ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ладожские шхеры на необычном судне
В Северном Приладожье зимой морозно и снежно, поэтому мы используем аэролодку, которая работает благодаря авиационному винту и созданию воздушного потока. В небольшом, но уютном салоне тепло и не дует. Скользя по Ладожскому озеру на аэролодке, вы полюбуетесь береговой линией, изрезанной заливами и скалами. Если позволит погода, то также высадитесь на острове Раутапорте, чтобы посмотреть на шхеры сверху.
Рассказы, которые дополнят впечатления
Перед стартом наш капитан объяснит правила безопасности. А во время прогулки расскажет о флоре, фауне и истории Ладоги — например, о том, что здесь делал Пётр I. Будут мифы и легенды края, древние и современные. Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями и подсказываем ракурсы для фото.
Организационные детали
Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. Из соображений безопасности мы не выходим, если на Ладоге волна, в случае образовавшихся высоких торосов и при низкой температуре за бортом.
Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавала: вы можете добраться до нас на личном авто или такси.
Все участники обязательно получают спасательные жилеты и шумоизоляционные наушники — в аэролодке шумно во время хода
Прогулка подойдет для путешественников любого возраста (спас. жилеты есть даже на младенцев)
Мы dog-friendly, летом четвероногие друзья частые гости на борту открытых катеров. Аэролодка достаточно шумная, поэтому если ваш питомец пугается громких звуков, новых транспортных средств и всего необычного, взвесьте все за и против такого путешествия. Бестрашных собакенов мы всегда рады видеть на борту:)
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Мария — ваша команда гидов в Сортавале
Провели 3622 экскурсии для 5773 туристов
С 2016 года наша команда живет и работает в чудесном уголке Северного Приладожья, поселке Импилахти! Начинали мы с организации прыжков со скалы (Rope Jumping) и строительства Zip-Line. Сейчас основное направление — водные прогулки по шхерам и проведение экскурсий. К каждой группе подходим с душой и моментально находим общий язык с любым гостем. Мы находимся прямо на берегу одной из шхер, в окружении лесов и скал. Не переживайте, старт экскурсий — оборудованная территория кемпинга, с парковкой и удобствами. Мы искренне любим свою работу, Карелию и Ладогу! Ждем вас в гости!