Валаам

Часовая прогулка на катере по Ладожскому озеру и мы в чудном месте —

на острове Валааме. Жемчужина острова, центр православия России — Спасо-Преображенский мужской монастырь. А еще здесь множество прекрасных скитов, великолепные сады и гора Елеон со смотровой площадкой. На острове мы пробудем 3 часа. Вы можете прогуляться по Валааму самостоятельно или в группе с экскурсоводом.

Шхеры и затерянный остров

Далее вас ждёт прогулка на катере по внутренним озёрам Валаама и Ладожским шхерам, где острова и склоны гор густо обросли реликтовыми соснами и еловыми чащами. На 30 минут мы остановимся на острове Хонкасало. Здесь у вас будет возможность подняться на «Сторожевую гору», с которой открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора.

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