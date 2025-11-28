Карелия зовёт в гости — насладиться невероятными видами, сменить шум городов на гул водопадов и забыть о заботах.Мы предлагаем не только увидеть главные достопримечательности региона, но и расслабиться на базе

отдыха на берегу Ладожского озера, в окружении сосновых лесов. Желающие смогут приготовить шашлык, покататься на сапах, попариться в баньке или сауне. Ещё вы посетите горный парк «Рускеала», побываете на месте съёмок фильма «А зори здесь тихие…», прогуляетесь по экотропе с подвесными мостами и отправитесь в сафари на «Уралах» к впечатляющим водопадам. Подготовили для вас и необычную активность — мастер-класс по добыче граната. С помощью специальных инструментов вы извлечёте полудрагоценный камень и заберёте уникальный сувенир с собой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.