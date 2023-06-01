Два дня в сказочной Карелии

Попробовать северную кухню, прокатиться на ретропоезде и погулять по живописным маршрутам

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Едем любоваться красотой северной природы, знакомиться с богатой историей этих мест и гулять по заповедным тропинкам.

Вы прокатитесь на уникальном поезде, стилизованным под старину, побываете в знаменитом горном парке «Рускеала» и насладитесь карельскими блюдами. И вместе попробуем отыскать следы древнего городища карел на горе Паасо.
Два дня в сказочной Карелии
Два дня в сказочной Карелии
Два дня в сказочной Карелии
Два дня в сказочной Карелии
Два дня в сказочной Карелии
Два дня в сказочной Карелии
Два дня в сказочной Карелии
Ближайшие даты:
15
мар
18
мар
25
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30
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апр
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет со складной коляской и предварительным уведомлением, если нужно детское кресло.

Порядок посещения мест может меняться на усмотрение гида (в связи с погодной, дорожной, логистической ситуацией, наличием билетов, загруженностью туристических локаций и т. д.), однако все упомянутые в туре локации будут посещены в полном объёме.
Пожалуйста, одевайтесь тепло и многослойно, берите с собой дополнительную пару обуви, термобельё, носки, тёплые стельки, сушилки для обуви и т. д.

Обязательно иметь при себе паспорта!

Для приобретения билета на ретропоезд обязательно будут нужны паспортные данные участников поездки. При отсутствии билетов на ретропоезд будет организован трансфер до горного парка «Рускеала» и произведена частичная компенсация неизрасходованных средств (1200 руб. с человека).
В случае опоздания на поезд по вине участников стоимость билетов не компенсируется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 7:30
Завершение: Санкт-Петербург, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Выездные
Рускеала
Природа и пейзажи
Популярные места
Многодневные туры
Ретро поезд
Карелия

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