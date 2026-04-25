Рядом со Светлогорском скрываются места с богатой историей, красивой природой и самобытной атмосферой.
Приглашаем вас исследовать их вместе! Вы посетите средневековые кирхи, увидите семь арок старинного моста и современный храм, а также сплавитесь на уникальном кораблике по реке Лава. Экскурсия завершится в семейном кафе Тюниных, где подают блюда местной кухни.
Описание экскурсии
- Посёлок Ушаково. Вы увидите орденскую кирху, построенную в 1344 году.
- Семимостье — знаменитый железнодорожный мост 1880 года. Его проектировал инженер Шарфенберг.
- Город Знаменск. Мы рассмотрим православный храм с голубыми куполами и руины немецкой церкви.
- Кафе Тюниных. Популярное место на карте региона! По желанию вы попробуете блюда из фермерских продуктов.
- Экскурсия на «Лаваходе». Вас ждёт часовая водная прогулка по реке Лава — с водопадом и живописными пейзажами.
А ещё вы:
- Узнаете, как мастера Тевтонского ордена возводили крепости, способные выдерживать и время, и стихии.
- Разберётесь, какие инженерные находки скрывает мост 1880 года.
- Поймёте, что означают небесные купола в современной православной архитектуре.
- Услышите, как работает принцип «от поля до стола» в фермерской гастрономии региона и что делает местную кухню особенной.
- Выясните, почему река Лава образует водопад и почему здесь идеальные условия для любителей фото и эко-туризма.
- И, наконец, откроете для себя старинные легенды о духах и героях, навеки связанных с берегами этой реки.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе.
- Отдельно оплачивается: прогулка на «Лаваходе» — 700 ₽ за чел. + входной билет в кирху — 100 ₽ за чел.
- «Лаваход» — это речной трамвайчик, на борту есть спасательные жилеты, а само судно имеет все необходимые лицензии.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала в Светлогорске 2
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 1067 туристов
Наша дружная команда профессионально подходит к организации экскурсий. При этом мы внимательно изучаем пожелания каждого! Организация экскурсий с 1989 года — это опыт и понимание клиента с полуслова. В нашей команде квалифицированные экскурсоводы — местные и коренные жители. Приятные эмоции для каждого путешественника — наш девиз!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Стоит пройтись по Лаве и пообедать в чудесной душевной семейной кафешке👍
Отличная экскурсия с прекрасным гидом Ольгой. Всё продумано до мелочей для удобства экскурсантов. В отличие от многих других организаторов Вячеслав распределяет места в автобусе заранее, что создаёт хорошее настроение в
Экскурсия больше развлекательная, но Ольга (наш гид) рассказывала очень интересные вещи и факты. Слушать ее - безумно интересно: чувство юмора, умение привлекать и удерживать внимание, человек на своем месте. К
Замечательная экскурсия, очень понравилась! На лаваходе подплывали к водопаду, по ходу показывали и рассказывали об интересных местах. Гид - очень приятная, интересно подающая информацию женщина. Всем рекомендую!
Экскурсия огонь. Начиная от микроавтобуса, прекрасного гида и веселого с юмором водителя и заканчивая прекрасными видами, прогулкой на лаванходе и великолепной кухней в семейном кафе Тюниных. Много времени заняла дорога, но пока ехали туда была интересеая подача информации, а обратно возможность передохнут и осмыслить увиденное. Благодарю.
Ольга - прекрасный экскурсовод! Спасибо большое!
Очень интересная поездка с необычной программой. Гид Ирина Владимировна - отличный рассказчик и заботливый сопровождающий. Водитель Павел Павлович - супер профессионал. Сколько людей, любящих свой край и гостей, мы встретили, и к какой красоте и древности прикоснулись! И аистов видели на кирхе, целую семью! Спасибо.
Достаточно большое время экскурсии заняла дорога, поэтому осмотр достопримечательностей был бегом. Информации было достаточно, но вот места посещения вызвали сомнение. И водопад вовсе не водопад, а просто старая невысокая плотина. И посещение ресторана без особой альтернативы - рекламная коллаборация с гидом. В общем, достаточно противоречивые впечатления.
