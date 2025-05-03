Поход к озеру Мзы в Абхазии

Из Сочи - на треккинг по живописной тропе к горному озеру
Среди альпийских лугов Абхазии спряталось озеро Мзы с кристально чистой водой. Здесь царит покой, а на горных вершинах вокруг никогда не тает снег.

Хотите увидеть это волшебное место? Тогда отправляемся в небольшой поход! Вы полюбуетесь чарующими пейзажами и насладитесь тишиной. И обретете полное единение с природой.
Поход к озеру Мзы в Абхазии
Поход к озеру Мзы в Абхазии
Поход к озеру Мзы в Абхазии
Ближайшие даты:
3
мая6
мая10
мая13
мая17
мая20
мая24
мая
Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Треккинг по живописной дороге

Уже на пути к озеру вам откроется красота природы: густые пихтовые леса, широкие луга, покрытые зелёной травой. По дороге я расскажу о том, почему озёра в Абхазии священны (а значит, в них нельзя купаться) и поделюсь другими традициями.

Чистейшее горное озеро

Вот и оно — на высоте 2000 м над уровнем моря лежит горное озеро Мзы. В прозрачной воде отражаются горные вершины. А снег, который никогда не тает полностью, белыми шапками поблескивает на зеленой траве. Вдоволь полюбуемся водоёмом и устроим небольшой привал: будем пить чай с пирогом и делиться впечатлениями.

И другие красоты Абхазии

А ещё мы обязательно проедем через Старую Гагру — вы полюбуетесь ажурной колоннадой и заброшенным Зимним театром. И остановимся у озера Рица — величественной жемчужины Абхазии.

Организационные детали

  • До места начала маршрута мы добираемся на комфортабельном внедорожнике УАЗ «Патриот» или минивэне Volkswagen Transporter
  • Пешая часть — 5 км в одну сторону, маршрут требует базовой физической подготовки
  • Пикник входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с человека
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

во вторник и субботу в 05:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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