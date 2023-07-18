Услуги гида в Сочи, составьте свою программу

Индивидуальная экскурсия по Сочи на машине: составьте свою программу
Предлагаю вам услуги гида, исходя из ваших предпочтений и интересов, я составлю интересную программу. Сочи разнообразен и многогранен и я раскрою его для вас, избегая попсовых мест. Будем передвигаться на автомобиле гида.
4.5
7 отзывов
Услуги гида в Сочи, составьте свою программу
Услуги гида в Сочи, составьте свою программу
Услуги гида в Сочи, составьте свою программу

Описание экскурсии

Экскурсовод на легковом автомобиле поможет вам составить маршрут по заинтересовавшим вас местам города Сочи. Прежде чем резервировать напишите какие объекты вы хотите посмотреть и что уже видели. Мы вас проконсультируем, что ещё можно посетить по дороге и сколько это займёт времени. Варианты, куда поехать:
  • Центральный, Адлерский, Хостинский и Лазаревский район г. Сочи • Абхазия.
  • Башня на горе Ахун • Дачаи "Сталина"(открытых для посещения 4 из 7 дач Сталина),, дача "Квитко" и т. д.
  • Парки • Ущелья и каньоны:" Навалищенское","Ахштырский","Кадорский" и т. д.
  • Пещеры • Морской порт Сочи • Византийские храмы • Красная Поляна • Роза Хутор • Скайпарк • Виллы и дома известный людей.
  • Крепости и памятники архитектуры.
  • Чёртовы ворота • Водопады "Змейкавский","Ореховский","Агурский","Поликарий".
  • Водопады малоизвестные или группа водопадов.
  • Дольмены и места силы.
  • Минеральный источники • Водоскаты такие как "Корыта".
  • Чайные терема • Орлиные скалы Любые достопримечательности Сочи и Абхазии.

Любой день любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проедемся по тем местам
  • Которые вам интересны
Что включено
  • Экскурсовод с машиной.
Что не входит в цену
  • Личные расходы (оплата входных билетов на экскурсионные объекты).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся в центральном районе Сочи
Завершение: Как вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день любое время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
2
1
Ю
Были в Сочи проездом. Так как экскурсия была ранняя, экскурсовод Пётр успел нам за это время показать все достопримечательности центра города, рассказал историю города и в заключении отвёз нас в
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ресторан с видом на город, где мы позавтракали. Заказали такси доехали до нашего автобуса, чтобы ехать в Геленджик. Нам очень понравилось. На обратном пути, будет свободных полдня. Хотим спланировать более длительный маршрут. И поймать двух зайцев😊😊😊👍👍👍

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Ю
Были в Сочи проездом. Так как экскурсия была раняя, экскурсовод Пётр успел нам за это время показать все достопримечательности центра города, рассказал историю города и в заключении отвёз нас в
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ресторан с видом на город, где мы позавтракали. Заказали такси доехали до нашего автобуса, чтобы ехать в Геленджик. Нам очень понравилось. На обратном пути, будет свободных полдня. Хотим спланировать более длительный маршрут. И поймать двух зайцев

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Е
Я влюбилась в Сочи заново! Была раз 7 здесь. Но, оказывается, я в этом городе ничего толком не видела) Спасибо огромное моему экскурсоводу - Петру! Грамотная речь, любопытные факты о Сочи, интересные места… Много новых впечатлений и эмоций! Дегустация вина - отдельный вид удовольствия. Всем путешественникам рекомендую!
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В
Была на экскурсии 08.04 с гидом Петром. Посетили водопады Ажек и Ореховский, по пути к ним рассказывал о местах, которые проезжали, и в целом о городе. Отличный гид и рассказчик. При следующем посещении города снова планирую заказать подобную экскурсию. Рекомендую!
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А
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Л
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