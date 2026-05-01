После завтрака посетим аквацентр, а в 11:00 встретимся в холле гостиницы и отправимся на пешеходную экскурсию по парку «Александрия». По пути осмотрим старинные сооружения Петергофа: здания в псевдоготическом стиле, стрельчатые арки и заострённые башни.

После прогулки среди дубов и лугов неподалёку от залива устроим экскурсию в Фермерский дворец. Его возвели накануне свадьбы императора Александра II, а затем здесь жила вся его семья.

Следующая локация — дворец «Коттедж». Этот уникальный памятник романтизма дошёл до нас без изменений: его никогда не перестраивали. Внутри сохранились роскошные интерьеры и подлинные вещи императорской семьи.

У вас будет свободное время, чтобы погулять по парку, выйти к Финскому заливу или побывать в других музеях. Например, осмотреть экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом и Дворцовую телеграфную станцию.

Вечером можем за доплату организовать автобусную экскурсию «Ночной Петербург». Увидим разводку мостов и полюбуемся подсветкой набережных и площадей. Экскурсия пройдёт с 23:00 до 03:00, минимальное количество участников — 12 человек.