Встречаемся и отправляемся в насыщенное путешествие. В 10:00 остановимся у средневековой крепости Корела в Приозерске. Вы прогуляетесь вдоль каменных стен и увидите места съёмок фильма «Брат» и клипа группы «Nautilus Pompilius» на песню «Крылья», узнаете историю сооружения и то, почему у крепости много названий.

Затем едем в Сортавалу, по пути заглянув в магазин ликёро-водочного завода «Аалто», где вы попробуете карельские бальзамы и ягодные настойки: малиновую, брусничную, клюквенную и морошковую. Недалеко от Сортавалы полюбуетесь необычным зимним пейзажем — разбросанными по водной глади Ладоги скалистыми островами — шхерами.

В 14:30 посетим музей под открытым небом «Северная Фиваида» — деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен на склонах мыса. Вы узнаете о распространении монашества и православия на Русском Севере. После заедем в музей «У Мастера», где вы рассмотрите минералы и горные породы Северного Приладожья, старинные предметы быта и ремёсел.

В 16:00 пообедаем. Вечером — самостоятельное празднование Нового года или праздничный банкет в ресторане «Причал» (за доплату).