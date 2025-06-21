Билеты
Суздаль: очевидный и невероятный - путешествие в прошлое Руси
Познайте Суздаль: его исторические площади, храмы и монастыри, которые расскажут вам свои удивительные истории
Начало: Торговая площадь
«Поскольку это музейный комплекс, необходимо дополнительно приобрести входные билеты (330-500 руб»
Расписание: в субботу в 14:00
13 дек в 14:00
20 дек в 14:00
1250 ₽ за билет
Суздальские монастыри - ключи к истории города
Полюбоваться городом с панорамных точек и открыть тайны древней Спасо-Евфимиевой обители
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты в музеи»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 990 ₽ за всё до 5 чел.
Великий Суздаль - легко, познавательно и с юмором
Рассмотреть самые интересные памятники города и понять его значимость в нашей культуре и истории
Начало: На Торговой площади
«Дополнительно оплачиваются билеты в музеи (по желанию) — 350-700 ₽ за чел»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6990 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
«с человека (билет для гида не нужен»
11 дек в 14:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кремль и на колокольню, транспортное обслуживание (по желанию)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 650 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
2590 ₽ за билет
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
«Стоимость входного билета — 400 руб»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2590 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ППетухова21 июня 2025Суздаль: очевидный и невероятныйДата посещения: 21 июня 2025Очень интересно и познавательно. Экскурсия динамичная, скучать не придется. Однозначно рекомендую, очень интересная подача
- ИИрина7 декабря 2025Благодарим Марину от всей семьи за то, что она очень быстро (буквально накануне даты встречи) откликнулась на наш запрос, подстроилась
- ИИрина7 декабря 2025Мы были очень рады попасть на экскурсию к Илье, настоящий профессионал, легко, с юмором открывал нам разные стороны истории Суздаля,
- ААлександр29 ноября 2025Увлекательно, профессионально, грамотная речь, здоровое чувство юмора. Не смотря на холодную погоду получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ильей.
- ЕЕкатерина22 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Интересная и нескучная подача, душевно прогулялись! Спасибо, Илья!
- ЕЕлена16 ноября 202515.11 были на экскурсии в Суздале, выпал снег и мы оказались словно в сказке. Илья-супер экскурсовод, не смотря на то
- ИИрина9 ноября 2025Экскурсия нам очень понравилась,Илья непринуждённо и весело всё рассказывал,мы не скучали точно, не пожалели что выбрали именно эту экскурсию для знакомства с городом,при выборе опирались на отзывы и не ошиблись. Илья,большое спасибо за Ваш рассказ и энтузиазм.))
- ИИнна6 ноября 2025Экскурсия - высший пилотаж!
Обычно мы с семьей берем индивидуальные экскурсии, но в этот раз не сложилось. Чему мы очень рады.
- ИИрина4 ноября 2025Очень разноплановый, общительный, интересный экскурсовод знает абсолютно все про Суздаль, нетривиально ведёт экскурсию, и очень любит свой город
- ААлександра2 ноября 2025Отличная экскурсия! Илья прекрасный рассказчик, информацию подаёт интересно и с юмором. Организованно все четко по таймингу, с разными интересными нюансами. Спасибо большое за прекрасное времяпровождение!
- ВВера1 ноября 2025Прекрасная экскурсия, профессиональный экскурсовод! 2,5 часа пролетели не заметно! Илья прекрасно держит аудиторию. Всем советую!
- ттатьяна28 октября 2025идеальный маршрут и умение заинтересовать Суздалем. Илья рассказывает о людях и жизни, а не о скучных цифрах (которые трудно запомнить).
- ЯЯна22 октября 2025Все очень понравилось
- ЕЕлена19 октября 2025Все понравилось, 6 часов гуляли и слушали
- ААнна15 октября 2025Илья - это просто восторг. Увлекательно, живо, с юмором, со стихами, с прибаутками - и всё в тему, без перебора.
- ААнастасия12 октября 2025Замечательная экскурсия! Гид Илья обладает глубокими знаниями и легко, интересно и с юмором преподносит информацию. Узнали много интересного о городе, к в монастыре услышали мужской хор и огромнейший и интересный рассказ про фрески. Рекомендую от всей души!
- ААнна21 сентября 2025Позитивный и профессиональный экскурсовод. Умеет заинтересовать любого. Спасибо за экскурсию.
- ЕЕгор20 сентября 2025Профессиональный экскурсовод. Умеет отлично,позитивно и профессионально рассказать и донести информацию до всех посетителей его экскурсии. Спасибо за проведённую экскурсию.
- ООльга14 сентября 2025Замечательная экскурсия. Отличный гид Илья,рассказал много интересного,очень легко и с юмором. Очень рекомендую к посещению.
- ААлександр8 сентября 2025Это лучшая экскурсия по Суздалю. Однозначно рекомендую!
