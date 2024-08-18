Если вы не знаете, как лучше провести выходные, то попробуйте отдых в Карелии! За два дня мы успеем увидеть главные достопримечательности региона: побываем в знаменитом парке «Рускеала», познакомимся со старинным городом Сортавала и поднимемся на живописную гору Кухавуори. Вас ждет водная прогулка к Ладожским шхерам, дружелюбные хаски и непередаваемые пейзажи первозданной природы.

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Описание тура

Карельский уикенд

Проведите свои выходные с пользой и удовольствием, отправившись в незабываемое путешествие по живописной Карелии! Это место наполнено удивительными природными красотами и культурными сокровищами, которые обязательно стоит увидеть.

Программа экскурсии

Наша экскурсия предлагает вам насыщенную программу, которая включает в себя:

Посещение горного парка «Рускеала» — уникального природного объекта с живописными мраморными карьерами.

Знакомство с водопадами Ахвенкоски — настоящим чудом природы, где вы сможете насладиться звуками падающей воды.

Прогулку по Ладожским шхерам — красивейшему архипелагу, который оставит незабываемые впечатления.

Увлекательные активности

В программе также предусмотрены водные прогулки, экскурсии и посещение необычных мест, которые позволят вам лучше узнать этот удивительный регион.

Культурные встречи

Не упустите возможность прогуляться по уютным улочкам старинного города Сортавала, где вы сможете погрузиться в атмосферу истории и культуры. Также у вас будет шанс познакомиться с дружелюбными хаски, которые станут отличными спутниками в вашем путешествии.

Дегустация карельских настоек

И, конечно же, мы предлагаем вам попробовать традиционные карельские настойки, которые порадуют вас своим уникальным вкусом и ароматом.

Присоединяйтесь к нам и сделайте свои выходные поистине незабываемыми!