Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
«Исторический Сочи» с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города: Морской вокзал, Форт Александрия, собор Архангела Михаила и познакомимся с историей города Сочи.
Морская прогулка по акватории - это чудесная панорама города, которую можно увидеть только с борта морских судов.
Длительность экскурсии 1 час 40 минут. Экскурсия подойдет даже тем, кто не любит много ходить.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Несебрская 5, стр. 8, офис 1
Завершение: Морской порт Сочи
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 12:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 12:30
MARINA M. — Ваш гид в Сочи
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них