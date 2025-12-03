А Антон Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря читать дальше но Анна смогла подобрать «ключик» и к нашим детям (9 и 12 лет). Ходили и слушали, как завороженные! Это была уже третья экскурсия с Анной, и было очень приятно получить от неё неожиданный подарок-сюрприз в конце прогулки, дети были в восторге! Спасибо! Всё прошло чудесно! В очередной раз огромное спасибо Анне! Экскурсия ориентирована на более серьезное изучение города, к тому же пешком,

Ю Юлия

Спасибо Анне, теперь это и для них один из любимых городов)

За столь короткое время Анна рассказала всю историю этого небольшого, но такого уютного городка! И, я вас уверяю, благодаря расскажу Анны вы все запомните быстро и уже навсегда!

Присоединяйтесь:) Светлогорск - один из моих любимых городов! А в этот раз с городом знакомила маму и сестру)Спасибо Анне, теперь это

О Ольга
Великолепная экскурсия с замечательной Анной 👏

3 часа пролетели незаметно, было интересно и взрослым, и подростку!

Экскурсия больше похожа на дружескую прогулку по прекрасному тихому городу Светлогорску🏠🏡🏘️🌞

Н Наталья
маршрут от места где зарождался курорт до моря, прогулка проходит по улицам где нет толп, за то много прекрасных вилл и интересных арт-объектов. При желании можно в середине экскурсии зайти в атмосферное кафе на чашечку кофе или какао, в этом же кафе можно отправить открытку друзьям. Мы остались довольны прогулкой. Большое спасибо. Прекрасная экскурсия от замечательного гида Анны по чудесному городу Светлогорску. Тут все совпало, было очень интересно, Анна прекрасный рассказчик, продуманный

О Ольга
про историю города, и про каждый его уютный уголок. Мы вместе посмотрели виллы, побывали в переулке Гофмана, увидели и узнали историю одного из символов города-водонапорной башни, а также посмотрели и многие другие примечательные места! Анна провела экскурсию увлекательно, в спокойном и уверенном темпе. С нами было 2 подростка, и даже они слушали внимательно! После этой экскурсии у нас сложилось полное представление о городе и обо всех основных основных достопримечательностях! На втрой день после приезда в Светлогорск пошли на пешую прогулку-экскурсию с Анной! Все очень понравилось! Анна интересно рассказала и

К Кочнева
экскурсия и ее темп, ритм и наполнение, содержание понравились всем трем возрастам родственников- участников: и 12 лет сыну и 44 нам с мужем и 65 лет моей маме.

Очень много новых интересных фактов, особенно про Гофмана, создание и преображение, историю вилл, советы на будущее даже по ресторанчикам, интересные факты по истории города.

Анна очень позитивный, интересный и приятный собеседник.

Не зря ждала открытия записи на её экскурсии с января месяца.

Были уже в Светлогорске и на экскурсии в том числе. НО Анна по новому открыла и показала город. Забавно, но

В Вера
Очень понравилась экскурсия с Анной. Анна не просто профессиональный гид, а душевный собеседник. Экскурсия с ней пролетает в одно мгновение, нет усталости совершенно, не смотря на большой объем информации и практически 3-х часовой пеший маршрут.

Е Елена
Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Анна очень позитивная, мы были с нашим питомцем и всем было комфортно 😊

Ю Юлия
Выражаем огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию! Без малого три часа (при заявленых 2,5 часа) пролетели на одном дыхании! Анна любит и знает Светлогорск, от этого ее рассказ о нем был очень интересным и познавательным. Спасибо большое!

Т Татьяна
Отличная и познавательная прогулка с Анной. Узнали много интересного, выполнили задания Анны)) Спасибо!

Е Елена
Нам очень понравилась экскурсия. Много интересного: неожиданные локации, местные изюминки, исторические личности, современные проекты - в этой жускурсии все есть. Постепенно раскрывается превращение старинного местечка в Светлогорск нашего времени. Анна - экскурсовод, который делится самым любимым! Очень приятно её слушать))))

Е Екатерина
Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻

И Инна
Раушен как-то изнутри, не совсем как туристы.

У мужа в день экскурсии был день рождения и Анна, узнав об этом, приготовила ему душевный подарок. Очень приятно и вкусно, спасибо огромное 😍 Очень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разные интересные места, посмотрели на

Е Елена
Светлогорске, прониклись его духом, благодаря Анне. Мы все слушали гида с упоением. Анна учла все наши пожелания по маршруту. В конце не хотели расставаться. Спасибо, однозначно рекомендую! Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о

И Ирина
Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!

Е Елена
Время экскурсии пролетело быстро и интересно, была с детьми, понравилось очень, Анна профессионал, материал подавался легко, детей интерактивно задействовала, благодарю.

М Марина
Очень живая, информативная и эмоционально заряжающая экскурсия по городу- курорту, дающая полное представление о его истории и интересных местах для посещения самостоятельно. Три часа пешеходной экскурсии пробежали незаметно. Рекомендую! Не пожелеете

И Ирина
Прекрасная экскурсия! Отлично составленный маршрут, позволивший узнать историю города и увидеть все самое интересное и красивое. Большое спасибо Анне за рекомендации по дальнейшему изучению города.

Е Елена

Лучше идти с утра, чтобы успеть узнать о городе со знающим человеком, а после самому прогулять по нему, сходить на пляж

Спасибо большое за впечатления!



Экскурсия прошла за секунду! Анна очень интересно и увлекательно рассказывает! Была с подругой, нам очень все понравилось, однозначно рекомендуем.Лучше идти