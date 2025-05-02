Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
2 мая в 10:00
23 мая в 10:00
39 500 ₽ за человека
Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 мар в 06:15
15 мар в 06:15
от 7950 ₽ за человека
Карельские пейзажи на Ретропоезде 3: Рускеала, водопады, гранат
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Расписание: Согласно расписанию в календаре
12 мар в 06:15
15 мар в 06:15
от 16 650 ₽ за человека
Зимние водопады и Рускеала для большой компании на «Ласточке»
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:15
10 мар в 06:15
24 900 ₽ за человека
Выдыхай: перезагрузка с йога-практиками и арт-терапией в идиллических пейзажах Карелии
Отдохнуть душой и телом на природе, отстроить асаны, погулять по "Рускеале" и "Ладожским шхерам"
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Чёрная речка», 11:...
5 июн в 11:00
46 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ретро поезд»
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- Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
- Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)
- Карельские пейзажи на Ретропоезде 3: Рускеала, водопады, гранат
- Зимние водопады и Рускеала для большой компании на «Ласточке»
- Выдыхай: перезагрузка с йога-практиками и арт-терапией в идиллических пейзажах Карелии
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