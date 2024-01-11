В Карелию на Новый год

Полюбоваться сказочными пейзажами и познакомиться с историей северных народов
Встретить Новый год в новом месте — хорошая примета! Проверим? Отправляемся в путешествие по северному краю.

Вы полюбуетесь Ладожскими шхерами и отвесными скалами горного парка, побываете в доме викингов и продегустируете карельские бальзамы и настойки.

Увидите места съёмок фильмов и прогуляетесь по Мраморному каньону или с ветерком прокатитесь в санях. Вас ждут главные места Карелии и сказочные зимние пейзажи.
4
1 отзыв
В Карелию на Новый год
В Карелию на Новый год
В Карелию на Новый год
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

При покупке ж/д и авиабилетов обратите внимание, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.

Важно! После внесения предоплаты на сайте необходимо будет также внести 30% предоплаты за тур, остальная часть до 30 октября.

Проживание. В отеле «Ласточкино гнездо» или «Пийпун Пиха», размещение 2-местное.

*Фото отеля взято с сайта travel.mts.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, дегустация карельских бальзамов и настоек, «хмельного мёда» или сбитня. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes или большой автобус Yutong, King Long.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, музеи и встреча Нового года

Встречаемся и отправляемся в насыщенное путешествие. В 10:00 остановимся у средневековой крепости Корела в Приозерске. Вы прогуляетесь вдоль каменных стен и увидите места съёмок фильма «Брат» и клипа группы «Nautilus Pompilius» на песню «Крылья», узнаете историю сооружения и то, почему у крепости много названий.

Затем едем в Сортавалу, по пути заглянув в магазин ликёро-водочного завода «Аалто», где вы попробуете карельские бальзамы и ягодные настойки: малиновую, брусничную, клюквенную и морошковую. Недалеко от Сортавалы полюбуетесь необычным зимним пейзажем — разбросанными по водной глади Ладоги скалистыми островами — шхерами.

В 14:30 посетим музей под открытым небом «Северная Фиваида» — деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен на склонах мыса. Вы узнаете о распространении монашества и православия на Русском Севере. После заедем в музей «У Мастера», где вы рассмотрите минералы и горные породы Северного Приладожья, старинные предметы быта и ремёсел.

В 16:00 пообедаем. Вечером — самостоятельное празднование Нового года или праздничный банкет в ресторане «Причал» (за доплату).

Крепость Корела, музеи и встреча Нового годаКрепость Корела, музеи и встреча Нового годаКрепость Корела, музеи и встреча Нового годаКрепость Корела, музеи и встреча Нового годаКрепость Корела, музеи и встреча Нового годаКрепость Корела, музеи и встреча Нового года
2 день

Парк «Рускеала» и водопады

Утром зарядимся хорошим настроением за поздним завтраком. В 12:00 выезжаем в парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с многовековой историей этого места, а после экскурсии до 15:00 будет свободное время. Можно прогуляться по оборудованным тропам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер («Итальянские каменоломни») и посмотреть на срезы мрамора и заполненный водой мраморный бассейн. Можно заглянуть в сувенирные лавочки купить с собой карельское варенье, косметику из шунгита, изделия из берёзы.
В парке есть и более экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка над каньоном, верёвочный городок и сани «Веселый банан».

Нагулявшись, отправимся к Рускеальским водопадам, послужившим декорациями к фильму «А зори здесь тихие…». Пройдёмся по заснеженным тропинкам и подвесным мостикам и насладимся живописными видами и успокаивающим журчанием воды. К вечеру вернёмся в отель. Свободное время.

Парк «Рускеала» и водопадыПарк «Рускеала» и водопадыПарк «Рускеала» и водопадыПарк «Рускеала» и водопадыПарк «Рускеала» и водопады
3 день

Хаски, гора Паасо, экскурсия по Сортавале, исторический парк «Бастiонъ» и шунгитовый центр

Позавтракав, заглянем в гости к дружелюбным хаски. Затем поднимемся на гору Паасо, где вы полюбуетесь завораживающими панорамными видами и узнаете историю древних карел. В 11:30 отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по Сортавале. Вы познакомитесь с историей и архитектурой города с уникальным обликом. Посетим городской парк «Ваккосалми» и увидим знаменитое «Певчее поле» — площадку для проведения концертов, известную великолепной акустикой, созданной природой на берегу Ладожского озера.

В 13:00 пообедаем (по желанию, за доплату), а после вас ждёт интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастiонъ». Вы сможете погрузиться в эпоху викингов, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара. У ворот «Крепости чёрного медведя» вас встретит местный викинг и расскажет о быте, вооружении и ремёслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму Ладожских шхер со сторожевых башен. Затем проводит в воссозданное жилище викингов — Медовый зал, где вам предложат дегустацию медовухи по старинным рецептам.

В 16:30 побываем в центре карельского шунгита. Вы узнаете о свойствах минерала, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая. На обратном пути в Санкт-Петербург остановимся у фирменного магазина форелевого хозяйства, где желающие смогут приобрести солёную и копчёную форель, варенья и соленья от местных фермеров.

Хаски, гора Паасо, экскурсия по Сортавале, исторический парк «Бастiонъ» и шунгитовый центрХаски, гора Паасо, экскурсия по Сортавале, исторический парк «Бастiонъ» и шунгитовый центрХаски, гора Паасо, экскурсия по Сортавале, исторический парк «Бастiонъ» и шунгитовый центрХаски, гора Паасо, экскурсия по Сортавале, исторический парк «Бастiонъ» и шунгитовый центрХаски, гора Паасо, экскурсия по Сортавале, исторический парк «Бастiонъ» и шунгитовый центр

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 245 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек, «хмельного мёда» или сбитня
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в горный парк "Рускеала", в парк истории "Бастiонъ"
Что не входит в цену
  • Новогодний банкет в кафе «Причал» (по желанию, стоимость уточнятся)
  • Комплексные обеды в туре - 750-950 ₽ с человека
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: взрослые - 400 ₽, школьники и студенты - 300 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
  • При 1-местном проживании стоимость тура составит 35 145 ₽
  • Скидки: школьникам - 600 ₽, студентам и людям 60+ - 450 ₽, детям до 7 лет - 850 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург. 7:15 - у станции метро "Площадь Восстания", 8:00 - у станции метро "Озерки"
Завершение: Санкт-Петербург. В 23:00 - станция метро "Озерки", 23:30 - станция метро "Площадь Восстания"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Вадим
11 янв 2024
Всё было хорошо, правда экскурсовод не очень хороша на своем месте, но мы с женой остались в целом довольны!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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