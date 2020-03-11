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Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю

Евгения
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Евгения – ваш гид
Красота и уют Сочи покорят вас в самое сердце с первых минут пребывания.

Я покажу главные и тайные достопримечательности любимого города, расскажу их историю, помогу ощутить волшебный южный колорит и поделюсь маленькими секретами местного жителя.
700 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Искусств
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Влюбиться в Сочи за 2 часа

Что вас ожидает

Сочи вчера и сегодня
Вы увидите все важнейшие места Старого Сочи: художественный музей, Зимний театр и здание казначейства. Погуляете по парку, где всего сто лет назад по вечерам играл духовой оркестр, а нарядные дамы выходили на променад. Заглянете в бесплатный бювет и освежитесь природной минеральной водой. А еще полюбуетесь прекрасным видом на набережную, исследуете живописный морской порт и посетите арт-музей. В завершение пройдете по пешеходной улице к вокзалу и понаблюдаете за жизнью современного города.

Секреты Сочи
Я расскажу, почему Сочи — один из самых многонациональных городов в России, с чем связано его название и что такое Большой Сочи, как называют Верещагинский мост местные жители и границей чего он служит. А еще — почему именно греки и эстонцы стали первыми жителями города времен Российской Империи. В завершение я поделюсь именами людей, которые вкладывали свой талант, любовь и, конечно, личные средства в развитие Сочи!

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная (проходит по ровной местности) и не предполагает дополнительных расходов.

Влюбиться в Сочи за 2 часа
Влюбиться в Сочи за 2 часа
Влюбиться в Сочи за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Добрый день! Меня зовут Евгения. Я живу в Сочи 22 года и влюблена в него всей душой. Ценю богатую историю нашего удивительного города и его насыщенную современную жизнь. Верю, что вы полюбите Сочи так же, как и я. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Моей целью было познакомиться с городом и основными достопримечательностями. Благодаря Евгении мне это удалось. Евгения знает и любит свой город. Интересно было узнать и исторические факты, и как город менялся. Информация преподносится в доступной форме. Я была одна , и Евгения помогла мне сделать фото на фоне некоторых достопримечательностей, чтобы в памяти осталось это первое знакомство с городом Сочи! А благодаря Евгении захотелось узнать его получше :)

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