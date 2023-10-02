Суздаль — это сокровищница древнерусского искусства

Cам город давно стал символом русской древности и национальной самобытности. С какой бы стороны ни подъехать к городу — отовсюду восторженному взору путника открывается простор в пенящихся облаках, пронзенных шпилями колоколен, петли реки, нанизанные на спицы городских улиц, бесчисленные маковки церквей, которые стремятся удивить своей необыкновенной формой.

Только рассмотрев город со всех сторон, вы сможете понять его сюрпризы, его топонимы — Щупачиха, Скучилиха, Нетека и др., тайну происхождения его церквей, монастырей, его стойкости и уживчивости в лихие годины.

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