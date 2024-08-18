Вас ждет водная прогулка к Ладожским шхерам, дружелюбные хаски и непередаваемые пейзажи первозданной природы.
Описание тура
Карельский уикенд
Проведите свои выходные с пользой и удовольствием, отправившись в незабываемое путешествие по живописной Карелии! Это место наполнено удивительными природными красотами и культурными сокровищами, которые обязательно стоит увидеть.
Программа экскурсии
Наша экскурсия предлагает вам насыщенную программу, которая включает в себя:
- Посещение горного парка «Рускеала» — уникального природного объекта с живописными мраморными карьерами.
- Знакомство с водопадами Ахвенкоски — настоящим чудом природы, где вы сможете насладиться звуками падающей воды.
- Прогулку по Ладожским шхерам — красивейшему архипелагу, который оставит незабываемые впечатления.
Увлекательные активности
В программе также предусмотрены водные прогулки, экскурсии и посещение необычных мест, которые позволят вам лучше узнать этот удивительный регион.
Культурные встречи
Не упустите возможность прогуляться по уютным улочкам старинного города Сортавала, где вы сможете погрузиться в атмосферу истории и культуры. Также у вас будет шанс познакомиться с дружелюбными хаски, которые станут отличными спутниками в вашем путешествии.
Дегустация карельских настоек
И, конечно же, мы предлагаем вам попробовать традиционные карельские настойки, которые порадуют вас своим уникальным вкусом и ароматом.
Присоединяйтесь к нам и сделайте свои выходные поистине незабываемыми!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приозерск
- Крепость Корела-Кексгольм
- Музей иван-чая
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Карельский зоопарк (за доп. плату)
- Ладожские шхеры (за доп. плату)
- Парк живой истории «Бастионъ» (за доп. плату)
- Остров Валаам (за доп. плату)
- Питомник хаски (за доп. плату)
- Сортавала
- Центр шунгита
- Музей минералов
- Парк Ваккосалми
- Гора Кухавуори
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
- Обзорная экскурсия в Приозерске
- Обзорная экскурсия в Сортавала
- Горячий завтрак
- Осмотр церкви Коневской Иконы Божией Матери (при благоприятной дорожно-транспортной обстановке)
- Осмотр крепости Корела-Кексгольм с обзорной экскурсией
- Прогулка у водопадов Ахвенкоски
- Свободное время в городе Сортавала
- Посещение музея эпохи викингов и дегустация карельской медовухи
- Посещение центра шунгита
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит в цену
- Питание - обед 650 руб., ужин - 800 руб.
- Вход в парк Рускеала - взрослые 650 руб., лица 60+ и студенты 450 руб., школьники 7+ 400 руб., дети до 7 лет бесплатно
- Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм - 200 руб. взрослые 100 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
- "Посещение музея /"Город Ангелов/" внутри кирхи - 400 руб. взрослый
- 300 руб. льготный «, » Проход по экотропе над водопадами - 500 руб. взрослые 400 руб. пенсионеры
- Студенты
- Дети до 14 лет включительно ", "Музей Кронида Гоголева - от 350 руб."
- Шхеры на воздушной подушке с высадкой на Валаам - 5100 руб.
- Прогулка по ладожским шхерам - 2350 руб.
- Экскурсия в исторический парк Бастионъ - 1100 руб.
- Посещение питомника хаски / «Белая Руна/» - 500 руб.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Точное время и место подачи автобуса
- А также номер автобуса и номер телефона гида мы сообщим в смс: накануне поездки с 19:00 до 21:00