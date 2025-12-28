О Ольга Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю Евгений замечательный экскурсовод, начитанный, тактичный, с прекрасным чувством юмора, очень увлекательно рассказывает. Детям 12 и 9 лет было очень интересно. 100 из 10!

К Карина Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю

Евгений подобрал оптимальный маршрут зимой, так, чтобы мы успевали и немного погреться и посмотреть все основные места. Хочется сказать читать дальше большое спасибо и за подобранные незаурядные факты и за манеру рассказа и за чувство юмора. Видно, что человек душевный, неравнодушный к своему городу и человеколюбивый. Одна из лучших экскурсий, среди которых я была

Н Наталья Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю Просто супер, очень интересно, познавательно и весело. Большое спасибо Евгению.

Д Дарья Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю Экскурсия понравилась! Именно то, что мы хотели: ненапряжно, без занудных исторических справок, интересно и нескучно. У Евгения прекрасное чувство юмора:)

К Каринэ Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю Отличная экскурсия! Большое спасибо Евгению, узнали много интересного и о Суздале и о истории России. Время пролетело незаметно. Сыну 13 лет так же очень понравилось. Смело рекомендую!

А Анна Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю Экскурсия понравилась. Прекрасный экскурсовод.

A Anna Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю Экскурсия супер. Информативно, интересно и не скучно) Два часа пролетели незаметно) Чувствуется, что человеку самому интересно рассказывать про город) Были вчетвером и у всех одинаковое мнение) Еще большой плюс, что Евгений выдаёт наушники и слышно всегда.

И Ирина Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю Однозначно рекомендую Евгения! Экскурсия познавательная, интересная, не затянутая. Несмотря на пасмурную погоду, все прошло отлично.

О Ольга Неспешная групповая прогулка по зимнему Суздалю Очень классная экскурсия! Евгений - супер! Рассказывает интересно, 2 часа пролетели очень быстро. Даже дети в восторге! Спасибо!