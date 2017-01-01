Парк водопадов Менделихабыл открыт в 2017 году. Эта сравнительно новая экскурсия ⛳ уже признана самым красивым горным ⛰️ маршрутом Сочи. Сначала вы поднимитесь на Роза Пик — 2320 м над уровнем моря 🌊, а потом, по открытой канатной дороге, спуститесь к входу в парк 🌳 Менделиха в Сочи — это три варианта маршрута, которые одинаково подходят и взрослым и детям. В тени зеленых пихт и бурлящих водопадов, вы проведете увлекательную прогулку 👣, которая обязательно вам запомнится. Немного истории:Водопады находятся в русле реки Менделиха на южном склоне хребта Аигба. В XIX веке тут жила семья Менделей, поэтому река носит их имя. Борис Петрович Мендель служил армейским фельдшером во времена Кавказских войн, затем женился на местной девушке по имени Айя. Закончив военную карьеру, Б. П. Мендель так и остался в этих местах, здесь же и погиб по трагической случайности. Стоить приехать, чтобы:• Прогуляться в настоящем Сочинском лесу 🌲 с исконным природным ландшафтом;

Побывать в единственном подобном высокогорном парке, который доступен для туристов только с июня по ноябрь;

Насладиться прогулкой с завораживающими видами на долину и пики гор по самой длинной открытой канатной дороге на курорте Роза Хутор;

Увидеть семь восхитительных и непохожих друг на друга водопадов;

Испытать себя в треккинге: тропы парка отлично подходят для такого активного вида отдыха;

Сфотографироваться на уникальной обзорной площадке у водопада Золотой. Площадка в заключительной части маршрута Большое кольцо — настоящая награда для уставших туристов. Ещё никого не оставила равнодушной панорама гор, лесов и водопада, открывающаяся с этой точки маршрута. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;

Не забудьте взять российский паспорт и свидетельство о рождении ребенка.