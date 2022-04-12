Мы познакомим вас с тремя самыми популярными городами Абхазии.



Вы увидите исторические объекты Гагры, которым пришлось пережить века расцвета и подъема, упадка и разрушения.



Побываете в Новом Афоне — древнейшем христианском центре, месте паломничества христиан.



Пройдете по улицам Сухума — важного морского порта и одного из самых популярных туристических городов страны.



Сразу три города всего за один день!