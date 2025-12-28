Мои заказы

Смотровая площадка – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка» в Суздале, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
Пешая
2 часа
218 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
Начало: Г. Суздаль, ул. Кремлевская д 5 у входа в «Мира це...
Расписание: См. расписание
1400 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия «Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках»
Пешая
3 часа
446 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия «Суздаль - тысячелетний город, затерянный в веках»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договоренности с гидом
6900 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль - город для души. Автомобильная прогулка по самым красивым местам
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль - город для души. Автомобильная прогулка по самым красивым местам
Начало: Г. Суздаль, ул. Кремлевская, 20
Расписание: Ежедневно
12 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 декабря 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Евгений замечательный экскурсовод, начитанный, тактичный, с прекрасным чувством юмора, очень увлекательно рассказывает. Детям 12 и 9 лет было очень интересно. 100 из 10!
  • К
    Карина
    26 декабря 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Великолепная экскурсия.
    Евгений подобрал оптимальный маршрут зимой, так, чтобы мы успевали и немного погреться и посмотреть все основные места. Хочется сказать
    читать дальше

    большое спасибо и за подобранные незаурядные факты и за манеру рассказа и за чувство юмора. Видно, что человек душевный, неравнодушный к своему городу и человеколюбивый. Одна из лучших экскурсий, среди которых я была

  • Н
    Наталья
    16 декабря 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Просто супер, очень интересно, познавательно и весело. Большое спасибо Евгению.
  • Д
    Дарья
    24 ноября 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Экскурсия понравилась! Именно то, что мы хотели: ненапряжно, без занудных исторических справок, интересно и нескучно. У Евгения прекрасное чувство юмора:)
  • К
    Каринэ
    23 ноября 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Отличная экскурсия! Большое спасибо Евгению, узнали много интересного и о Суздале и о истории России. Время пролетело незаметно. Сыну 13 лет так же очень понравилось. Смело рекомендую!
  • А
    Анна
    17 ноября 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Экскурсия понравилась. Прекрасный экскурсовод.
  • A
    Anna
    16 ноября 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Экскурсия супер. Информативно, интересно и не скучно) Два часа пролетели незаметно) Чувствуется, что человеку самому интересно рассказывать про город) Были вчетвером и у всех одинаковое мнение) Еще большой плюс, что Евгений выдаёт наушники и слышно всегда.
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Однозначно рекомендую Евгения! Экскурсия познавательная, интересная, не затянутая. Несмотря на пасмурную погоду, все прошло отлично.
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Очень классная экскурсия! Евгений - супер! Рассказывает интересно, 2 часа пролетели очень быстро. Даже дети в восторге! Спасибо!
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю
    Прекрасная экскурсия! Познавательная и лёгкая для восприятия. Евгений классный гид! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо огромное за полученное удовольствие!

