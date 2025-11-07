читать дальше

знание истории и интересных фактов о деревьях. Екатерина даже собрала нам местные шишки, чтобы мы могли внимательно рассмотреть их вблизи — такой подход действительно показывает её заботу и любовь к своему делу. Очень большая молодец!



В программе мы увидели великолепное Балтийское море с его волнами и резвящимися чайками — настоящий морской колорит, который настроил на расслабленный лад. Реконструкция нам не помешала.



Очень впечатлила Водонапорная башня Раушена — уникальный исторический объект, гармонично вписанный в ландшафт города.



У вокзала мы любовались скульптурой «Царевна-лягушка» — очаровательной и символичной, она стала настоящей фотозоной. Загадали желание и отправили ей воздушный поцелуй в ее наполированные, уже золотые, губы.



Прогулка по территории Курхауса Раушена позволила полюбоваться верандой и красотой осенних красок, которыми буквально переливались деревья вокруг. Это место действительно сохраняет атмосферу курортного отдыха начала XX века.



Не менее уютной оказалась капелла «Мария, звезда моря» — тихое и вдохновляющее место, идеально подходящее для спокойного созерцания.



Современный облик города отражается в театре эстрады «Янтарь-холл», где царит атмосфера творчества и живой культуры.



В завершение осматривали восхитительные немецкие виллы, которые хранят дух прошлого и прекрасно дополняют пейзаж города.



Особенно трогательным было знакомство с двумя ёжиками — Ежео и Ежеттой — местными символами любви, которые добавили экскурсии уюта.



Благодаря Екатерине эта экскурсия стала не только познавательной, но и очень душевной. Спасибо большое за такой опыт!