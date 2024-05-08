1 чел.
По популярности
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
11 июля в 06:15
12 июля в 06:15
12 375₽ за человека
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
13 июля в 07:30
20 июля в 07:30
21 395₽ за человека
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
11 июля в 10:20
12 июля в 10:20
13 145₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ВВладимир30 октября 2023Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
- ННаталья18 октября 2023Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
- ЕЕвгения22 июля 20232х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
- ЛЛариса13 октября 2022Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют! Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца
- ИИрина3 августа 2022Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Сортавале в июле 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 12 375 до 21 395. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2024 год на выходные, 19 ⭐ отзывов, цены от 12375₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь