Санкт-Петербург. Завершим наш тур в 15:00-16:00 на Московском вокзале. По запросу доставим вас в аэропорт Пулково.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный стандарт (за одного)
|38 700 ₽
|Без проживания и питания
|21 500 ₽
|1-местное размещение
|51 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Посещение аквазоны отеля
- Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Услуги аккредитованного гида
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- 1-местное размещение
- Вы можете приобрести тур без проживания и питания со скидкой. Стоимость тура зависит от дат: может отличаться на 1000 ₽