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Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа

Если вы не знаете, как лучше провести выходные, то попробуйте отдых в Карелии! За два дня мы успеем увидеть главные достопримечательности региона: побываем в знаменитом парке «Рускеала», познакомимся со старинным городом Сортавала и поднимемся на живописную гору Кухавуори.

Вас ждет водная прогулка к Ладожским шхерам, дружелюбные хаски и непередаваемые пейзажи первозданной природы.
5
1 отзыв
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Ближайшие даты:
26
июл1
авг2
авг8
авг9
авг15
авг16
авг
Время начала: 08:00

Описание тура

Карельский уикенд

Проведите свои выходные с пользой и удовольствием, отправившись в незабываемое путешествие по живописной Карелии! Это место наполнено удивительными природными красотами и культурными сокровищами, которые обязательно стоит увидеть.

Программа экскурсии

Наша экскурсия предлагает вам насыщенную программу, которая включает в себя:

  • Посещение горного парка «Рускеала» — уникального природного объекта с живописными мраморными карьерами.
  • Знакомство с водопадами Ахвенкоски — настоящим чудом природы, где вы сможете насладиться звуками падающей воды.
  • Прогулку по Ладожским шхерам — красивейшему архипелагу, который оставит незабываемые впечатления.

Увлекательные активности

В программе также предусмотрены водные прогулки, экскурсии и посещение необычных мест, которые позволят вам лучше узнать этот удивительный регион.

Культурные встречи

Не упустите возможность прогуляться по уютным улочкам старинного города Сортавала, где вы сможете погрузиться в атмосферу истории и культуры. Также у вас будет шанс познакомиться с дружелюбными хаски, которые станут отличными спутниками в вашем путешествии.

Дегустация карельских настоек

И, конечно же, мы предлагаем вам попробовать традиционные карельские настойки, которые порадуют вас своим уникальным вкусом и ароматом.

Присоединяйтесь к нам и сделайте свои выходные поистине незабываемыми!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Приозерск
  • Крепость Корела-Кексгольм
  • Музей иван-чая
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Карельский зоопарк (за доп. плату)
  • Ладожские шхеры (за доп. плату)
  • Парк живой истории «Бастионъ» (за доп. плату)
  • Остров Валаам (за доп. плату)
  • Питомник хаски (за доп. плату)
  • Сортавала
  • Центр шунгита
  • Музей минералов
  • Парк Ваккосалми
  • Гора Кухавуори
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Обслуживание профессионального гида на протяжении всего маршрута
  • Обзорная экскурсия в Приозерске
  • Обзорная экскурсия в Сортавала
  • Горячий завтрак
  • Осмотр церкви Коневской Иконы Божией Матери (при благоприятной дорожно-транспортной обстановке)
  • Осмотр крепости Корела-Кексгольм с обзорной экскурсией
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Свободное время в городе Сортавала
  • Посещение музея эпохи викингов и дегустация карельской медовухи
  • Посещение центра шунгита
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит в цену
  • Питание - обед 650 руб., ужин - 800 руб.
  • Вход в парк Рускеала - взрослые 650 руб., лица 60+ и студенты 450 руб., школьники 7+ 400 руб., дети до 7 лет бесплатно
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм - 200 руб. взрослые 100 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • "Посещение музея /"Город Ангелов/" внутри кирхи - 400 руб. взрослый
  • 300 руб. льготный «, » Проход по экотропе над водопадами - 500 руб. взрослые 400 руб. пенсионеры
  • Студенты
  • Дети до 14 лет включительно ", "Музей Кронида Гоголева - от 350 руб."
  • Шхеры на воздушной подушке с высадкой на Валаам - 5100 руб.
  • Прогулка по ладожским шхерам - 2350 руб.
  • Экскурсия в исторический парк Бастионъ - 1100 руб.
  • Посещение питомника хаски / «Белая Руна/» - 500 руб.
Место начала и завершения?
Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Важная информация
  • Точное время и место подачи автобуса
  • А также номер автобуса и номер телефона гида мы сообщим в смс: накануне поездки с 19:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Мария
18 авг 2024
Были на экскурсии «Выходные в Карелии», с потрясающим гидом Никифоровой Юлии, профессионалом своего дела, вежливой интеллигентной доброжелательной. Экскурсия насыщенная, интересная - все понравилось, начиная от отеля, заканчивая транспортным обслуживанием, не говоря уже о чарующих локациях. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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