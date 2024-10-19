Скульптура «Морская симфония» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура «Морская симфония»» в Светлогорске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Светлогорск - маленькая Швейцария
Пешая
180 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории на душевной обзорной экскурсии
Начало: У озера Тихое
19 ноя в 10:30
26 ноя в 10:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даша
    19 октября 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Спасибо экскурсоводу Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Будем Вас советовать для прогулки по городу☺️
  • И
    Ирина
    7 октября 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Спасибо большое Наталье за интересную экскурсию.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о
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    Светлогорске, прониклись его духом, благодаря Анне. Мы все слушали гида с упоением. Анна учла все наши пожелания по маршруту. В конце не хотели расставаться. Спасибо, однозначно рекомендую!

    Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локацииСпасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации
  • И
    Ирина
    9 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!
  • С
    Ситников
    9 сентября 2024
    Светлогорск - маленькая Швейцария
    Наталия - прекрасный гид. Пунктуальный и ответственный. Экскурсия прошла в "теплой дружественной обстановке". Воспользовались её советами, какие места (не вошедшие в данную экскурсию) посетить, что посмотреть. Спасибо ей большое. P.S. Нашли семь ёжиков.
  • Е
    Елена
    8 сентября 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Время экскурсии пролетело быстро и интересно, была с детьми, понравилось очень, Анна профессионал, материал подавался легко, детей интерактивно задействовала, благодарю.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Морская симфония»»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в ноябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Скульптура «Морская симфония»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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