Морской порт г. Сочи

Сочи считается неофициальной южной «столицей» России, культурным центром Черноморского побережья. Этот удивительный город-курорт является одним из самых живописных мест страны с огромным количеством природных достопримечательностей. Экскурсии в Сочи позволят увидеть множество исторических достопримечательностей, музеев и, конечно же, многочисленные объекты для развлечений.

Сочинский дендрарий

Этот красивейший парк Черноморского побережья, расположенный на площади в 50 га, обладает единственной в своем роде коллекцией редких растений из различных уголков планеты. Сочинский дендрарий, образованный в конце XIX столетия, является памятником садово-паркового искусства. Он имеет две части, которые связаны между собой канатной дорогой. Вверху можно наслаждаться прекрасной панорамой города, а внизу – посетить экзотариум и аквариум.

Посетители в течение всего года могут любоваться фонтанами, скульптурами, искусственными водоемами, гулять по уютным тенистым тропинкам парка, вдыхая целебный воздух, насыщенный ароматами цветов и запахом хвойных растений.

Морской порт

Сочи является не только курортной зоной, но и значимым торговым портом России. Морской порт обойти невозможно, ведь он находится в сердце города. Это старинное место, имеющее богатую историю, ныне стало еще и пристанищем роскошных яхт. К Олимпийским играм 2014 года сочинский порт подвергся масштабной реконструкции.

Особенно на его территории привлекает внимание Здание Морского вокзала – одно из последних сооружений, возведенное в стиле сталинского ампира с 4-мя скульптурами на верхнем ярусе, олицетворяющими стороны света и времена года. Внутренняя отделка этого архитектурного памятника, в которой использованы мрамор, ценные породы дерева, бронза, в сочетании с высокими потолками, богатой лепниной, многочисленными скульптурами, массивными люстрами впечатляет своим безграничным величием.

Рядом со зданием Морского вокзала установлены фонтаны. Особенно интересен центральный под названием «Навигация», в центре которого находится скульптура, которую сочинцы назвали Афиной-Палладой. В 2010 неподалеку появились скульптурные группы с героями комедии А. Гайдая «Бриллиантовая рука», некоторые сцены которого снимали именно в сочинском порту.

Приморский парк

С этого красивейшего места Сочи, именуемого еще Приморским бульваром, открываются великолепные панорамы Черного моря, обрамленные пышной субтропической растительностью. Прогулку к парку лучше всего начать с Зимнего театра, возведенного в середине 1930-х годов, фасады которого украшены 88 колоннами коринфского ордера. Главный фасад с 3-мя статуями, созданными Верой Мухиной и олицетворяющими архитектуру, живопись, скульптуру, как раз и обращен на Приморский парк. Сама парковая зона изобилует субтропическими растениями. Здесь прохладно даже в знойные дни благодаря морскому ветру и тени от крон деревьев.

Дача Сталина

Это сооружение, находящееся на высоте 160 метров над уровнем моря между Мацестой и Агурским ущельем, является одной из 20 загородных резиденций советского вождя. Ныне здесь находится музей, в скромном интерьере которого многое сохранилось еще со сталинских времен.

Это замечательное место, где соединяется бодрящий горный воздух с теплым морским бризом, отлично подходило для здорового отдыха. С участка открывается отличный вид на окрестности. Сам же дом практически не заметен среди бурной растительности. Ведь здание покрашено в зеленый цвет краской особого состава.

Смотровая площадка Роза Ветров

Этот популярный туристический объект расположен почти в центре города на крыше смотровой башни «Роза Ветров» на горе с интересным названием Батарейка. С площадки, находящейся на высоте 146 метров над уровнем моря, открывается захватывающий вид на город. Это одно из наиболее романтичных видовых мест Сочи, куда часто приходят влюбленные, чтобы, держась за руки, вдвоем насладиться живописной панорамой милых городских улочек.

Санаторий Орджоникидзе

Эта здравница, возведенная в стиле неоклассицизма в 1930-е годы, была местом, где в советские времена проходили лечение простые рабочие. Ныне заброшенный санаторий имени Серго Орджоникидзе, расположенный на склоне горы Быхта, нависающей над Черным морем, является архитектурным памятником сталинской эпохи. На площади в 16 га находятся 15 объектов. Девять корпусов поражают своими масштабами. Главное строение, где в былые времена находился клуб-столовая, имеет центральный портик с 6-ю коринфскими колоннами. Рядом с этим зданием располагается фонтан с фигурами вакханок. Все корпуса, включая боковые спальные, украшены роскошной росписью, позолотой, лепниной. Они представляют собой настоящие произведения искусства в стиле сталинского ампира.

Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, полюбоваться прекрасными природными видами, уникальной архитектурой.

Имеретинская набережная

Эту новую и самую просторную набережную Адлера, входящую в районе Большого Сочи и растянувшуюся на 7 км, оборудовали к Олимпиаде 2014. Свое название променад получил в честь Имеретинской низменности, где он и находится. Рядом расположены Сочи Парк и Олимпийский парк.

Прогулка по этой красивой набережной доставляет удовольствие в любой сезон. В летнее время с нее открываются великолепные морские виды, зимой можно любоваться прекрасным заснеженным Кавказом.

Частично этот променад проходит вдоль отелей и пляжей. Летом отсюда можно спуститься на хорошо оборудованный галечный пляж. Участок вдоль олимпийских стадионов широкий и оживленный. Дальше, сужаясь, набережная уходит на улицу Голубую, оказываясь ниже ограждений вдоль моря.

Отдыхающим нравятся поющие фонтаны, работающие на Имеретинской набережной круглый год.

Олимпийский парк

Этот объект, возведенный для проведения зимней Олимпиады 2014 и находящийся в Имеретинской низменности, представляет собой целый комплекс оснащенных по последнему слову техники спортивных сооружений, включающий стадионы, арены, ледовые дворцы, центры для тренировок. Больше всего впечатляет стадион «Фишт» на 48 000 зрителей.

Главную площадь украшает уникальная «Чаша Олимпийского Огня», которая напоминает волшебную Жар-Птицу. На территории находятся 264 оригинальных поющих фонтанов, водные струи которых поднимаются на высоту 30-70 метров. Как музыкальное сопровождение звучит русская классика и творения поп-исполнителей прошлого, к примеру, В. Цоя.

Сочи Парк

Сочи Парк

Этот современный развлекательный комплекс с аттракционами, расположенный в Имеретинской низменности, пользуется огромной популярностью у людей разного возраста. На площади 20,5 га находятся более двух десятков аттракционов, развлекательных зон, стилизованных под русские народные сказки и былины. Для любителей экстрима интересны аттракционы «Змей Горыныч», «Жар-птица», «Квантовый скачок». Также на территории Сочи Парка возведены дельфинарий и отельный комплекс «Богатырь», который похож на сказочный дворец.

Трасса «Формулы-1»

Автодром в Сочи, расположенный в Олимпийском парке, является уникальным спортивным объектом страны, где уже несколько лет проходят соревнования Формулы-1 «Гран-при России». Его новейшая гоночная трасса в 5848 метров отвечает всем современным требованиям, моделируя сложные дорожные условия с длительными виражами и отрицательным уклоном.