Предлагаю вам услуги гида, исходя из ваших предпочтений и интересов, я составлю интересную программу. Сочи разнообразен и многогранен и я раскрою его для вас, избегая попсовых мест. Будем передвигаться на автомобиле гида.
Описание экскурсииЭкскурсовод на легковом автомобиле поможет вам составить маршрут по заинтересовавшим вас местам города Сочи. Прежде чем резервировать напишите какие объекты вы хотите посмотреть и что уже видели. Мы вас проконсультируем, что ещё можно посетить по дороге и сколько это займёт времени. Варианты, куда поехать:
- Центральный, Адлерский, Хостинский и Лазаревский район г. Сочи • Абхазия.
- Башня на горе Ахун • Дачаи "Сталина"(открытых для посещения 4 из 7 дач Сталина),, дача "Квитко" и т. д.
- Парки • Ущелья и каньоны:" Навалищенское","Ахштырский","Кадорский" и т. д.
- Пещеры • Морской порт Сочи • Византийские храмы • Красная Поляна • Роза Хутор • Скайпарк • Виллы и дома известный людей.
- Крепости и памятники архитектуры.
- Чёртовы ворота • Водопады "Змейкавский","Ореховский","Агурский","Поликарий".
- Водопады малоизвестные или группа водопадов.
- Дольмены и места силы.
- Минеральный источники • Водоскаты такие как "Корыта".
- Чайные терема • Орлиные скалы Любые достопримечательности Сочи и Абхазии.
Любой день любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проедемся по тем местам
- Которые вам интересны
Что включено
- Экскурсовод с машиной.
Что не входит в цену
- Личные расходы (оплата входных билетов на экскурсионные объекты).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся в центральном районе Сочи
Завершение: Как вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Были в Сочи проездом. Так как экскурсия была ранняя, экскурсовод Пётр успел нам за это время показать все достопримечательности центра города, рассказал историю города и в заключении отвёз нас в
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Ю
Были в Сочи проездом. Так как экскурсия была раняя, экскурсовод Пётр успел нам за это время показать все достопримечательности центра города, рассказал историю города и в заключении отвёз нас в
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Е
Я влюбилась в Сочи заново! Была раз 7 здесь. Но, оказывается, я в этом городе ничего толком не видела) Спасибо огромное моему экскурсоводу - Петру! Грамотная речь, любопытные факты о Сочи, интересные места… Много новых впечатлений и эмоций! Дегустация вина - отдельный вид удовольствия. Всем путешественникам рекомендую!
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В
Была на экскурсии 08.04 с гидом Петром. Посетили водопады Ажек и Ореховский, по пути к ним рассказывал о местах, которые проезжали, и в целом о городе. Отличный гид и рассказчик. При следующем посещении города снова планирую заказать подобную экскурсию. Рекомендую!
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А
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Л
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