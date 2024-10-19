2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Светлогорск - маленькая Швейцария: экскурсия по жемчужине Калининграда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: У «Макета средневекового Кёнигсберга»
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Знакомьтесь, Светлогорск
Посетить главные места города и прикоснуться к его истории на душевной обзорной экскурсии
Начало: У озера Тихое
19 ноя в 10:30
26 ноя в 10:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаша19 октября 2024Спасибо экскурсоводу Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Будем Вас советовать для прогулки по городу☺️
- ИИрина7 октября 2024Спасибо большое Наталье за интересную экскурсию.
- ЕЕлена20 сентября 2024Спасибо, Анна!!! Это была замечательная прогулка-песня. Рассказ был интересным и увлекательным. Мы увидели все знаковые локации и узнали многое о
- ИИрина9 сентября 2024Не заметили как пролетело время экскурсии, очень приятно было и слушать и общаться с гидом! Благодарим за атмосферу и красоту места, которое открылось с новой стороны!
- ССитников9 сентября 2024Наталия - прекрасный гид. Пунктуальный и ответственный. Экскурсия прошла в "теплой дружественной обстановке". Воспользовались её советами, какие места (не вошедшие в данную экскурсию) посетить, что посмотреть. Спасибо ей большое. P.S. Нашли семь ёжиков.
- ЕЕлена8 сентября 2024Время экскурсии пролетело быстро и интересно, была с детьми, понравилось очень, Анна профессионал, материал подавался легко, детей интерактивно задействовала, благодарю.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Морская симфония»»
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