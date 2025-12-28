Групповая
до 25 чел.
Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
Начало: Г. Суздаль, ул. Кремлевская д 5 у входа в «Мира це...
Расписание: См. расписание
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия «Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
6900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль - город для души. Автомобильная прогулка по самым красивым местам
Начало: Г. Суздаль, ул. Кремлевская, 20
Расписание: Ежедневно
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 декабря 2025Евгений замечательный экскурсовод, начитанный, тактичный, с прекрасным чувством юмора, очень увлекательно рассказывает. Детям 12 и 9 лет было очень интересно. 100 из 10!
- ККарина26 декабря 2025Великолепная экскурсия.
Евгений подобрал оптимальный маршрут зимой, так, чтобы мы успевали и немного погреться и посмотреть все основные места. Хочется сказать
- ННаталья16 декабря 2025Просто супер, очень интересно, познавательно и весело. Большое спасибо Евгению.
- ДДарья24 ноября 2025Экскурсия понравилась! Именно то, что мы хотели: ненапряжно, без занудных исторических справок, интересно и нескучно. У Евгения прекрасное чувство юмора:)
- ККаринэ23 ноября 2025Отличная экскурсия! Большое спасибо Евгению, узнали много интересного и о Суздале и о истории России. Время пролетело незаметно. Сыну 13 лет так же очень понравилось. Смело рекомендую!
- ААнна17 ноября 2025Экскурсия понравилась. Прекрасный экскурсовод.
- AAnna16 ноября 2025Экскурсия супер. Информативно, интересно и не скучно) Два часа пролетели незаметно) Чувствуется, что человеку самому интересно рассказывать про город) Были вчетвером и у всех одинаковое мнение) Еще большой плюс, что Евгений выдаёт наушники и слышно всегда.
- ИИрина5 ноября 2025Однозначно рекомендую Евгения! Экскурсия познавательная, интересная, не затянутая. Несмотря на пасмурную погоду, все прошло отлично.
- ООльга4 ноября 2025Очень классная экскурсия! Евгений - супер! Рассказывает интересно, 2 часа пролетели очень быстро. Даже дети в восторге! Спасибо!
- ЕЕлена3 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Познавательная и лёгкая для восприятия. Евгений классный гид! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо огромное за полученное удовольствие!
