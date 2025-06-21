Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Суздале

Найдено 7 экскурсий в категории «Билеты» в Суздале, цены от 1250 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Суздаль: очевидный и невероятный
Пешая
2.5 часа
193 отзыва
Билеты
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Торговая площадь
«Поскольку это музейный комплекс, необходимо дополнительно приобрести входные билеты (330-500 руб»
Расписание: в субботу в 14:00
13 дек в 14:00
20 дек в 14:00
1250 ₽ за билет
Суздальские монастыри - ключи к истории города
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Билеты
Суздальские монастыри - ключи к истории города
Полюбоваться городом с панорамных точек и открыть тайны древней Спасо-Евфимиевой обители
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты в музеи»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 990 ₽ за всё до 5 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Пешая
2 часа
158 отзывов
Билеты
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории
Начало: На Торговой площади
«Дополнительно оплачиваются билеты в музеи (по желанию) — 350-700 ₽ за чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6990 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Билеты
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
«с человека (билет для гида не нужен»
11 дек в 14:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Пешая
2.5 часа
113 отзывов
Билеты
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль и на колокольню, транспортное обслуживание (по желанию)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 650 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Пешая
2 часа
26 отзывов
Билеты
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
2590 ₽ за билет
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Пешая
2 часа
9 отзывов
Билеты
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
«Стоимость входного билета — 400 руб»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2590 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петухова
    21 июня 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Дата посещения: 21 июня 2025
    Очень интересно и познавательно. Экскурсия динамичная, скучать не придется. Однозначно рекомендую, очень интересная подача
  • И
    Ирина
    7 декабря 2025
    Суздальские монастыри - ключи к истории города
    Благодарим Марину от всей семьи за то, что она очень быстро (буквально накануне даты встречи) откликнулась на наш запрос, подстроилась
    читать дальше

    под пожелания и удовлетворила тягу к знаниям начинающего историка! Прекрасно, познавательно, очень тепло провели время. От души благодарим Марину и обязательно погуляем еще во время следующего визита в Суздаль

  • И
    Ирина
    7 декабря 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Мы были очень рады попасть на экскурсию к Илье, настоящий профессионал, легко, с юмором открывал нам разные стороны истории Суздаля,
    читать дальше

    при этом не упрощая. Мне понравилась нить повествования, связь с современностью, история города ожила у нас перед глазами. Также в Спасо-Ефимьевом монастыре великолепный рассказ, большое спасибо, весь вечер еще читали про заинтересовавшие нас моменты❤️

    Мы были очень рады попасть на экскурсию к Илье, настоящий профессионал, легко, с юмором открывал нам
  • А
    Александр
    29 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Увлекательно, профессионально, грамотная речь, здоровое чувство юмора. Не смотря на холодную погоду получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ильей.
  • Е
    Екатерина
    22 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Очень понравилась экскурсия! Интересная и нескучная подача, душевно прогулялись! Спасибо, Илья!
  • Е
    Елена
    16 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    15.11 были на экскурсии в Суздале, выпал снег и мы оказались словно в сказке. Илья-супер экскурсовод, не смотря на то
    читать дальше

    что мы замерзли, никто не жаловался, тк всем было очень интересно. Мы увидели Суздаль глазами жителей начала 19 столетия, атмосфера была передана на все 100. Большое спасибо!

    15.11 были на экскурсии в Суздале, выпал снег и мы оказались словно в сказке. Илья-супер экскурсовод, не смотря на то что мы замерзли, никто не жаловался, тк всем было очень интересно. Мы увидели Суздаль глазами жителей начала 19 столетия, атмосфера была передана на все 100. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    9 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Экскурсия нам очень понравилась,Илья непринуждённо и весело всё рассказывал,мы не скучали точно, не пожалели что выбрали именно эту экскурсию для знакомства с городом,при выборе опирались на отзывы и не ошиблись. Илья,большое спасибо за Ваш рассказ и энтузиазм.))
  • И
    Инна
    6 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Экскурсия - высший пилотаж!
    Обычно мы с семьей берем индивидуальные экскурсии, но в этот раз не сложилось. Чему мы очень рады.
    читать дальше

    Илья - экскурсовод высшей категории. Профессионал, отличный рассказчик.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Взрослым и юным было очень интересно.
    Верно был выстроен маршрут, никто никому не мешал. Было ощущение, что всё в этот день для нас: и звон колоколов, и песнопение в храме, и отсутствие очередей.
    Илья очень приятный, отзывчивый человек, расположенный к людям. Всегда отвечает на вопросы, дает рекомендации по приобретению сувениров, где поесть, как добраться и т. д.
    Если вы выбираете экскурсию по Суздалю, не сомневайтесь, эта лучшая! Очень рекомендуем.

  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Очень разноплановый, общительный, интересный экскурсовод знает абсолютно все про Суздаль, нетривиально ведёт экскурсию, и очень любит свой город
  • А
    Александра
    2 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Отличная экскурсия! Илья прекрасный рассказчик, информацию подаёт интересно и с юмором. Организованно все четко по таймингу, с разными интересными нюансами. Спасибо большое за прекрасное времяпровождение!
  • В
    Вера
    1 ноября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Прекрасная экскурсия, профессиональный экскурсовод! 2,5 часа пролетели не заметно! Илья прекрасно держит аудиторию. Всем советую!
    Прекрасная экскурсия, профессиональный экскурсовод! 2,5 часа пролетели не заметно! Илья прекрасно держит аудиторию. Всем советую!
  • т
    татьяна
    28 октября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    идеальный маршрут и умение заинтересовать Суздалем. Илья рассказывает о людях и жизни, а не о скучных цифрах (которые трудно запомнить).
    читать дальше

    также отмечу тонкий продуманный расчет: в прогулку входит несколько сюрпризов, в определенное время и в определенных местах, что делает ее еще более яркой. спасибо! обязательно буду рекомендовать.

    идеальный маршрут и умение заинтересовать Суздалем. Илья рассказывает о людях и жизни, а не о скучных цифрах (которые трудно запомнить). также отмечу тонкий продуманный расчет: в прогулку входит несколько сюрпризов, в определенное время и в определенных местах, что делает ее еще более яркой. спасибо! обязательно буду рекомендовать.
  • Я
    Яна
    22 октября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Все очень понравилось
  • Е
    Елена
    19 октября 2025
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Все понравилось, 6 часов гуляли и слушали
    Все понравилось, 6 часов гуляли и слушали
  • А
    Анна
    15 октября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Илья - это просто восторг. Увлекательно, живо, с юмором, со стихами, с прибаутками - и всё в тему, без перебора.
    читать дальше

    Несмотря на длительность экскурсии, Илье удаётся держать внимание всё время. Всей группе безумно понравилась прогулка. Долго еще вспоминали различные словечки и шутки. Спасибо огромное. Если в Суздаль, то только к вам!)

    Илья - это просто восторг. Увлекательно, живо, с юмором, со стихами, с прибаутками - и всё в тему, без перебора. Несмотря на длительность экскурсии, Илье удаётся держать внимание всё время. Всей группе безумно понравилась прогулка. Долго еще вспоминали различные словечки и шутки. Спасибо огромное. Если в Суздаль, то только к вам!)
  • А
    Анастасия
    12 октября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Замечательная экскурсия! Гид Илья обладает глубокими знаниями и легко, интересно и с юмором преподносит информацию. Узнали много интересного о городе, к в монастыре услышали мужской хор и огромнейший и интересный рассказ про фрески. Рекомендую от всей души!
  • А
    Анна
    21 сентября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Позитивный и профессиональный экскурсовод. Умеет заинтересовать любого. Спасибо за экскурсию.
  • Е
    Егор
    20 сентября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Профессиональный экскурсовод. Умеет отлично,позитивно и профессионально рассказать и донести информацию до всех посетителей его экскурсии. Спасибо за проведённую экскурсию.
    Профессиональный экскурсовод. Умеет отлично,позитивно и профессионально рассказать и донести информацию до всех посетителей его экскурсии. Спасибо за проведённую экскурсию.
  • О
    Ольга
    14 сентября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Замечательная экскурсия. Отличный гид Илья,рассказал много интересного,очень легко и с юмором. Очень рекомендую к посещению.
    Замечательная экскурсия. Отличный гид Илья,рассказал много интересного,очень легко и с юмором. Очень рекомендую к посещению.
  • А
    Александр
    8 сентября 2025
    Суздаль: очевидный и невероятный
    Это лучшая экскурсия по Суздалю. Однозначно рекомендую!

