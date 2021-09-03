Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Прогулка по каньону горной реки Псахо

Полюбоваться лесами, лугами, ущельями и окунуться в природную купель

5
1 отзыв
Приглашаю отдохнуть от городской суеты и увидеть места, куда обычно не добираются «пляжные туристы».

Вы побываете на карстовых каньонах с бирюзовой водой, подышите свежим лесным воздухом и пройдете вдоль горной речки.

Я стану вашим дружелюбным и надежным проводником, который покажет лучшие тропинки и поделится интересными историями.
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо
Прогулка по каньону горной реки Псахо

Что вас ожидает

Идиллическая природа

Вы погуляете по реликтовой самшитовой роще и зеленым «альпийским» лугам, где иногда встречаются дикие лошади. Полюбуетесь крошечными водопадами, искупаетесь в горной купели и увидите скальное ущелье, увитое буйной растительностью и мхом. А еще посетите 2 каньона реки Псахо: Сухой и Мокрый. В первом погуляете по дну реки, которая текла здесь несколько тысяч лет назад. Во втором — насладитесь бирюзовой водой и горной прохладой.

Душевное общение

Наш мини-поход пройдет без заученных слов и методички. Я постараюсь поделиться своей любовью к этому заколдованному месту. А также неформальным языком расскажу о нем интересные факты. Вы узнаете, как образуются карстовые каньоны и в чем особенности колхидского леса. Кроме того, получите полезные рекомендации местного жителя о том, что еще обязательно стоит посетить и попробовать в Сочи.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 8 км, с небольшими перепадами высот
  • Прогулка начинается и заканчивается в селе Галицыно. Вы можете добраться до него на такси или общественном транспорте.
  • Прогулка подойдет взрослым и детям от 12 лет
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в селе Галицыно
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kristina
Kristina
Здравствуйте, дорогие «познаватели»! Меня зовут Кристина, в Сочи я приехала работать на Олимпиаду и живу здесь уже 7 лет. Моя любовь к горному спортивному туризму тянется с 2016 года и крепчает с каждым днем. С радостью помогу вам погрузиться в мир таинственной природы Краснодарского края.
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1 реальный отзыв

Дарья
3 сен 2021
Если хотите посмотреть на настоящую красоту природы, то обязательно надо посетить данную экскурсию. Маршрут очень интересный, пейзаж сменяется несколько раз. Мы были под большим впечатлением и вспоминаем эту прогулку как самый яркий момент отпуска.
Кристина - очень внимательный гид и интересный собеседник.

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