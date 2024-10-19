Д Даша Светлогорск - маленькая Швейцария Спасибо экскурсоводу Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Будем Вас советовать для прогулки по городу☺️

И Ирина Светлогорск - маленькая Швейцария Спасибо большое Наталье за интересную экскурсию.

Е Елена Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря читать дальше Светлогорске, прониклись его духом, благодаря Анне. Мы все слушали гида с упоением. Анна учла все наши пожелания по маршруту. В конце не хотели расставаться. Спасибо, однозначно рекомендую! Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о

И Ирина Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!

С Ситников Светлогорск - маленькая Швейцария Наталия - прекрасный гид. Пунктуальный и ответственный. Экскурсия прошла в "теплой дружественной обстановке". Воспользовались её советами, какие места (не вошедшие в данную экскурсию) посетить, что посмотреть. Спасибо ей большое. P.S. Нашли семь ёжиков.