Лифт «Панорама VV» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Лифт «Панорама VV»» в Светлогорске, цены от 2000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Светлогорску - с вниманием к деталям
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска, гуляя по его улицам и паркам. Откройте для себя город с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: На набережной озера Тихое
17 дек в 14:00
18 дек в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Пешая
2 часа
139 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
13 дек в 12:00
2000 ₽ за человека
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
2 часа
-
10%
204 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6030 ₽6700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    3 декабря 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Всё прошло чудесно! В очередной раз огромное спасибо Анне! Экскурсия ориентирована на более серьезное изучение города, к тому же пешком,
    читать дальше

    но Анна смогла подобрать «ключик» и к нашим детям (9 и 12 лет). Ходили и слушали, как завороженные! Это была уже третья экскурсия с Анной, и было очень приятно получить от неё неожиданный подарок-сюрприз в конце прогулки, дети были в восторге! Спасибо!

    Всё прошло чудесно! В очередной раз огромное спасибо Анне! Экскурсия ориентирована на более серьезное изучение города, к тому же пешком,
  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Светлогорск - один из моих любимых городов! А в этот раз с городом знакомила маму и сестру)
    Спасибо Анне, теперь это
    читать дальше

    и для них один из любимых городов)
    За столь короткое время Анна рассказала всю историю этого небольшого, но такого уютного городка! И, я вас уверяю, благодаря расскажу Анны вы все запомните быстро и уже навсегда!
    Присоединяйтесь:)

  • О
    Ольга
    27 сентября 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Великолепная экскурсия с замечательной Анной 👏
    3 часа пролетели незаметно, было интересно и взрослым, и подростку!
    Экскурсия больше похожа на дружескую прогулку по прекрасному тихому городу Светлогорску🏠🏡🏘️🌞
    Великолепная экскурсия с замечательной Анной 👏
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Прекрасная экскурсия от замечательного гида Анны по чудесному городу Светлогорску. Тут все совпало, было очень интересно, Анна прекрасный рассказчик, продуманный
    читать дальше

    маршрут от места где зарождался курорт до моря, прогулка проходит по улицам где нет толп, за то много прекрасных вилл и интересных арт-объектов. При желании можно в середине экскурсии зайти в атмосферное кафе на чашечку кофе или какао, в этом же кафе можно отправить открытку друзьям. Мы остались довольны прогулкой. Большое спасибо.

  • О
    Ольга
    10 июля 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    На втрой день после приезда в Светлогорск пошли на пешую прогулку-экскурсию с Анной! Все очень понравилось! Анна интересно рассказала и
    читать дальше

    про историю города, и про каждый его уютный уголок. Мы вместе посмотрели виллы, побывали в переулке Гофмана, увидели и узнали историю одного из символов города-водонапорной башни, а также посмотрели и многие другие примечательные места! Анна провела экскурсию увлекательно, в спокойном и уверенном темпе. С нами было 2 подростка, и даже они слушали внимательно! После этой экскурсии у нас сложилось полное представление о городе и обо всех основных основных достопримечательностях!

    На втрой день после приезда в Светлогорск пошли на пешую прогулку-экскурсию с Анной! Все очень понравилось!
  • К
    Кочнева
    7 июля 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Были уже в Светлогорске и на экскурсии в том числе. НО Анна по новому открыла и показала город. Забавно, но
    читать дальше

    экскурсия и ее темп, ритм и наполнение, содержание понравились всем трем возрастам родственников- участников: и 12 лет сыну и 44 нам с мужем и 65 лет моей маме.
    Очень много новых интересных фактов, особенно про Гофмана, создание и преображение, историю вилл, советы на будущее даже по ресторанчикам, интересные факты по истории города.
    Анна очень позитивный, интересный и приятный собеседник.
    Не зря ждала открытия записи на её экскурсии с января месяца.
    Большое спасибо за классный насыщенный день!

  • В
    Вера
    17 июня 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Очень понравилась экскурсия с Анной. Анна не просто профессиональный гид, а душевный собеседник. Экскурсия с ней пролетает в одно мгновение, нет усталости совершенно, не смотря на большой объем информации и практически 3-х часовой пеший маршрут.
  • Е
    Елена
    30 мая 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Анна очень позитивная, мы были с нашим питомцем и всем было комфортно 😊
    Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Анна очень позитивная, мы были с нашим питомцем и всем было комфортно 😊
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Выражаем огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Без малого три часа (при заявленых 2,5 часа) пролетели на одном дыхании! Анна любит и знает Светлогорск, от этого ее рассказ о нем был очень интересным и познавательным. Спасибо большое!
    Выражаем огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Без малого три часа (при заявленых 2,5 часа) пролетели
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Отличная и познавательная прогулка с Анной. Узнали много интересного, выполнили задания Анны)) Спасибо!
  • Е
    Елена
    7 января 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Нам очень понравилась экскурсия. Много интересного: неожиданные локации, местные изюминки, исторические личности, современные проекты - в этой жускурсии все есть. Постепенно раскрывается превращение старинного местечка в Светлогорск нашего времени. Анна - экскурсовод, который делится самым любимым! Очень приятно её слушать))))
  • Е
    Екатерина
    4 января 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻
    Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻
  • И
    Инна
    15 декабря 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Очень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разные интересные места, посмотрели на
    читать дальше

    Раушен как-то изнутри, не совсем как туристы.
    У мужа в день экскурсии был день рождения и Анна, узнав об этом, приготовила ему душевный подарок. Очень приятно и вкусно, спасибо огромное 😍

    Очень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разные
  • Е
    Елена
    20 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о
    читать дальше

    Светлогорске, прониклись его духом, благодаря Анне. Мы все слушали гида с упоением. Анна учла все наши пожелания по маршруту. В конце не хотели расставаться. Спасибо, однозначно рекомендую!

    Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации
  • И
    Ирина
    9 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!
  • Е
    Елена
    8 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Время экскурсии пролетело быстро и интересно, была с детьми, понравилось очень, Анна профессионал, материал подавался легко, детей интерактивно задействовала, благодарю.
  • М
    Марина
    5 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Очень живая, информативная и эмоционально заряжающая экскурсия по городу- курорту, дающая полное представление о его истории и интересных местах для посещения самостоятельно. Три часа пешеходной экскурсии пробежали незаметно. Рекомендую! Не пожелеете
  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Прекрасная экскурсия! Отлично составленный маршрут, позволивший узнать историю города и увидеть все самое интересное и красивое. Большое спасибо Анне за рекомендации по дальнейшему изучению города.
    Прекрасная экскурсия! Отлично составленный маршрут, позволивший узнать историю города и увидеть все самое интересное и красивое
  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Экскурсия прошла за секунду! Анна очень интересно и увлекательно рассказывает! Была с подругой, нам очень все понравилось, однозначно рекомендуем.
    Лучше идти
    читать дальше

    с утра, чтобы успеть узнать о городе со знающим человеком, а после самому прогулять по нему, сходить на пляж

    Спасибо большое за впечатления!

    Экскурсия прошла за секунду! Анна очень интересно и увлекательно рассказывает! Была с подругой, нам очень все понравилось, однозначно рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Экскурсия с Анной великолепна! Не заметили как пробежало время. Каждая минута -это новое удивление и восторг! Какой прекрасный город Светлогорск!
    читать дальше

    Как много потрясающих уголков этого приморского курортного городка со спокойным и мягким течением жизни. Очень рекомендую побродить с Аней по его уютным улицам!

