Е Елена Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль Все понравилось, 6 часов гуляли и слушали

М Мария Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Очень удобный комфортный вариант экскурсии. С подростками и детьми самое то. Можно дослушивать и переслушивать когда хочешь и как удобно. В принципе, основную информацию для представления о городе и достопримечательностях она дает.

A Aliya Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль Маршрут хороший, но информации по объектам маловато

А Анна Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя.

Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻

О Ольга Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль читать дальше групповые экскурсии.



Есть одно но: к приложению нужно приспособиться, и лучше это сделать заранее, до начала экскурсии. Без интернета тоже не всегда работает приложение, так что свои нюансы в таких экскурсиях есть.

И билет вместо Кремля у нас оказался в монастырь)) так что продажа билета вместе с экскурсией не является преимуществом, все равно билет покупали, но это некритично.

В целом всё нормально, и есть поддержка в мессенджерах, так что иногда такой формат экскурсий выручает. Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более

К Констнтин Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль читать дальше городу, не раз осмотреть достопримечательности и внимательно послушать аудиогида. Однако с билетом можно только прогуляться по территории Суздальского кремля. Как мне кажется, что лучше всего не продавать билеты, т. к. некоторые не захотят только гулять по территории Кремля, но и посетить Рождественский собор, а также архиерейские палаты (экспозиции). Тогда купленный билет будет недействителен для контролёра. Желаю успехов создателям экскурсии и новых идей для их реализации. Аудиоэкскурсия была хорошо создана. Дикторы с отличным голосом, рассказывали не долго и передавали суть. Такой формат позволяет неспешно прогуляться по

Е Егор Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Большое спасибо за аудиоэкскурсию! Она не хуже, чем очная экскурсия: можно не раз переслушать дикторов, внимательно и не спеша посмотреть на объекты. Желаем успехов в продвижении проекта, а также вдохновителям и создателям аудиоэкскурсий новых идей и творческих успехов.

А Александра Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль читать дальше программа, я могу сегодня послушать, так как я уже много моностырей в Суздале посмотрела самостоятельно. и смогу понять о чем речь идет по аудио К сожалению аудио экскурсией мне не удалось воспользоваться, не получилось, все таки наверное живая экскурсия лучше, но если сохранилась аудио

О Ольга Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль Очень удобный формат экскурсии, нет привязки к времени и дате, информации для ознакомления вполне достаточно, по времени занимает больше 2 часов, единственно нужно изменить фотографии некоторых храмов

В Василий Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Хороший маршрут

К Кирилл Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Удобный формат для прогулки

М Мария Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль Экскурсия удобна тем, что можно ходить в своем темпе, никуда не торопясь. Хотелось бы более подробного рассказа по интересным местам. Может быть, стоит сделать кнопку "узнать подробнее" и расширить рассказ, чтобы человек мог сам регулировать, интересны ему подробности или нет.

А Алина Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Хорошая, интересная экскурсия

Е Елена Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Отличная экскурсия, познавательная и интересная. Можно в своем темпе гулять и узнавать о городе.

Н Наталья Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль Прекрасная экскурсия! Большое спасибо! Очень понравилось, что можно самому контролировать экскурсию, ходить со своей скоростью. Кратко и четко. Рекомендую!