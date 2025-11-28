Прикоснётесь к стенам древней крепости Карела-Кексгольм, осмотрите кирху Яккимаа и согреетесь ароматным иван-чаем с
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.
Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.
Программа тура по дням
Крепость Карела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»
В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.
Сделаем техническую остановку, чтобы перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Карела-Кексгольм, а после вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу Приозерску. Остановимся у кирхи Яккимаа и заглянем в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.
Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.
После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: водная прогулка по Изумрудному озеру, экскурсия «Подземная Рускеала» или полёт на троллее.
Вечером разместимся в глэмпинге на территории большого туркомплекса. Вы сможете поужинать в ресторане, а затем погулять по сосновому лесу, отдохнуть на берегу озера, приготовить шашлык в специально оборудованной зоне (мангалы, шампуры и уголь доступны в аренду или для продажи на месте), попариться в русской бане или финской сауне.
Сафари к водопадам, добыча граната и водная прогулка к Ладожским шхерам
После завтрака вас ждёт сафари на «Уралах» к водопадам Прокинкоски, Койриноя и 19-метровому Белые мосты. После пройдёт мастер-класс по добыче граната: каждый сможет найти и забрать камень с собой.
Днём отправимся на катерную прогулку по Ладожским шхерам — скалистым островам и утёсам, которые называют карельскими фьордами. Затем состоится экскурсия с аудиогидом к Земляничному водопаду. Его камни необычного цвета делают место особенно фотогеничным. Активности по желанию и за доплату.
Вернёмся в туркомплекс. У вас будет свободное время: можно воспользоваться мангальными зонами и беседками, отдохнуть на пляже у Ладоги, покататься на лодках, катамаранах или сап-досках, а также прогуляться по тропам к водопаду.
В 19:30 заедем в магазин форелевого хозяйства, где можно попробовать и приобрести свежую рыбу и икру. Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Сафари к самому большому водопаду Белые мосты
- Мастер-класс по добыче граната
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам
- Дегустация чая
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
- Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Экскурсии и активности по желанию:
- Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм - 200 ₽ взрослые 100 ₽ студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
- Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
- Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
- Развлечения и экскурсии в Рускеала - по ценам горного парка
- Банный комплекс - русская баня 6000 ₽ за 2 часа, сауна - от 2000 ₽ за 2 часа, веник - 300 ₽
- Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону) - по ценам туркомплекса
- Стоимость тура указана за тариф "Лайт" - без входных билетов, обедов и ужинов. Стоимость за тариф "Всё включено" (с питанием и билетами на объекты экскурсий по программе) - 13 450 ₽. Также действует скидка при раннем бронировании (за 30 дней)