Ретро поезд – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 5 туров в категории «Ретро поезд» в Санкт-Петербурге, цены от 7950 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
На машине
3 дня
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
2 мая в 10:00
23 мая в 10:00
39 500 ₽ за человека
Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)
На автобусе
2 дня
Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 мар в 06:15
15 мар в 06:15
от 7950 ₽ за человека
Карельские пейзажи на Ретропоезде 3: Рускеала, водопады, гранат
На автобусе
3 дня
Карельские пейзажи на Ретропоезде 3: Рускеала, водопады, гранат
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 мар в 06:15
15 мар в 06:15
от 16 650 ₽ за человека
Зимние водопады и Рускеала для большой компании на «Ласточке»
На автобусе
1 день
Зимние водопады и Рускеала для большой компании на «Ласточке»
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:15
10 мар в 06:15
24 900 ₽ за человека
Выдыхай: перезагрузка с йога-практиками и арт-терапией в идиллических пейзажах Карелии
На машине
4 дня
Выдыхай: перезагрузка с йога-практиками и арт-терапией в идиллических пейзажах Карелии
Отдохнуть душой и телом на природе, отстроить асаны, погулять по "Рускеале" и "Ладожским шхерам"
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Чёрная речка», 11:...
5 июн в 11:00
46 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ретро поезд»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
  2. Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)
  3. Карельские пейзажи на Ретропоезде 3: Рускеала, водопады, гранат
  4. Зимние водопады и Рускеала для большой компании на «Ласточке»
  5. Выдыхай: перезагрузка с йога-практиками и арт-терапией в идиллических пейзажах Карелии
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Музей Фаберже
  2. Царское село
  3. Рускеала
  4. Эрмитаж
  5. Петергоф
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Ладожское озеро
  9. Дворцовая площадь
  10. Екатерининский дворец
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в марте 2025
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