Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет со складной коляской и предварительным уведомлением, если нужно детское кресло.
Порядок посещения мест может меняться на усмотрение гида (в связи с погодной, дорожной, логистической ситуацией, наличием билетов, загруженностью туристических локаций и т. д.), однако все упомянутые в туре локации будут посещены в полном объёме. Пожалуйста, одевайтесь тепло и многослойно, берите с собой дополнительную пару обуви, термобельё, носки, тёплые стельки, сушилки для обуви и т. д.
Обязательно иметь при себе паспорта!
Для приобретения билета на ретропоезд обязательно будут нужны паспортные данные участников поездки. При отсутствии билетов на ретропоезд будет организован трансфер до горного парка «Рускеала» и произведена частичная компенсация неизрасходованных средств (1200 руб. с человека). В случае опоздания на поезд по вине участников стоимость билетов не компенсируется.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 7:30
Завершение: Санкт-Петербург, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сортавале
Провели 28 экскурсий для 37 туристов
Меня зовут Елена, и я представляю нашу молодую туристическую компанию. С коллегами мы объединили многолетний опыт работы в лучших международных компаниях и создали бутик-агентство индивидуальных путешествий. Программы мы разрабатываем с душой и любовью — так, чтобы наши гости получили лучшие впечатления от знакомства с городом с максимальным комфортом и увидели больше, чем другие. Все наши сотрудники — гиды высшей категории, с опытом работы более 10 лет. Мы организуем экскурсии не только для частных путешественников, но и для крупных компаний, учебных заведений и значимых социальных проектов.
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