ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00

Открыть великолепие и величие карельских фьордов можно даже зимой! Для этого мы подготовили аэролодку — настоящий морской внедорожник, в котором вам будет тепло, удобно и уютно. В компании гида-капитана в группе до 7 человек вы проедете по ледяной пустыне вдоль отвесных скал с соснами. Откроете истории края и сделаете десятки фотографий.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ладожские шхеры на необычном судне

В Северном Приладожье зимой морозно и снежно, поэтому мы используем аэролодку, которая работает благодаря авиационному винту и созданию воздушного потока. В небольшом, но уютном салоне тепло и не дует. Скользя по Ладожскому озеру на аэролодке, вы полюбуетесь береговой линией, изрезанной заливами и скалами. Если позволит погода, то также высадитесь на острове Раутапорте, чтобы посмотреть на шхеры сверху.

Рассказы, которые дополнят впечатления

Перед стартом наш капитан объяснит правила безопасности. А во время прогулки расскажет о флоре, фауне и истории Ладоги — например, о том, что здесь делал Пётр I. Будут мифы и легенды края, древние и современные. Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями и подсказываем ракурсы для фото.

Организационные детали