Что вас ожидает

Сочи вчера и сегодня

Вы увидите все важнейшие места Старого Сочи: художественный музей, Зимний театр и здание казначейства. Погуляете по парку, где всего сто лет назад по вечерам играл духовой оркестр, а нарядные дамы выходили на променад. Заглянете в бесплатный бювет и освежитесь природной минеральной водой. А еще полюбуетесь прекрасным видом на набережную, исследуете живописный морской порт и посетите арт-музей. В завершение пройдете по пешеходной улице к вокзалу и понаблюдаете за жизнью современного города.

Секреты Сочи

Я расскажу, почему Сочи — один из самых многонациональных городов в России, с чем связано его название и что такое Большой Сочи, как называют Верещагинский мост местные жители и границей чего он служит. А еще — почему именно греки и эстонцы стали первыми жителями города времен Российской Империи. В завершение я поделюсь именами людей, которые вкладывали свой талант, любовь и, конечно, личные средства в развитие Сочи!