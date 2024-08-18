Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кремля Сбор группы в четверг 8.15 Сбор около входа в гостиницу Амакс "Золото кольцо" 8.30 Сбор около Драматического Театра г. Владимир. Сбор группы в субботу и воскресенье 10.45 Сбор около Драматического Театра г. Владимир. Вас очарует этот сказочный город - Суздаль. Вы узнаете тайны его монастырей, улиц и дворов, услышите его удивительные истории, проникнитесь духом прошлых столетий, ведь только там по маленьким мощеным улочкам ходят горожане в одеждах XIX века, торговцы предлагают свои товары, а извозчики зазывают клиентов, вывески в лавках того же периода. Вы посетите знаменитый Суздальский Кремль, здание, где располагался самый старый трактир города, побываете на местах съемок известных фильмов, полюбуетесь живописными видами города со смотровых площадок. Услуги за дополнительную плату: Обед* Время для прогулки или услуги согласно приобретенным пакетам: Спасо-Евфимиев монастырь* На северной окраине Суздаля, на левом, высоком берегу реки Каменки, расположен огромный Спасо-Евфимиев монастырь. В нем отразилась вся непростая история нашего государства. Он производит невероятно сильное впечатление, как своим могучим обликом, так и богатой музейной экспозицией. (чт,сб) Музей деревянного зодчества* Музей деревянного зодчества – это не просто выставка, а настоящее путешествие в прошлое, где каждый экспонат рассказывает свою историю. Здесь можно не только увидеть образцы деревенской архитектуры, но и познакомиться с бытом русских крестьян различных социальных слоев, воочию увидеть как они жили, оценить красоту и функциональность их домов и предметов быта. (сб,вс) Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах* Путь дорогу в медовые погреба укажет стрелец. У входа встретит приветливая хозяюшка. За столы дубовые усадит русская красавица, поведает Вам под гусли звончатые легенды древние и угостит медовухой разной, а на закусочку: яблоки печеные, рябина моченая и многое другое.