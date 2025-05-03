Среди альпийских лугов Абхазии спряталось озеро Мзы с кристально чистой водой. Здесь царит покой, а на горных вершинах вокруг никогда не тает снег. Хотите увидеть это волшебное место? Тогда отправляемся в небольшой поход! Вы полюбуетесь чарующими пейзажами и насладитесь тишиной. И обретете полное единение с природой.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Треккинг по живописной дороге

Уже на пути к озеру вам откроется красота природы: густые пихтовые леса, широкие луга, покрытые зелёной травой. По дороге я расскажу о том, почему озёра в Абхазии священны (а значит, в них нельзя купаться) и поделюсь другими традициями.

Чистейшее горное озеро

Вот и оно — на высоте 2000 м над уровнем моря лежит горное озеро Мзы. В прозрачной воде отражаются горные вершины. А снег, который никогда не тает полностью, белыми шапками поблескивает на зеленой траве. Вдоволь полюбуемся водоёмом и устроим небольшой привал: будем пить чай с пирогом и делиться впечатлениями.

И другие красоты Абхазии

А ещё мы обязательно проедем через Старую Гагру — вы полюбуетесь ажурной колоннадой и заброшенным Зимним театром. И остановимся у озера Рица — величественной жемчужины Абхазии.

Организационные детали

До места начала маршрута мы добираемся на комфортабельном внедорожнике УАЗ «Патриот» или минивэне Volkswagen Transporter

Пешая часть — 5 км в одну сторону, маршрут требует базовой физической подготовки

Пикник входит в стоимость экскурсии

Дополнительно оплачивается входной билет в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с человека

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.