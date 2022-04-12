«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию

Мы познакомим вас с тремя самыми популярными городами Абхазии

Групповая
Мы познакомим вас с тремя самыми популярными городами Абхазии.

Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения.

Побываете в Новом Афоне — древнейшем христианском центре, месте паломничества христиан.

Пройдете по улицам Сухума — важного морского порта и одного из самых популярных туристических городов страны.

Сразу три города всего за один день!
«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию
«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию
«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию
«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию
«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию
«Три города душевной страны» - однодневный тур в Абхазию

Что вас ожидает 🤩

  • Древняя крепость «Абаата»
  • Базилика первых христиан VI в
  • Приморский парк
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада
  • Дворец принца Ольденбургского
  • Новый Афон
  • Грот и храм Симона Кананита
  • Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь
  • Карстовая полость
  • Сухум
  • Ботанический сад
  • Обезьяний питомник
  • Набережная Махаджиров

Достопримечательности Гагры

  • Древняя крепость «Абаата». В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.
  • Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VI в. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.
  • Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений: роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.
  • Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает вашего внимания.
  • И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это надолго останется в ваших сердцах.
Достопримечательности Нового Афона
Следующим мы посетим небольшой, но удивительно живописный город на побережье Черного моря. Новый Афон — замечательный климатический курорт. Он очень красив. Виноградники, оливковые и мандариновые рощи, кипарисовые аллеи придают ему неповторимый колорит.
  • Здесь, по преданию, в течение почти 2 лет жил один из 12 апостолов Иисуса Христа — Симон Кананит. Грот, в котором он уединялся и молился, часто посещается туристами и паломниками. Недалеко от своей кельи С. Кананит был убит. На месте его погребения в IX-Х вв. был возведен храм. Этот храм, в недрах которого могила апостола, вы сможете увидеть.
  • Монахи Старого Афона выбрали это местечко, освященное проповедью С. Кананита, для строительства своей обители. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь был построен в начале ХХ в., став центром православия на Кавказе.
  • И, конечно же, мы посетим изумительную по красоте карстовая полость. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360 м небольшой электропоезд доставит вас в потрясающий подземный мир сталактитов и сталагмитов.
Достопримечательности Сухума
  • Ботанический сад. В нем произрастают 500 разновидностей и свыше 3000 видов и форм разнообразных растений из субтропических областей земного шара. Опытные экскурсоводы проведут интересную экскурсию по аллеям сада, где вы увидите огромное количество разнообразных растений.
  • Масса впечатлений ждет вас в Обезьяньем питомнике, который расположен на склонах горы Трапеция. В настоящее время здесь можно увидеть около 300 особей обезьян, принадлежащих к 10 различным видам из Азии, Африки и Южной Америки. Здесь также прослушаете рассказ экскурсовода о братьях наших меньших. На территории питомника находится единственный в мире памятник обезьяне.
  • Одним из самых живописных мест города является набережная Махаджиров, застроенная в основном в конце XIX - начале XX вв. Многое пострадало в результате войны с Грузией, но здания великолепной архитектуры восстанавливаются. Восстановлен и уникальный фонтан с грифонами, из пасти которых льются струи воды.

Важно знать:

  • Рекомендуемая форма одежды: удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм.
  • Убедительная просьба ко всем желающим посетить обитель Нового Афона одеваться соответственно требованиям Церкви. Мужчинам — скромно, без оголенных частей тела, женщинам желательно — платок и юбку.

На маршруте можно приобрести:

  • Мёд, вино, сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Эко-сборы
Что не входит
  • Трансфер (туда и обратно) + питомник обезьян — 900р
Место начала и завершения?
Сочи, ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Вс 5:55 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вс 5:55 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

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