Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Идиллическая природа

Вы погуляете по реликтовой самшитовой роще и зеленым «альпийским» лугам, где иногда встречаются дикие лошади. Полюбуетесь крошечными водопадами, искупаетесь в горной купели и увидите скальное ущелье, увитое буйной растительностью и мхом. А еще посетите 2 каньона реки Псахо: Сухой и Мокрый. В первом погуляете по дну реки, которая текла здесь несколько тысяч лет назад. Во втором — насладитесь бирюзовой водой и горной прохладой.

Душевное общение

Наш мини-поход пройдет без заученных слов и методички. Я постараюсь поделиться своей любовью к этому заколдованному месту. А также неформальным языком расскажу о нем интересные факты. Вы узнаете, как образуются карстовые каньоны и в чем особенности колхидского леса. Кроме того, получите полезные рекомендации местного жителя о том, что еще обязательно стоит посетить и попробовать в Сочи.

Организационные детали