Надевайте наушники — и вот вы в Суздале 19 века, где тесно сплетаются вера, тайны и людские судьбы.
Вы пройдёте по древним улицам, заглянете в укромные дворы и услышите истории, в которых оживают предсказания монаха-пророка Авеля.
Колокольный звон и тщательно выстроенное звуковое оформление создадут эффект присутствия, а атмосфера города подтолкнёт к размышлениям.
Описание аудиогида
Это аудиоспектакль без участия гида — вы начинаете в удобное время и идёте в комфортном для себя темпе. За погружение отвечают иммерсивные звуковые эффекты и сюжет, который разворачивается вокруг вас.
По ключевым локациям Суздаля вас будут сопровождать голоса героев аудиоспектакля: книжника Луки, трудницы Ани, пророка Авеля, купца Степана, матушки-игуменьи и городских стражников. По пути вы:
- разгадаете загадку пророчества монаха Авеля
- пройдёте по Кремлю и увидите Рождественский собор
- почувствуете дух старой торговли у прилавков Торговой площади
- свернёте в тихие улочки исторического Суздаля
- подниметесь на колокольню Ризоположенского женского монастыря — самую высокую точку города
- посетите усыпальницу Покровского монастыря
- заглянете в настоящую тюрьму;
- услышите церковное пение в храме Спасо-Евфимиева монастыря.
Вы услышите:
- факты о монастырском быте, торговле и княжеской истории
- байки о знатных узницах, постригах, чудесах и пророчествах
- звуки рынков, колоколен и крепостных стен
- легенды о Юрии Долгоруком, Ефросинье Суздальской, Соломонии Сабуровой, Евдокии Лопухиной и Дмитрии Пожарском
И узнаете:
- о традициях пострига
- как торговля формировала жизнь Суздаля
- почему огурец стал символом города
- как монастыри превращались в тюрьмы для вольнодумцев
- что такое «шаражка»
- какое неожиданное сходство связывает пророка Авеля и фельдмаршала Паулюса
Организационные детали
- Это самостоятельный формат экскурсии. Вас поведёт чат-бот. Для прохождения маршрута понадобятся наушники и смартфон, доступ к интернету и Telegram. Если захотите, я заранее пришлю вам электронную карту маршрута
- После внесения полной стоимости вы получите персональную ссылку. Срок действия ссылки — 3 дня
- Выходите на маршрут не позднее 15:00, чтобы до 17:00 успеть попасть на территорию Спасо-Евфимиева монастыря
- Дополнительные расходы: билет в Рождественский собор, Архирейские палаты, на территория Спасо-Евфимиева монастыря (по желанию)
- Аудиоспектакль — не просто увеселительная прогулка. Он содержит много исторической информации и приглашает к размышлениям на глубокие духовные темы. Пожалуйста, учитывайте это перед бронированием
- Также обратите внимание на возрастное ограничение 16+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около кремля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 436 туристов
Педагог и маркетолог по образованию, путешественник по жизни. Посетила 35 стран. Теперь делюсь своим опытом. С 2015 года занимаюсь организаций квестов.
