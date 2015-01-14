ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00

По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке

Восхититься карельской природой на краеведческой экскурсии по льду и снегу Ладоги

Открыть великолепие и величие карельских фьордов можно даже зимой! Для этого мы подготовили аэролодку — настоящий морской внедорожник, в котором вам будет тепло, удобно и уютно.

В компании гида-капитана в группе до 7 человек вы проедете по ледяной пустыне вдоль отвесных скал с соснами. Откроете истории края и сделаете десятки фотографий.
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
По ладожским шхерам круглый год - на аэролодке
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Ладожские шхеры на необычном судне

В Северном Приладожье зимой морозно и снежно, поэтому мы используем аэролодку, которая работает благодаря авиационному винту и созданию воздушного потока. В небольшом, но уютном салоне тепло и не дует. Скользя по Ладожскому озеру на аэролодке, вы полюбуетесь береговой линией, изрезанной заливами и скалами. Если позволит погода, то также высадитесь на острове Раутапорте, чтобы посмотреть на шхеры сверху.

Рассказы, которые дополнят впечатления

Перед стартом наш капитан объяснит правила безопасности. А во время прогулки расскажет о флоре, фауне и истории Ладоги — например, о том, что здесь делал Пётр I. Будут мифы и легенды края, древние и современные. Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями и подсказываем ракурсы для фото.

Организационные детали

  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. Из соображений безопасности мы не выходим, если на Ладоге волна, в случае образовавшихся высоких торосов и при низкой температуре за бортом.
  • Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавала: вы можете добраться до нас на личном авто или такси.
  • Все участники обязательно получают спасательные жилеты и шумоизоляционные наушники — в аэролодке шумно во время хода
  • Прогулка подойдет для путешественников любого возраста (спас. жилеты есть даже на младенцев)
  • Мы dog-friendly, летом четвероногие друзья частые гости на борту открытых катеров. Аэролодка достаточно шумная, поэтому если ваш питомец пугается громких звуков, новых транспортных средств и всего необычного, взвесьте все за и против такого путешествия. Бестрашных собакенов мы всегда рады видеть на борту:)

ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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