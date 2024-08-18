"Русь Православная" В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует.
По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах XIX
По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах XIX
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Суздалю с посещением Кремля Сбор группы в четверг 8.15 Сбор около входа в гостиницу Амакс "Золото кольцо" 8.30 Сбор около Драматического Театра г. Владимир. Сбор группы в субботу и воскресенье 10.45 Сбор около Драматического Театра г. Владимир. Вас очарует этот сказочный город - Суздаль. Вы узнаете тайны его монастырей, улиц и дворов, услышите его удивительные истории, проникнитесь духом прошлых столетий, ведь только там по маленьким мощеным улочкам ходят горожане в одеждах XIX века, торговцы предлагают свои товары, а извозчики зазывают клиентов, вывески в лавках того же периода. Вы посетите знаменитый Суздальский Кремль, здание, где располагался самый старый трактир города, побываете на местах съемок известных фильмов, полюбуетесь живописными видами города со смотровых площадок. Услуги за дополнительную плату: Обед* Время для прогулки или услуги согласно приобретенным пакетам: Спасо-Евфимиев монастырь* На северной окраине Суздаля, на левом, высоком берегу реки Каменки, расположен огромный Спасо-Евфимиев монастырь. В нем отразилась вся непростая история нашего государства. Он производит невероятно сильное впечатление, как своим могучим обликом, так и богатой музейной экспозицией. (чт,сб) Музей деревянного зодчества* Музей деревянного зодчества – это не просто выставка, а настоящее путешествие в прошлое, где каждый экспонат рассказывает свою историю. Здесь можно не только увидеть образцы деревенской архитектуры, но и познакомиться с бытом русских крестьян различных социальных слоев, воочию увидеть как они жили, оценить красоту и функциональность их домов и предметов быта. (сб,вс) Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах* Путь дорогу в медовые погреба укажет стрелец. У входа встретит приветливая хозяюшка. За столы дубовые усадит русская красавица, поведает Вам под гусли звончатые легенды древние и угостит медовухой разной, а на закусочку: яблоки печеные, рябина моченая и многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский Кремль
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Музей деревянного зодчества
- Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Обед
- Дегустация наливок у Бабы Яги
- Посещение территории Суздальского Кремля
- Посещение музея деревянного зодчества
- Посещение музея «Старый Владимир»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Владимир, Драматический театр
Завершение: Г. Владимир, Соборная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Суздаля
ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеМузеиЛетниеСвятые местаВыездныеНа выходныеГастрономическиеНа весь деньПопулярные местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыУлицы и переулкиВыставкиПопулярные экскурсииЭкскурсии для пенсионеровФототуры и фотосессии с экскурсиейОднодневныеЭкскурсии на август
Похожие экскурсии из Суздаля
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 15:30
10 авг в 15:30
5 600₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль: тропой веков
История, легенды и мистика Суздаля ждут вас! Погрузитесь в прошлое города, узнайте его тайны и особенности, посетите ключевые памятники и знаменитые места
Начало: В районе Свято-Александровского монастыря
8 авг в 15:30
11 авг в 09:00
9 350₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия «Были старого Суздаля»: путешествие в историю
Познайте дух старины в Суздале: от Торговой площади до Спасо-Евфимиева монастыря. Уникальный маршрут для истинных ценителей истории
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.