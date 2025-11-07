Мои заказы

Парк «Муза» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Парк «Муза»» в Светлогорске, цены от 2000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Пешая
2.5 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Прогулка по живописному городу на берегу моря с изящными домами, тихими улицами и богатой историей
Начало: Светлогорск-2
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 5990 ₽ за всё до 7 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Пешая
2 часа
139 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
13 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
-
10%
204 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Прекрасная экскурсия для знакомство с городом. Мы были с детьми 9 и 7 лет. Получили приятные впечатления
  • А
    Александр
    4 ноября 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    1 ноября были с компанией на экскурсии в Светлогорске с гидом Екатериной. Прошлись по основным достопримечательностям и знаковым местам города. Всем очень понравилось. Екатерина душевный человек, чуткий к составу группы.
  • Т
    Тимур
    30 октября 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    В Светлогорске побывали в сентябре. С этим прекрасным городом-курортом нас познакомила гид Екатерина- мастер своего дела.
    Екатерина глубоко знает историю Светлогорска
    читать дальше

    и смогла в увлекательной и доступной форме донести до нас множество интереснейших фактов из жизни города,который она любит бесконечно.
    Очень нежно и с пониманием отнеслась к нашей малышке,которая в силу возраста не была настроена на получение информации.
    Своим доброжелательным отношением Екатерина создала условия для теплого и открытого общения,за что ей огромное спасибо!

  • А
    Ангелина
    30 октября 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Экскурсия с гидом Екатериной была просто замечательной! Особенно запомнилась её внимательность и искреннее желание показать нам всё самое интересное. Отличное
    читать дальше

    знание истории и интересных фактов о деревьях. Екатерина даже собрала нам местные шишки, чтобы мы могли внимательно рассмотреть их вблизи — такой подход действительно показывает её заботу и любовь к своему делу. Очень большая молодец!

    В программе мы увидели великолепное Балтийское море с его волнами и резвящимися чайками — настоящий морской колорит, который настроил на расслабленный лад. Реконструкция нам не помешала.

    Очень впечатлила Водонапорная башня Раушена — уникальный исторический объект, гармонично вписанный в ландшафт города.

    У вокзала мы любовались скульптурой «Царевна-лягушка» — очаровательной и символичной, она стала настоящей фотозоной. Загадали желание и отправили ей воздушный поцелуй в ее наполированные, уже золотые, губы.

    Прогулка по территории Курхауса Раушена позволила полюбоваться верандой и красотой осенних красок, которыми буквально переливались деревья вокруг. Это место действительно сохраняет атмосферу курортного отдыха начала XX века.

    Не менее уютной оказалась капелла «Мария, звезда моря» — тихое и вдохновляющее место, идеально подходящее для спокойного созерцания.

    Современный облик города отражается в театре эстрады «Янтарь-холл», где царит атмосфера творчества и живой культуры.

    В завершение осматривали восхитительные немецкие виллы, которые хранят дух прошлого и прекрасно дополняют пейзаж города.

    Особенно трогательным было знакомство с двумя ёжиками — Ежео и Ежеттой — местными символами любви, которые добавили экскурсии уюта.

    Благодаря Екатерине эта экскурсия стала не только познавательной, но и очень душевной. Спасибо большое за такой опыт!

  • Ю
    Юлия
    18 октября 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Большое спасибо за экскурсию! Это было размеренно, интересно и вообще чудесно! Гид Екатерина очень внимательна, много знает о городе и с удовольствие поделилась этим с нами! Очень здорово!
  • О
    Ольга
    10 октября 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Экскурсия оставила хорошее впечатление! Приятный, эрудированный гид, учла все наши пожелания, подсказала вкусные места и дала рекомендации по нужным нам покупкам.
    Экскурсия оставила хорошее впечатление! Приятный, эрудированный гид, учла все наши пожелания, подсказала вкусные места и дала рекомендации по нужным нам покупкам.
  • Н
    Наталия
    9 октября 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Замечательная пешая экскурсия по Светлогорску, практически не почувствовали, что 3 часа ходили пешком, поскольку было очень интересно и содержательно. Очень
    читать дальше

    много новой, интересной информации о курорте, новые факты, насыщенный маршрут.
    Идеальная экскурсия для тех, кто приехал в Светлогорск впервые. Но даже для меня, кто уже несколько раз был в Светлогорске и был на других экскурсиях, было крайне познавательно.

    От нашей большой семьи огромная благодарность Елизавете за эту экскурсию!

    Замечательная пешая экскурсия по Светлогорску, практически не почувствовали, что 3 часа ходили пешком, поскольку было очень
  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    5 октября 2025 года мы побывали на экскурсии по Светлогорску и остались в полном восторге! Хочу выразить особую благодарность нашему
    читать дальше

    гиду Екатерине. Она сделала нашу экскурсию чудесной и очень интересной. Екатерина обладает глубокими знаниями о местной истории и культуре, что сделало нашу прогулку не только познавательной, но и увлекательной.

    Я рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Светлогорске, обязательно записаться на экскурсию с Екатериной!

  • А
    Анна
    27 августа 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Екатерина -гид с душой… По поведению, объему и преподнесению информации видно,что она влюблена в город и свою работу)Очень комфортно было путешествовать с ней. Она очень мобильна и подстраивается под темп,ритм и интересы своих слушателей,оперативно корректируя маршрут,при необходимости.
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Приятно познакомится с городом в компании влюбленного, неравнодушного к судьбе своего города экскурсовода, такого как Екатерина. Она задала неторопливый темп пребывания на этом курорте с внимательным отношением к мелочам.
    Приятно познакомится с городом в компании влюбленного, неравнодушного к судьбе своего города экскурсовода, такого как Екатерина
  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Были на замечательной экскурсии по Светлогорску вместе с Нозой!!!
    Остались очень довольны!!!
    Интересно, познавательно и самое главное комфортно. Ноза очень приветлива, с
    читать дальше

    ней легко общаться. Мы получили ответы на все вопросы, интересующие нас! Однозначно рекомендую всем, кто хочет ближе познакомиться с этим великолепным городом!!!

  • М
    Михаил
    14 августа 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Ходили по Светлогорску с Вероникой, отлично. Три часа пролетели, даже ребёнку понравилось. Маршрут по городу проходил в малолюдных местах, где можно было спокойно слушать экскурсовода и фотографировать достопримечательности Светлогорска. Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    8 августа 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Вчера посетили экскурсию по Светлогорску с Елизаветой «От рыбацкой деревни до королевского курорта». Прогулка получилась очень познавательной, интересной и главное
    читать дальше

    без суеты и спешки. Обошли практически весь город, поговорили и об истории, и об архитектуре и просто о прошлой и настоящей жизни в этом прекрасном городе. Елизавета очень интеллектуальный, тонкий, добрый человек, с глубокими знаниями, нам очень повезло!

  • О
    Ольга
    30 июля 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Эту экскурсию для нас провела Екатерина. Мы с удовольствием прогулялись по Светлогорску - узнали много интересного о людях, об истории,
    читать дальше

    о знаковых и красивых местах. Екатерина очень увлеченный, глубоко знающий и любящий свой город человек. Ответила на все наши вопросы, дала рекомендации.
    Искренне рекомендуем такое знакомство с городом!

    Эту экскурсию для нас провела Екатерина. Мы с удовольствием прогулялись по Светлогорску - узнали много интересного
  • Ж
    Жанна
    25 июля 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Огромная благодарность гиду Елизавете за нашу великолепную прогулку по Светлогорску. Интересный маршрут, содержательное сопровождение на протяжении всей экскурсии. Увлекательное и познавательное путешествие удалось. В следующий раз обязательно обратимся к ней.
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Большое спасибо гиду Наталье за отличную прогулку по самым красивым улучкам Светлогорска, насыщенную интересными фактами его истории и хорошим настроением), очень милый и позитивный человек, любящий свое дело, которого очень приятно слушать, всем рекомендуем!
  • А
    Андрей
    18 июля 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Хотим выразить благодарность Екатерине за отличную индивидуальную экскурсию! С самого начала было видно, что она не просто профессионал своего дела,
    читать дальше

    но и человек, искренне увлечённый темой.

    Экскурсия прошла в лёгкой, непринуждённой атмосфере, но при этом была очень информативной. Екатерина умеет подавать материал интересно и доступно, отвечает на любые вопросы и подстраивается под интересы гостей.

    Время пролетело незаметно, и мы ушли с массой ярких впечатлений и желанием вернуться снова!

    Спасибо за прекрасный день!

  • Г
    Гелена
    18 июля 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Добрый день! Вчера состоялась 3-х часовая экскурсия в Светлогорске. Как же нам повезло с гидом! Елизавета, огромное Вам спасибо за
    читать дальше

    проведенное время! Было очень интересно и нам, взрослым, и нашим детям-подросткам! Очень интересное изложение материала, грамотно проложенный пешеходный маршрут, личное обаяние нашего замечательного гида сделали наш день! Выражаем огромную благодарность Елизавете от всей нашей группы!!!

  • А
    Анна
    9 июля 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Отличная пешая экскурсия. У нас гидом была Екатерина, отдельная ей благодарность за прогулку!
    Очень рада, что взяли эту экскурсию. Светлогорск - волшебный лес.
  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
    Экскурсовод была Наталья. Экскурсия потрясающая, и взрослые и дети влюбились в Светлогорск) Наталья очень милая, душевная, с ней было очень комфортно.

