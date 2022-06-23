Русь Православная

В Суздале начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует

В Суздале начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует.

По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах XIX века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви, в том числе и построенные без единого гвоздя в музее Деревянного Зодчества. Вы посетите Кремль.

А на смотровой площадке у вас захватит дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных, почти всегда.
Русь Православная

Что вас ожидает 🤩

  • Спасо-Евфимиев монастырь + Музей Деревянного зодчества
  • Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах
  • Мастер-класс «Гончарное мастерство»
  • Речная прогулка по Каменке
  • Полёт на параплане над Суздалем

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия по Суздалю;
  • В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует. По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах XIX века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви, в том числе и построенные без единого гвоздя в музее Деревянного Зодчества. Вы посетите Кремль. А на смотровой площадке у вас захватит дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных, почти всегда печальных историй, связанных с Покровским монастырем.
  • Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества;
  • Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. На северной окраине Суздаля, на левом, высоком берегу реки Каменки, расположен огромный Спасо-Евфимиев монастырь. В нем отразилась вся непростая история нашего государства. Он производит невероятно сильное впечатление, как своим могучим обликом, так и богатой музейной экспозицией.
Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. В Музее деревянного зодчества вы попадете в настоящую деревню, побываете в избах различных сословий, рядом размахнулась настоящая мельница и узнаете всё о быте русского народа. Ну и особое торжество — это деревянные церкви построенные без единого гвоздя
Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах
Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Путь дорогу в медовые погреба укажет стрелец. У входа встретит приветливая хозяюшка. За столы дубовые усадит русская красавица, поведает Вам под гусли звончатые легенды древние и угостит медовухой разной, а на закусочку: яблоки печеные, рябина моченая и многое другое.

Мастер-класс «Гончарное мастерство»

Мастер-класс по желанию и за дополнительную плату. Гончарное дело — это настоящее волшебство! Глина в руках человека, из обычного комочка, способна превращаться в удивительные по своей красоте и гармонии изделия. Во время мастер-класса вы узнаете основные приёмы получения формы на гончарном круге, и освоите азы работы с глиной, а так же сможете выкрутить от одного до трёх изделий из красной глины (чашка, салатник, горшочек).

Речная прогулка по Каменке

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Город Суздаль сегодня смело можно назвать городом заповедником, так как именно здесь чувствуется древнерусский дух. У Вас есть уникальная возможность увидеть лучшие виды Суздаля. Убедитесь сами! Приглашаем на экскурсию по реке Каменка. Отправление от причала у Музея деревянного зодчества до панорамы Спасо-Ефимиевского и Покровского монастырей и обратно. Время в пути 45 минут. Лучшие виды с реки на Кремль, Ильинскую церковь, Успенскую церковь, Пятницкую церковь, на Иерусалимскую церковь, Торговые ряды, Крестоникольскую церковь, Церковь Рождества Иоана Предтечи, а так-же пейзажи Кремлевского и Ильинкого лугов.
Навигация с мая по октябрь включительно.

Полет на параплане над Суздалем

Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Непередаваемое ощущение полета и потрясающие панорамы — вот чем запомнится воздушная прогулка на параплане. Как ясный сокол Вы увидите заповедный Суздаль и соседние деревни с нового ракурса и испытаете прилив адреналина!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Четверг, суббота в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на территорию Кремля
  • Транспортное обслуживание на автобусе тур-класса (при выборе этого варианта)
Что не входит
  • Дегустация суздальской медовухи — 350 руб.
  • Речная прогулка по Каменке — 800 руб.
  • Полет на параплане над Суздалем — 4 000 руб.
  • Мастер-класс «Гончарное дело» — 800 руб.
  • Экскурсия с посещением Спасо-Евфимиева монастыря + Музей деревянного зодчества — 950 руб.
  • Обед
Место начала и завершения?
Суздаль
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Суздаля

👥Групповые🚌На автобусе🏛История и архитектура☀️На весь день🔭ОбзорныеСуздальский Кремль🗽Популярные местаТорговая площадьМузей деревянного зодчества🖼Музеи

Похожие туры в Суздале

Суздаль - путешествие во времени
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
Нет отзывов
Суздаль - путешествие во времени
Эта экскурсия - увлекательная прогулка-путешествие по древнему Суздалю, городу с более чем тысячелетней историей. Начнем
Сегодня
Завтра
25 июня
26 июня
5 000 за всё до 5 чел.
Жили-были в Суздале
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Жили-были в Суздале
Хотите узнать о Суздале, о тех, кто здесь жил, а также о местных обычаях, но боитесь, что заскучаете
Завтра
27 июня
29 июня
30 июня
4 300 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.8
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Суздалю
Суздаль - город окутанный историей
от 5 000 за всё до 10 чел.
Суздаль - путешествие в Средние века
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 44 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
1 отзыв
Суздаль - путешествие в Средние века
Хотите переместиться во времени и посетить средневековый русский город
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
от 5 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Суздалю
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии ВСМЗ
ВСМЗ
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия по Суздалю
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от 5 469 за всё до 5 чел.
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
11 отзывов
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Совершите путешествие по сказочному Суздалю. Это единственный город
от 5 700 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
3 часа
Индивидуальная
до 45 чел.
Организатор экскурсии ВСМЗ
ВСМЗ
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Суздалю на транспорте заказчика
Суздаль - город церквей, колоколен и башен, крестов, куполов и колокольных звонов
от 4 688 за всё до 5 чел.
Едем в Суздаль из Москвы
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
Нет отзывов
Едем в Суздаль из Москвы
Автомобильно-пешеходная экскурсия в город Суздаль Владимирской области, посвященная истории, культурным традициям этого
25 июня
26 июня
27 июня
29 июня
10 000 за всё до 4 чел.
Катание на повозке или в санях в Суздале
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Катание на повозке или в санях в Суздале
Катание на повозке в Суздале - одна из лучших забав в древнем городе
10 000 за всё до 4 чел.
Нешкольный Суздаль: тропами русских правителей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
4.3
17 отзывов
Нешкольный Суздаль: тропами русских правителей
Любили ли вы уроки истории
от 4 500 за всё до 5 чел.
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Суздаль
Суздаль
4.8
128 отзывов
Групповая сборная экскурсия по Суздалю. Нестандартный маршрут
Прогулка по Суздалю нестандартным маршрутом
25 июня
2 июля
9 июля
16 июля
900 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.7
23 отзыва
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кидекши
В первой части мы совершим обзорную экскурсию по Суздалю с осмотром главных его достопримечательностей
от 6 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Суздале
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ