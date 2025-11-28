Всего за 2 дня вы получите множество впечатлений, увидите главные достопримечательности Карелии и насладитесь единением с природой.Прикоснётесь к стенам древней крепости Карела-Кексгольм, осмотрите кирху Яккимаа и согреетесь ароматным иван-чаем с

вкусным вареньем. В комфортном темпе посетите самые известные локации региона: горный парк «Рускеала» с завораживающими каньонами и изумрудными водами, водопады Ахвенкоски, знакомые по фильму «А зори здесь тихие». На катере промчитесь по Ладожским шхерам, а на «Уралах» доберётесь до водопадов Прокинкоски, Койриноя и 19-метрового Белые мосты. А ещё вас ждёт необычный мастер-класс: вооружившись инструментами, вы сами добудете камни граната — необычный сувенир сможете увезти с собой. Жить будем в глэмпинге на берегу Ладожского озера в окружении хвойных лесов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.