Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка с входными билетами в Суздальский кремль
Начало: Суздаль, улица Кремлевская, 29
«Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты»
Расписание: Вт-Вск с 10:00 до 18:00 (билет в музей действует весь день)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2590 ₽ за билет
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
«В стоимость аудиоэкскурсии включен входной билет в Суздальский кремль, а также рекомендации, где можно вкусно и недорого перекусить после прогулки»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2590 ₽ за билет
Аудиоспектакль без гида «Пророчество Авеля» 16+
Исследовать суздальские святыни через живые истории и звуки
Начало: Около кремля
«Это аудиоспектакль без участия гида — вы начинаете в удобное время и идёте в комфортном для себя темпе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за всё до 5 чел.
- ЕЕлена19 октября 2025Все понравилось, 6 часов гуляли и слушали
- ММария4 января 2025Очень удобный комфортный вариант экскурсии. С подростками и детьми самое то. Можно дослушивать и переслушивать когда хочешь и как удобно. В принципе, основную информацию для представления о городе и достопримечательностях она дает.
- AAliya2 сентября 2024Маршрут хороший, но информации по объектам маловато
- ААнна11 мая 2024В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя.
Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
- ООльга22 октября 2023Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более
- ККонстнтин28 июля 2023Аудиоэкскурсия была хорошо создана. Дикторы с отличным голосом, рассказывали не долго и передавали суть. Такой формат позволяет неспешно прогуляться по
- ЕЕгор26 июля 2023Большое спасибо за аудиоэкскурсию! Она не хуже, чем очная экскурсия: можно не раз переслушать дикторов, внимательно и не спеша посмотреть на объекты. Желаем успехов в продвижении проекта, а также вдохновителям и создателям аудиоэкскурсий новых идей и творческих успехов.
- ААлександра25 июля 2023К сожалению аудио экскурсией мне не удалось воспользоваться, не получилось, все таки наверное живая экскурсия лучше, но если сохранилась аудио
- ООльга10 июля 2023Очень удобный формат экскурсии, нет привязки к времени и дате, информации для ознакомления вполне достаточно, по времени занимает больше 2 часов, единственно нужно изменить фотографии некоторых храмов
- ВВасилий10 июля 2023Хороший маршрут
- ККирилл7 апреля 2023Удобный формат для прогулки
- ММария1 марта 2023Экскурсия удобна тем, что можно ходить в своем темпе, никуда не торопясь. Хотелось бы более подробного рассказа по интересным местам. Может быть, стоит сделать кнопку "узнать подробнее" и расширить рассказ, чтобы человек мог сам регулировать, интересны ему подробности или нет.
- ААлина3 ноября 2022Хорошая, интересная экскурсия
- ЕЕлена11 июня 2022Отличная экскурсия, познавательная и интересная. Можно в своем темпе гулять и узнавать о городе.
- ННаталья9 июня 2022Прекрасная экскурсия! Большое спасибо! Очень понравилось, что можно самому контролировать экскурсию, ходить со своей скоростью. Кратко и четко. Рекомендую!
- ЛЛилия3 марта 2022Добрый день, в целом экскурсия понравилась, движешься в своём темпе, но хочется внёс и коррективы для улучшения программы: 1. фотографии
