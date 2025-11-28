Мои заказы

Уик-энд в Карелии на максимум: глэмпинг, «Рускеала», Ладожские шхеры и мастер-класс

Добыть гранат своими руками, отправиться в сафари к водопадам и отдохнуть вдали от города и суеты
Всего за 2 дня вы получите множество впечатлений, увидите главные достопримечательности Карелии и насладитесь единением с природой.

Прикоснётесь к стенам древней крепости Карела-Кексгольм, осмотрите кирху Яккимаа и согреетесь ароматным иван-чаем с
вкусным вареньем.

В комфортном темпе посетите самые известные локации региона: горный парк «Рускеала» с завораживающими каньонами и изумрудными водами, водопады Ахвенкоски, знакомые по фильму «А зори здесь тихие».

На катере промчитесь по Ладожским шхерам, а на «Уралах» доберётесь до водопадов Прокинкоски, Койриноя и 19-метрового Белые мосты.

А ещё вас ждёт необычный мастер-класс: вооружившись инструментами, вы сами добудете камни граната — необычный сувенир сможете увезти с собой. Жить будем в глэмпинге на берегу Ладожского озера в окружении хвойных лесов.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»

В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.

Сделаем техническую остановку, чтобы перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а после вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу Приозерску. Остановимся у кирхи Яккимаа и заглянем в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.

Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.

После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала» или полёт на троллее.

Вечером разместимся в глэмпинге на территории большого туркомплекса. Вы сможете поужинать в ресторане, а затем погулять по сосновому лесу, отдохнуть на берегу озера, приготовить шашлык в специально оборудованной зоне (мангалы, шампуры и уголь доступны в аренду или для продажи на месте), попариться в русской бане или финской сауне.

2 день

Сафари к водопадам, добыча граната и водная прогулка к Ладожским шхерам

После завтрака вас ждёт сафари на «Уралах» к водопадам Прокинкоски, Койриноя и 19-метровому Белые мосты. После пройдёт мастер-класс по добыче граната: каждый сможет найти и забрать камень с собой.

Днём отправимся на катерную прогулку по Ладожским шхерам — скалистым островам и утёсам, которые называют карельскими фьордами. Затем состоится экскурсия с аудиогидом к Земляничному водопаду. Его камни необычного цвета делают место особенно фотогеничным. Активности по желанию и за доплату.

Вернёмся в туркомплекс. У вас будет свободное время: можно воспользоваться мангальными зонами и беседками, отдохнуть на пляже у Ладоги, покататься на лодках, катамаранах или сап-досках, а также прогуляться по тропам к водопаду.

В 19:30 заедем в магазин форелевого хозяйства, где можно попробовать и приобрести свежую рыбу и икру. Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Сафари к самому большому водопаду Белые мосты
  • Мастер-класс по добыче граната
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам
  • Дегустация чая
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
  • Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Экскурсии и активности по желанию:
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм - 200 ₽ взрослые 100 ₽ студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
  • Развлечения и экскурсии в Рускеала - по ценам горного парка
  • Банный комплекс - русская баня 6000 ₽ за 2 часа, сауна - от 2000 ₽ за 2 часа, веник - 300 ₽
  • Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону) - по ценам туркомплекса
  • Стоимость тура указана за тариф "Лайт" - без входных билетов, обедов и ужинов. Стоимость за тариф "Всё включено" (с питанием и билетами на объекты экскурсий по программе) - 13 450 ₽. Также действует скидка при раннем бронировании (за 30 дней)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станция метро «Проспект Просвещения», 8:40
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 23:00; Казанская площадь, 2, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

