Суздаль - сокровищница древнерусского искусства: обзорная экскурсия с гидом
Экскурсия по Суздалю сначала погрузит вас в язычество, затем на волне христианства пронесет над княжескими подворьями, над древними городскими укреплениями, над могучими монастырями с их слободами и наконец, присоединившись к колокольному звону посадских церквей — над купеческим торговым городом.
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:
- Васильевский монастырь
- Торговая площадь
- Пушкарская слобода
- Музей деревянного зодчества
- Река Каменка
- Город со смотровой площадки
- Покровский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Блохинская богадельня
- Ризоположенский монастырь
- Преподобенская колокольня
- Посадские церкви
- Кабацкая гора
- Торговые ряды
- Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Суздаль — это сокровищница древнерусского искусства
Cам город давно стал символом русской древности и национальной самобытности. С какой бы стороны ни подъехать к городу — отовсюду восторженному взору путника открывается простор в пенящихся облаках, пронзенных шпилями колоколен, петли реки, нанизанные на спицы городских улиц, бесчисленные маковки церквей, которые стремятся удивить своей необыкновенной формой.
Только рассмотрев город со всех сторон, вы сможете понять его сюрпризы, его топонимы — Щупачиха, Скучилиха, Нетека и др., тайну происхождения его церквей, монастырей, его стойкости и уживчивости в лихие годины.
Что вас ожидает:
- Во время экскурсии мы совершим объезд города с остановками, в том числе на смотровых площадках, посетим Покровский монастырь, совершим пешеходную прогулку по центру города от Торговой площади до Кремля.
- Вы окунетесь в древнее язычество, узнаете об языческих богах, которым поклонялись суздальцы. Нет, нет — на этих сакральных местах уже монастыри да храмы! Вас ждет погружение в жизнь сокровенную, монастырскую.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида: сопровождение, показ, рассказ, фотографирование на мобильный телефон
- Фото-паузы
- Что не входит
- Транспорт
- Питание
- Услуги профессионального фотографа
- Билеты в музейные комплексы, посещение территорий музейных комплексов: Кидекша, Музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь, Кремль — оплачивается отдельно (300-400 руб. /чел., дети до 14 лет бесплатно)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Суздаль, улица Ленина, д. 63 БЗавершение: Суздаль, улица Кремлевская, д. 20
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
2 окт 2023
Экскурсия очень понравилась!
Елена нам рассказала все и даже больше) на каждый наш вопрос у нее был ответ)
После экскурсии целый час в дороге играли в факты, которые узнали на экскурсии, насчитали около 50 новых для себя. Однозначно рекомендую!
Елена нам рассказала все и даже больше) на каждый наш вопрос у нее был ответ)
После экскурсии целый час в дороге играли в факты, которые узнали на экскурсии, насчитали около 50 новых для себя. Однозначно рекомендую!
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