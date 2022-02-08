Что вы можете увидеть 🤩

«Исторический Сочи» с морской прогулкой

На экскурсии мы осмотрим самое сердце города: Морской вокзал, Форт Александрия, собор Архангела Михаила и познакомимся с историей города Сочи.

Морская прогулка по акватории - это чудесная панорама города, которую можно увидеть только с борта морских судов.

Длительность экскурсии 1 час 40 минут. Экскурсия подойдет даже тем, кто не любит много ходить.