Вас ждут ежедневные прогулки на сапбордах по самым живописным водоёмам: озёрам Мраморного карьера и Уксинской озовой гряды, а также в Питкярантском заливе Ладоги.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
— Личный термос для чая (0,5 — 1л.)
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке
— Одежда для SUP-прогулок: для жаркой погоды — футболка и шорты из синтетической ткани, для прохладной погоды — неопреновый комбинезон (можно взять у нас в прокат). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!
— Обувь для катания: в жаркую погоду катаемся босиком, в остальное время — неопреновые ботики или неопреновые носки + кроксы.
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце банное
— Бейсболка
— Солнцезащитные очки
— Крем от загара
Проживание. Двух- и четырёхместное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.
Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Уровень сложности. Программа подходит для новичков, не имеющих медицинских противопоказаний и гидрофобии.
Программа тура по дням
Посёлок Рускеала: голубое озеро Мраморного карьера
Встретим вас на вокзале и сразу направимся в Рускеалу. Нас ждёт прогулка по Мраморному карьеру, но перед этим позавтракаем. Затем — выход на воду голубого озера. Сапборды — отличная возможность не только повысит физическую активность, но и просто порелаксировать.
После этого соберём снаряжение и поедем на базу отдыха. Заселимся, пообедаем и отдохнём.
Уксинская озовая гряда
После завтрака на машинах доберёмся до Уксинской озовой гряды. Озовые гряды представляют собой вытянутые холмы или валы. Они являются результатом деятельности ледников. Уксинская озовая гряда является одной из самых высоких в регионе и достигает высоты около 50 метров. Она простирается на несколько километров и представляет собой живописный ландшафт с разнообразными формами рельефа. Здесь можно увидеть крутые склоны, глубокие овраги и небольшие озёра. В одном из таких мы и осуществим прогулку на сапах.
По возвращении на базу отдохнём, устроим поздний обед, а вечером соберёмся на ужин и попаримся в бане.
Питкярантский залив
Позавтракав, отправимся к Питкярантскому заливу Ладоги. Во время Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточённые бои между советскими и финскими войсками. На берегах залива сохранились многочисленные укрепления и памятники, посвящённые этим событиям.
При хорошей погоде доплывём до острова Вуоратсу и полюбуемся Ладожскими шхерами. Во время прогулки устроим перекус. Вернувшись на базу, пообедаем, соберём вещи и поедем на станцию.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|18 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до вокзала
- Аренда сап-комплекта
- Баня
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до Карелии и обратно
- Прокат гидрокостюма - 1500 руб
- Аренда банных веников - 200 руб
- Тур состоится при наборе группы от 2-х человек
- Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы