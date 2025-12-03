Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
13 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСветлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6030 ₽
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон3 декабря 2025Всё прошло чудесно! В очередной раз огромное спасибо Анне! Экскурсия ориентирована на более серьезное изучение города, к тому же пешком,
- ЮЮлия26 ноября 2025Светлогорск - один из моих любимых городов! А в этот раз с городом знакомила маму и сестру)
Спасибо Анне, теперь это
- ООльга27 сентября 2025Великолепная экскурсия с замечательной Анной 👏
3 часа пролетели незаметно, было интересно и взрослым, и подростку!
Экскурсия больше похожа на дружескую прогулку по прекрасному тихому городу Светлогорску🏠🏡🏘️🌞
- ННаталья23 сентября 2025Прекрасная экскурсия от замечательного гида Анны по чудесному городу Светлогорску. Тут все совпало, было очень интересно, Анна прекрасный рассказчик, продуманный
- ООльга10 июля 2025На втрой день после приезда в Светлогорск пошли на пешую прогулку-экскурсию с Анной! Все очень понравилось! Анна интересно рассказала и
- ККочнева7 июля 2025Были уже в Светлогорске и на экскурсии в том числе. НО Анна по новому открыла и показала город. Забавно, но
- ВВера17 июня 2025Очень понравилась экскурсия с Анной. Анна не просто профессиональный гид, а душевный собеседник. Экскурсия с ней пролетает в одно мгновение, нет усталости совершенно, не смотря на большой объем информации и практически 3-х часовой пеший маршрут.
- ЕЕлена30 мая 2025Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Анна очень позитивная, мы были с нашим питомцем и всем было комфортно 😊
- ЮЮлия19 мая 2025Выражаем огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Без малого три часа (при заявленых 2,5 часа) пролетели на одном дыхании! Анна любит и знает Светлогорск, от этого ее рассказ о нем был очень интересным и познавательным. Спасибо большое!
- ТТатьяна6 мая 2025Отличная и познавательная прогулка с Анной. Узнали много интересного, выполнили задания Анны)) Спасибо!
- ЕЕлена7 января 2025Нам очень понравилась экскурсия. Много интересного: неожиданные локации, местные изюминки, исторические личности, современные проекты - в этой жускурсии все есть. Постепенно раскрывается превращение старинного местечка в Светлогорск нашего времени. Анна - экскурсовод, который делится самым любимым! Очень приятно её слушать))))
- ЕЕкатерина4 января 2025Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻
- ИИнна15 декабря 2024Очень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разные интересные места, посмотрели на
- ЕЕлена20 сентября 2024Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о
- ИИрина9 сентября 2024Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!
- ЕЕлена8 сентября 2024Время экскурсии пролетело быстро и интересно, была с детьми, понравилось очень, Анна профессионал, материал подавался легко, детей интерактивно задействовала, благодарю.
- ММарина5 сентября 2024Очень живая, информативная и эмоционально заряжающая экскурсия по городу- курорту, дающая полное представление о его истории и интересных местах для посещения самостоятельно. Три часа пешеходной экскурсии пробежали незаметно. Рекомендую! Не пожелеете
- ИИрина26 июля 2024Прекрасная экскурсия! Отлично составленный маршрут, позволивший узнать историю города и увидеть все самое интересное и красивое. Большое спасибо Анне за рекомендации по дальнейшему изучению города.
- ЕЕлена10 июля 2024Экскурсия прошла за секунду! Анна очень интересно и увлекательно рассказывает! Была с подругой, нам очень все понравилось, однозначно рекомендуем.
Лучше идти
- ТТатьяна27 июня 2024Экскурсия с Анной великолепна! Не заметили как пробежало время. Каждая минута -это новое удивление и восторг! Какой прекрасный город Светлогорск!
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Лифт «Панорама VV»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в декабре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Лифт «Панорама VV»" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 7500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 368 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2025 год по теме «Лифт «Панорама VV»», 368 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль