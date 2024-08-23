Список вещей:

— Личный термос для чая (0,5 — 1л.)

— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке

— Одежда для SUP-прогулок: для жаркой погоды — футболка и шорты из синтетической ткани, для прохладной погоды — неопреновый комбинезон (можно взять у нас в прокат). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!

— Обувь для катания: в жаркую погоду катаемся босиком, в остальное время — неопреновые ботики или неопреновые носки + кроксы.

— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.

— Полотенце банное

— Бейсболка

— Солнцезащитные очки

— Крем от загара

Проживание. Двух- и четырёхместное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.

Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Уровень сложности. Программа подходит для новичков, не имеющих медицинских противопоказаний и гидрофобии.