Вы полюбуетесь Ладожскими шхерами и отвесными скалами горного парка, побываете в доме викингов и продегустируете карельские бальзамы и настойки.
Увидите места съёмок фильмов и прогуляетесь по Мраморному каньону или с ветерком прокатитесь в санях. Вас ждут главные места Карелии и сказочные зимние пейзажи.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов обратите внимание, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
Важно! После внесения предоплаты на сайте необходимо будет также внести 30% предоплаты за тур, остальная часть до 30 октября.
Проживание. В отеле «Ласточкино гнездо» или «Пийпун Пиха», размещение 2-местное.
*Фото отеля взято с сайта travel.mts.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, дегустация карельских бальзамов и настоек, «хмельного мёда» или сбитня. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes или большой автобус Yutong, King Long.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Крепость Корела, музеи и встреча Нового года
Встречаемся и отправляемся в насыщенное путешествие. В 10:00 остановимся у средневековой крепости Корела в Приозерске. Вы прогуляетесь вдоль каменных стен и увидите места съёмок фильма «Брат» и клипа группы «Nautilus Pompilius» на песню «Крылья», узнаете историю сооружения и то, почему у крепости много названий.
Затем едем в Сортавалу, по пути заглянув в магазин ликёро-водочного завода «Аалто», где вы попробуете карельские бальзамы и ягодные настойки: малиновую, брусничную, клюквенную и морошковую. Недалеко от Сортавалы полюбуетесь необычным зимним пейзажем — разбросанными по водной глади Ладоги скалистыми островами — шхерами.
В 14:30 посетим музей под открытым небом «Северная Фиваида» — деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен на склонах мыса. Вы узнаете о распространении монашества и православия на Русском Севере. После заедем в музей «У Мастера», где вы рассмотрите минералы и горные породы Северного Приладожья, старинные предметы быта и ремёсел.
В 16:00 пообедаем. Вечером — самостоятельное празднование Нового года или праздничный банкет в ресторане «Причал» (за доплату).
Парк «Рускеала» и водопады
Утром зарядимся хорошим настроением за поздним завтраком. В 12:00 выезжаем в парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с многовековой историей этого места, а после экскурсии до 15:00 будет свободное время. Можно прогуляться по оборудованным тропам вокруг каньона, посетить Итальянский карьер («Итальянские каменоломни») и посмотреть на срезы мрамора и заполненный водой мраморный бассейн. Можно заглянуть в сувенирные лавочки купить с собой карельское варенье, косметику из шунгита, изделия из берёзы.
В парке есть и более экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка над каньоном, верёвочный городок и сани «Веселый банан».
Нагулявшись, отправимся к Рускеальским водопадам, послужившим декорациями к фильму «А зори здесь тихие…». Пройдёмся по заснеженным тропинкам и подвесным мостикам и насладимся живописными видами и успокаивающим журчанием воды. К вечеру вернёмся в отель. Свободное время.
Хаски, гора Паасо, экскурсия по Сортавале, исторический парк «Бастiонъ» и шунгитовый центр
Позавтракав, заглянем в гости к дружелюбным хаски. Затем поднимемся на гору Паасо, где вы полюбуетесь завораживающими панорамными видами и узнаете историю древних карел. В 11:30 отправимся на автобусно-пешеходную экскурсию по Сортавале. Вы познакомитесь с историей и архитектурой города с уникальным обликом. Посетим городской парк «Ваккосалми» и увидим знаменитое «Певчее поле» — площадку для проведения концертов, известную великолепной акустикой, созданной природой на берегу Ладожского озера.
В 13:00 пообедаем (по желанию, за доплату), а после вас ждёт интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастiонъ». Вы сможете погрузиться в эпоху викингов, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара. У ворот «Крепости чёрного медведя» вас встретит местный викинг и расскажет о быте, вооружении и ремёслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму Ладожских шхер со сторожевых башен. Затем проводит в воссозданное жилище викингов — Медовый зал, где вам предложат дегустацию медовухи по старинным рецептам.
В 16:30 побываем в центре карельского шунгита. Вы узнаете о свойствах минерала, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, поучаствуете в дегустации карельского травяного чая. На обратном пути в Санкт-Петербург остановимся у фирменного магазина форелевого хозяйства, где желающие смогут приобрести солёную и копчёную форель, варенья и соленья от местных фермеров.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 245 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание
- Завтраки в отеле
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Дегустация карельских бальзамов и настоек, «хмельного мёда» или сбитня
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в горный парк "Рускеала", в парк истории "Бастiонъ"
Что не входит в цену
- Новогодний банкет в кафе «Причал» (по желанию, стоимость уточнятся)
- Комплексные обеды в туре - 750-950 ₽ с человека
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: взрослые - 400 ₽, школьники и студенты - 300 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
- При 1-местном проживании стоимость тура составит 35 145 ₽
- Скидки: школьникам - 600 ₽, студентам и людям 60+ - 450 ₽, детям до 7 лет - 850 ₽