  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Сочи — город контрастов и вдохновения!

5
12 отзывов
Елена Л.
Елена Л. – Гид из Сочи
Приглашаю вас на увлекательную прогулку 👣 по прекрасному городу Сочи! Прогуливаясь во время экскурсии 🧭 по набережной вдоль порта, слушая интересную историю 📖 о городе вы ощутите приветливость южной столицы ⭐️ России.

Мы увидим исторические здания города, амбициозные современные небоскребы и монументальные «сталинские» архитектурные шедевры — все это удивительным образом сочетается в одном городе.

Окунемся в атмосферу Сталинской эпохи на одной из главных достопримечательностей 🏛️ города — даче Сталина, а в завершении экскурсии попадем на праздник волшебного чая с альпийских лугов Кавказа.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!

Что вы увидите

  • Набережная
  • Морской вокзал
  • Видовая площадка Сочи. Гора Батарейка.
  • Гора Ахун. Видовая площадка.
  • Дача Сталина
  • Санаторий им. Орджоникидзе
Сочи — город 🏙️ контрастов и вдохновения!Прогуливаясь во время экскурсии 🧭 по набережной вдоль порта, слушая интересную историю 📖 о городе вы ощутите приветливость южной столицы ⭐️ России. Первым вас встретит здание Морского вокзала, которое прекрасно при солнце ☀️, в пасмурную погоду, в утренних лучах и на закате…
Вас не оставит равнодушными сочетание высокомерия и амбициозности современных небоскребов и монументальности «сталинских» архитектурных шедевров этого удивительного города. Вы увидите с высоты горы ⛰️ Батарейка дружбу ярких красок центральных улиц и Кавказских гор с Чёрным морем.
Окунетесь в атмосферу Сталинской эпохи на одной из главных достопримечательностей 🏛️ города — даче Сталина. Вы побываете на празднике волшебного чая с альпийских лугов Кавказа в историческом здании, где уютно расположилось «Сочинское географическое общество».
Что входит
  • Трансфер из Сочи, Адлера, и обратно
  • Услуги аттестованного гида-водителя на автомобиле премиум-класса
  • Чаепитие.
Что не входит
  • Обед в кафе/ресторане
  • Цена билета на дачу Сталина на одного человека — 1 300 руб. (индивидуальная экскурсия). Групповая экскурсия 300 руб. на одного человека
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!
Сочи — город контрастов и вдохновения!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Л.
Елена Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

Елена Л. проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие «Красная Поляна»
16 900
10 часов
Путешествие «Красная Поляна»
17 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
161 отзыв
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
157 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
109 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
98 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
92 отзыва
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка40%
900
540
9 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
91 отзыв
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи