Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере

Приглашаем вас отправиться в путешествие по Ладожским шхерам

4.4
20 отзывов
Приглашаем вас отправиться в путешествие по Ладожским шхерам.

На катере вы пройдете вдоль цепи скалистых островов, изрезанных многочисленными бухтами.

Вы сойдете на берег на самом большом острове Валаамского архипелага, а затем, пройдя сквозь шхеры — на остров Хонкасало, который за невероятные виды с горы Вахтимяки прозвали «крышей Ладоги».
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере

Что вы увидите 🤩

  • Ладожское озеро
  • Ладожские шхеры
  • Владимирский мост и рукотворный канал
  • Скит Александра Невского
  • Смоленский скит
  • Никольский скит
  • Монастырскую ферму
  • Дача Винтера
Валаам
Часовая прогулка на катере по Ладожскому озеру и мы в чудном месте —
на острове Валааме. Жемчужина острова, центр православия России — Спасо-Преображенский мужской монастырь. А еще здесь множество прекрасных скитов, великолепные сады и гора Елеон со смотровой площадкой. На острове мы пробудем 3 часа. Вы можете прогуляться по Валааму самостоятельно или в группе с экскурсоводом.
Шхеры и затерянный остров
Далее вас ждёт прогулка на катере по внутренним озёрам Валаама и Ладожским шхерам, где острова и склоны гор густо обросли реликтовыми соснами и еловыми чащами. На 30 минут мы остановимся на острове Хонкасало. Здесь у вас будет возможность подняться на «Сторожевую гору», с которой открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора.

Важно знать:

  • При посещении территории монастыря недопустимы открытая или пляжная одежда, спортивная одежда, шорты, мини-юбки и т. п.
  • Посадка заканчивается за 15 минут до начала рейса.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Валаам и Ладожские шхеры на катере
4 350 ₽
Валаам, Ладожские шхеры + экскурсия
5 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • место на катере
  • прогулка по Ладожскому озеру до о. Валаам в обе стороны
  • прогулка по Ладожским шхерам
  • пешая прогулка по о. Хонкасало
  • экскурсия по о. Валаам с гидом (при бронировании варианта «С экскурсией»)
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Место начала и завершения
Пристань г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно по расписанию

Магия С.
Магия С.
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