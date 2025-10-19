Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Суздаля

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Суздале, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Пешая
2 часа
26 отзывов
Билеты
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2590 ₽ за билет
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Пешая
2 часа
9 отзывов
Билеты
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
«В стоимость аудиоэкскурсии включен входной билет в Суздальский кремль, а также рекомендации, где можно вкусно и недорого перекусить после прогулки»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2590 ₽ за билет
Аудиоспектакль без гида «Пророчество Авеля» 16+
Пешая
2.5 часа
Аудиогид
Исследовать суздальские святыни через живые истории и звуки
Начало: Около кремля
«Это аудиоспектакль без участия гида — вы начинаете в удобное время и идёте в комфортном для себя темпе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 октября 2025
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Все понравилось, 6 часов гуляли и слушали
    Все понравилось, 6 часов гуляли и слушалиВсе понравилось, 6 часов гуляли и слушалиВсе понравилось, 6 часов гуляли и слушали
  • М
    Мария
    4 января 2025
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Очень удобный комфортный вариант экскурсии. С подростками и детьми самое то. Можно дослушивать и переслушивать когда хочешь и как удобно. В принципе, основную информацию для представления о городе и достопримечательностях она дает.
  • A
    Aliya
    2 сентября 2024
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Маршрут хороший, но информации по объектам маловато
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя.
    Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
    В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя
  • О
    Ольга
    22 октября 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более
    групповые экскурсии.

    Есть одно но: к приложению нужно приспособиться, и лучше это сделать заранее, до начала экскурсии. Без интернета тоже не всегда работает приложение, так что свои нюансы в таких экскурсиях есть.
    И билет вместо Кремля у нас оказался в монастырь)) так что продажа билета вместе с экскурсией не является преимуществом, все равно билет покупали, но это некритично.
    В целом всё нормально, и есть поддержка в мессенджерах, так что иногда такой формат экскурсий выручает.

  • К
    Констнтин
    28 июля 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Аудиоэкскурсия была хорошо создана. Дикторы с отличным голосом, рассказывали не долго и передавали суть. Такой формат позволяет неспешно прогуляться по
    городу, не раз осмотреть достопримечательности и внимательно послушать аудиогида. Однако с билетом можно только прогуляться по территории Суздальского кремля. Как мне кажется, что лучше всего не продавать билеты, т. к. некоторые не захотят только гулять по территории Кремля, но и посетить Рождественский собор, а также архиерейские палаты (экспозиции). Тогда купленный билет будет недействителен для контролёра. Желаю успехов создателям экскурсии и новых идей для их реализации.

  • Е
    Егор
    26 июля 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Большое спасибо за аудиоэкскурсию! Она не хуже, чем очная экскурсия: можно не раз переслушать дикторов, внимательно и не спеша посмотреть на объекты. Желаем успехов в продвижении проекта, а также вдохновителям и создателям аудиоэкскурсий новых идей и творческих успехов.
  • А
    Александра
    25 июля 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    К сожалению аудио экскурсией мне не удалось воспользоваться, не получилось, все таки наверное живая экскурсия лучше, но если сохранилась аудио
    программа, я могу сегодня послушать, так как я уже много моностырей в Суздале посмотрела самостоятельно. и смогу понять о чем речь идет по аудио

    К сожалению аудио экскурсией мне не удалось воспользоваться, не получилось, все таки наверное живая экскурсия лучше
  • О
    Ольга
    10 июля 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Очень удобный формат экскурсии, нет привязки к времени и дате, информации для ознакомления вполне достаточно, по времени занимает больше 2 часов, единственно нужно изменить фотографии некоторых храмов
  • О
    Ольга
    10 июля 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Очень удобный формат экскурсии, нет привязки к времени и дате, информации для ознакомления вполне достаточно, по времени занимает больше 2 часов
  • В
    Василий
    10 июля 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Хороший маршрут
  • К
    Кирилл
    7 апреля 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Удобный формат для прогулки
  • М
    Мария
    1 марта 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Экскурсия удобна тем, что можно ходить в своем темпе, никуда не торопясь. Хотелось бы более подробного рассказа по интересным местам. Может быть, стоит сделать кнопку "узнать подробнее" и расширить рассказ, чтобы человек мог сам регулировать, интересны ему подробности или нет.
  • М
    Мария
    1 марта 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Экскурсия удобна тем, что можно ходить в своем темпе, никуда не торопясь. Хотелось бы более подробного рассказа по интересным местам. Может быть, стоит сделать кнопку "узнать подробнее" и расширить рассказ, чтобы человек мог сам регулировать, интересны ему подробности или нет.
  • А
    Алина
    3 ноября 2022
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Хорошая, интересная экскурсия
  • Е
    Елена
    11 июня 2022
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Отличная экскурсия, познавательная и интересная. Можно в своем темпе гулять и узнавать о городе.
  • Н
    Наталья
    9 июня 2022
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Прекрасная экскурсия! Большое спасибо! Очень понравилось, что можно самому контролировать экскурсию, ходить со своей скоростью. Кратко и четко. Рекомендую!
  • Л
    Лилия
    3 марта 2022
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
    Добрый день, в целом экскурсия понравилась, движешься в своём темпе, но хочется внёс и коррективы для улучшения программы: 1. фотографии
    устаревшие, и когда сличаешь с оригиналом, не всегда понятно 2. Когда выходишь из программы, например, чтобы сделать фото, то тебя возвращают к началу. Постоянно приходится пролистывать до нужного Момента 3. Не всегда понятна локация следующего объекта, в частности могу выдели. Следующие моменты: а) когда рассказывали про фарфор, и следущий шаг ты должен оказаться у собора, но при условии, что изначально ты находишься на перекрёстке и в какую сторону идти, чтобы пока слушаешь материал, двигался в нужном направлении б)в итоге, так и не поняли, как добраться до Покровскому монастырю

Забронируйте экскурсию в Суздале на 2025 год по теме «Аудиогиды», 35 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь